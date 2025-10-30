గిరిజన ప్రాంతాల్లో గోవిందుడి ఆలయాలు - ఐదు వేల నిర్మాణాలకు టీటీడీ నిర్ణయం
రూ.750 కోట్లతో నిర్మాణాలకు టీటీడీ నిర్ణయం- దేవాదాయశాఖకు రూ.175 కోట్లు బదిలీ - టీటీటీ, దేవాదాయ శాఖల పర్యవేక్షణకు వీలుగా పోర్టల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 7:19 AM IST
TTD Board of Trustees Decides to Build 5,000 Temples : శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయ నిర్మాణ (శ్రీవాణి) ట్రస్ట్ నిధులతో ఐదు వేల ఆలయాలను నిర్మించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన (టీటీడీ) ధర్మకర్తల మండలి తీసుకున్న నిర్ణయంతో గిరిజన తండాలు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగనున్నాయి. టీటీడీ పర్యవేక్షణలో దేవాదాయశాఖ ద్వారా రూ.750 కోట్ల శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో రాష్ట్రంలో ఐదు వేల గోవిందుడి ఆలయాలు నిర్మించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేశారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో మతమార్పిడులు అరికట్టడం, హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ, వ్యాప్తి లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఆలయ నిర్మాణాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పర్యవేక్షణలో దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనులు చేసేందుకు నిధుల కొరత లేకుండా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నుంచి రూ.175 కోట్లు దేవాదాయ శాఖకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించారు.
పర్యవేక్షణకు వీలుగా ప్రత్యేక పోర్టల్ : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులు దారిమళ్లాయన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో పర్యవేక్షణకు వీలుగా దేవాదాయశాఖ ప్రత్యేక పోర్టల్ను రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. ఆలయ నిర్మాణం ప్రారంభించాక వివిధ దశల్లో చిత్రాలను పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసేలా నిబంధనలు రూపొందించారు.
3 రకాల ఆలయాలు : గిరిజన ప్రాంతాల్లో గ్రామాల జనాభా, ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని మూడు రకాల ఆలయాలను నిర్మించాలని ధర్మకర్తల మండలి నిర్ణయించింది. ఇందుకు రూ.పది లక్షలు, రూ.15 లక్షలు, రూ.20 లక్షల చొప్పున నిధులు కేటాయించనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఒక్కో ఆలయానికి రూ.5 లక్షలు మాత్రమే కేటాయించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచింది.
'409 సెక్షన్ ఎందుకు పెట్టలేదు?' - పరకామణి చోరీ కేసులో హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు
మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో గురువారం జరుగనున్న పుష్పయాగానికి బుధవారం రాత్రి శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం శ్రీవారి ఆలయంలో మూలవిరాట్ ఎదురుగా ఆచార్య ఋత్విక్వరణం నిర్వహించారు. అర్చకులకు విధుల కేటాయింపునే ఋత్విక్వరణం అంటారు. ఇందులో వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో బాధ్యతను అప్పగిస్తారు. సాక్షాత్తు శ్రీవారి ఆజ్ఞ మేరకు విధులు పొందినట్టు అర్చకులు భావిస్తారు.
రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారి సేనాధిపతి అయిన విష్వక్సేనుల వారిని ఆలయం నుంచి వసంత మండపానికి ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. అక్కడ మృత్సంగ్రహణం, ఆస్థానం నిర్వహించి తిరిగి శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. రాత్రి 8 నుంచి 9 గంటల మధ్య ఆలయంలోని యాగశాలలో అంకురార్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అంకురార్పణం కారణంగా సహస్రదీపాలంకార సేవను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
నేడు పుష్పయాగం : శ్రీవారి ఆలయంలో నేడు (గురువారం) పుష్పయాగం సందర్భంగా ఉదయం 9 నుంచి 11 గంటల వరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి ఉత్సవర్లను సంపంగి ప్రదక్షిణంలోని కల్యాణ మండపానికి తీసుకొచ్చి స్నపనతిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. ఇందులో భాగంగా పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, పసుపు తదితర సుగంధద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేకం చేస్తారు.
మధ్యాహ్నం 1 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు వివిధ రకాల పుష్పాలు, పత్రాలతో వేడుకగా పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం సహస్రదీపాలంకార సేవ తరువాత ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో శ్రీ మలయప్పస్వామి వారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్జితసేవలైన తిరుప్పావడ సేవ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవాన్ని టీటీడీ రద్దు చేసింది.
టీటీడీ ట్రస్టులకు భారీగా విరాళాలు - 350 రోజుల్లోనే రూ.918.6 కోట్లు