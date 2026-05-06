రూ.44 కోట్లతో పట్టువస్త్రాల కొనుగోలు - టీటీడీ బోర్డు కీలక నిర్ణయాలివే
ఆళ్వార్ కూడలి నుంచి బాలగంగమ్మ వరకు మరుగుదొడ్లు - రూ.4.54 కోట్లు మంజూరు - తిరుమల వీధులకు భక్తాగ్రేసుల పేర్లు - 51 మంది పేర్లకు ఆమోదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 4:46 PM IST
TTD Board Makes Resolution On 82 Key Issues: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీలో 82 అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. తిరుమలలో ఆళ్వార్ కూడలి నుంచి బాలగంగమ్మ కూడలి వరకు భక్తుల సౌకర్యార్థం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి రూ.4.54 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించారు. శ్రీవారి ఆలయ మాడ వీధులు, ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లకు ఆధ్యాత్మిక పేర్లు పెట్టేందుకు పాలక మండలి ఆమోదం తెలిపింది.
'గోగర్భం డ్యామ్ నుంచి ఫిల్టర్ హౌస్ వరకు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో పైపులైన్లు వేయాలని నిర్ణయించాం. అలాగే ఏపీకి చెందిన ఆప్కో, తమిళనాడుకు చెందిన కో-ఆప్టెక్స్ సంస్థల నుంచి రూ.44.2 కోట్లతో పట్టు వస్త్రాలు కొనుగోలు చేయనున్నాం.' -బీఆర్ నాయుడు,తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్
కోయంబత్తూరులో భూమి స్వాధీనం: తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తూరులో జీ-స్క్వేర్ సంస్థ టీటీడీ పేరిట రిజిస్టర్ చేసిన 19.49 ఎకరాల స్థలాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు బోర్డు సభ్యులు ఆమోద ముద్ర వేశారు. టీటీడీలో కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఐడీ కార్డు, లడ్డూ కార్డు మంజూరు, ఉద్యోగులకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ను రూ.3 నుంచి 5 లక్షలకు పెంచనున్నట్లు తెలిపారు. జులై 15 వరకు ప్రజాప్రతినిధుల సిఫార్సు లేఖలపై వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు బీఆర్ నాయుడు పునరుద్ఘాటించారు. రాతి రథమండపంపై చర్చించామన్న బీఆర్ నాయుడు త్వరలో నిర్ణయం ప్రకటిస్తామన్నారు. అలిపిరి తనిఖీకేంద్రం వద్ద రోడ్డు విస్తరణ చేయాలని, బస్ బే కోసం ప్రత్యేక మార్గం, అలిపిరి సమీపంలో టౌన్షిప్ నిర్మాణాలపై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు.
అమరావతి ఆలయానికి నిధులు: రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలోని శ్రీవారి ఆలయంలో నూతన మండపాల నిర్మాణం కోసం రూ.36.9 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. అక్షర గోవింద కార్యక్రమానికి ఉచితంగా కిట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. నవీ ముంబైలో శ్రీవారి ఆలయంలో సిబ్బంది నియామకానికి ప్రభుత్వానికి వినతి పంపించారు. నవీ ముంబైలో పద్మావతి ఆలయ నిర్మాణానికి సౌరభ్ గోరా ముందుకొచ్చినట్లు బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
వేసవి సెలవులకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులు సౌకర్యార్థం కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై సమావేశంలో చర్చించినట్లు సమాచారం. టీబీసీ ఏరియాలోని పాత కాటేజీల స్థానంలో డోనర్ స్కీమ్ కింద కొత్త భవనాలను నిర్మించేందుకు ఆమోదం తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. టీటీడీ ఉద్యోగుల ఇంటి స్థలాల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఛైర్మన్ నాయుడు అధ్యక్షతన జరగిన సమావేశానికి టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, పలువురు బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
