తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో నేడు టీటీడీ పాలకమండలి భేటీ - ఆ 62 కీలక అంశాలపైనే చర్చ
టీటీడీ ఛైర్మన్ అధ్యక్షతన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం - కుమారధార, పసుపుధార మధ్య డబుల్ లైన్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ప్రతిపాదన - ఒంటిమిట్టలో భక్తుల వసతి కోసం ప్రత్యేకంగా వంద గదుల నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:35 AM IST
TTD Board Meeting Today : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం నేడు జరగనుంది. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఈ భేటీకి అధ్యక్షత వహించనున్నారు. తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవనంలో ఈ కీలక సమావేశం జరగనుంది. శ్రీవారి భక్తులకు కల్పించాల్సిన అదనపు సౌకర్యాలు, ఆలయ అభివృద్ధి తదితర విషయాలపై బోర్డు నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది. ఈ సమావేశపు ఎజెండాలో పొందుపరిచిన మొత్తం 62 కీలక అంశాలపై ధర్మకర్తల మండలి సుదీర్ఘంగా చర్చించనుంది.
మౌలిక వసతులు, రవాణాపై ప్రత్యేక దృష్టి : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ నానాటికీ పెరుగుతోంది. అందుకు తగ్గట్టుగా మౌలిక వసతులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రవాణా సౌకర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు పాలకమండలి దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా కుమారధార, పసుపుధార మధ్య డబుల్ లైన్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి బోర్డు ఆమోదముద్ర వేయనుంది. అలాగే, టీబీసీ, ఏటీసీ ప్రాంతాల్లోని పాత వసతి గృహాలపైనా బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. శిథిలావస్థకు చేరిన 10 పాత కాటేజీలను పూర్తిగా తొలగించేందుకు తీర్మానం చేయనుంది. అటు కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలోనూ భక్తుల వసతికి పెద్దపీట వేయనున్నారు. శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం అక్కడ కొత్తగా వంద గదుల నిర్మాణానికి బోర్డు ఆమోదం తెలపనుంది.
కార్మికులు, కళాకారులకు శుభవార్త : తిరుమలలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికుల సమస్యలపైనా టీటీడీ బోర్డు చర్చించనుంది. క్వాలిటీ కాస్ట్ బేస్డ్ విధానం కింద కాంట్రాక్టు కార్మికులకు జీతాల చెల్లింపులపై ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్లో సేవలందిస్తున్న కళాకారులకు బోర్డు తీపికబురు అందించనుంది. ఆయా కళాకారుల రెమ్యునరేషన్ పెంపుపై నేటి సమావేశంలో పాలకమండలి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అలాగే, వేదపారాయణదారుల నియామక ప్రక్రియలో కీలక మార్పులు చేయనున్నారు. ఈ నియామకాల్లో తెలుగువారికి మొదటి ప్రాధాన్యత కల్పించే అంశంపై సమావేశంలో ప్రత్యేకంగా చర్చించనున్నారు.
ఎస్వీ మ్యూజియానికి రుసుము : తిరుమలలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని టీటీడీ యోచిస్తోంది. దీని కోసం విజిలెన్స్ విభాగంలో అదనపు సిబ్బంది నియామకంపై నేటి సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. భద్రతా పరమైన లోపాలు తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఇకపోతే, తిరుమలలోని శ్రీవేంకటేశ్వర మ్యూజియం (ఎస్వీ మ్యూజియం) సందర్శనకు ఇకపై ప్రవేశ రుసుమును వసూలు చేయనున్నారు. మ్యూజియం సందర్శనకు ఒక్కొక్కరికి రూ.50 రుసుమును ఖరారు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, తిరుపతి గ్రామదేవతగా విరాజిల్లుతున్న తాతయ్య గుంట గంగమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి టీటీడీ తనవంతు ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించి నిధుల విడుదలకు ఈ సమావేశంలో బోర్డు ఆమోదం తెలుపనుంది.
"శభాష్ అవ్వా" - తిరుమలకు కాలినడకన 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలు
తిరుమల శ్రీవారి పాదాల మహిమ- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మజన్మల పాపాలు తొలగడం ఖాయం!