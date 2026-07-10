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వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల తేదీల్లో బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు: టీటీడీ అదనపు ఈవో

ఈ ఏడాది అధిక మాసం రావడంతో తిరుమలలో రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు - ఏర్పాట్లపై అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి సమీక్ష - బ్రహ్మోత్సవాల రోజుల్లో ప్రొటోకాల్‌ మినహా వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు

TTD Break Darshan Cancelled
TTD Break Darshan Cancelled (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:06 AM IST

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TTD Break Darshan Cancelled : ఈ ఏడాది అధిక మాసం రావడంతో తిరుమలలో 2 బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. సెప్టెంబర్​లో జరిగే సాలకట్ల (వార్షిక) బ్రహ్మోత్సవాలకు గడువులోగా ఏర్పాటు పూర్తి చేయాలని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఆయా విభాగాధిపతులను ఆదేశించారు. తిరుమలలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో గురువారం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలపై అదనపు ఈవో తిరుపతి జేఈవో డాక్టర్ ఏ.శరత్, సీవీఎస్​వో మురళీకృష్ణతో కలిసి సమీక్షించారు.

ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు: బ్రహ్మోత్సవాల రోజుల్లో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించవద్దన్నారు. చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రులు, దివ్యాంగులు, వృద్ధులు,ఎన్​ఆర్​ఐలు, దాతలకు ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేయాలని ఆదేశించారు. క్యూలైన్ల నిర్వహణ, ఇంజినీరింగ్, పారిశుద్ధ్య పనులు, అన్నప్రసాదం పంపిణీ, లడ్డూల తయారీ, ఆలయ అలంకరణ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ తదితరాలపై అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు. శ్రీవారి సేవకులుగా యువతను ఆహ్వానించి భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని వెంకయ్య చౌదరి సూచించారు.

జులైలో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దయిన తేదీలు: జులైలో 14, 17, 19, 29వ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది టీటీడీ. జులై 14న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, 17న ఆణివార ఆస్థానం, జులై 19న శ్రీ ఆండ‌వ‌న్ ఆశ్రమ స్వామీజీకి పెద్ద మ‌ర్యాద‌, 29న జీయ‌ర్ స్వాముల చాతుర్మాస సంక‌ల్పం సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు చేశారు.

ఆగస్ట్​లో రద్దయిన తేదీలు: ఆగస్ట్ విషయానికొస్తే ఈ నెలలో 22, 24 తేదీల్లో టీటీడీ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసింది. ఆగస్ట్ 22న పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ, ఆగస్ట్ 24వ తేదీన ప‌విత్రోత్సవాల రెండోరోజు సంద‌ర్భంగా ప‌విత్రాల సమర్పణ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

సెప్టెంబర్​లో రద్దయిన తేదీలు: సెప్టెంబర్ విషయానికొస్తే, ఈ నెలలో 8 నుంచి 23 మధ్యలో పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు చేసింది టీటీడీ. సెప్టెంబర్‌ 8వ తేదీన శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజ‌నం, 14వ తేదీన శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, సెప్టెంబర్‌ 15 నుంచి 23 వ‌ర‌కు శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్​లో ఆయా తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలంది. అలాగే, వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దీ చేసిన తేదీలకు ముందురోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్‌ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపింది టీటీడీ.

తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ : తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్​లో వేచి ఉన్నారు. జులై 9వ తేదీ గురువారం 70,141 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 33,821 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, గురువారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లు సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.

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