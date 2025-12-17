తిరుమల వచ్చే భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - అలిపిరిలో భారీ టౌన్షిప్!
20 వేల మందికి ఆశ్రయం - అలిపిరిలో 25 ఎకరాల్లో ప్రపంచ స్థాయి సముదాయం - ముంబయిలో శ్రీవారి ఆలయం - టీటీడీ పాలకమండలి చారిత్రక నిర్ణయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 10:01 AM IST
TTD Board Approves Mega Township at Alipiri: కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రానికి వచ్చే సామాన్య భక్తులకు ఇది నిజంగా శుభవార్తే. కొండపై గదుల దొరక్క పడుతున్న ఇబ్బందులకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) పాలకమండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అలిపిరి పాదాల చెంత భారీ టౌన్షిప్ నిర్మాణానికి పచ్చజెండా ఊపింది. మంగళవారం తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో ఈ మేరకు కీలక తీర్మానాలు చేశారు. ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరితో కలిసి ఛైర్మన్ వివరాలను వెల్లడించారు.
అలిపిరిలో అద్భుత నగరం: తిరుమల కొండపై స్థలాభావం ఉండటంతో కిందనే భారీ వసతి సముదాయం నిర్మించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. అలిపిరిలో ప్రస్తుతం ఉన్న 'శిల్ప కళాశాల'ను మరో చోటుకు తరలిస్తారు. అక్కడ ఖాళీ అయ్యే సుమారు 20 నుంచి 25 ఎకరాల విశాలమైన స్థలంలో మెగా టౌన్షిప్ నిర్మిస్తారు. ఇందులో ఏకంగా 20 వేల మందికి పైగా భక్తులకు ఒకేసారి వసతి కల్పించేలా ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
కేవలం గదులే కాదు, భక్తులకు అవసరమైన రవాణా సౌకర్యం, అన్నప్రసాద కేంద్రం, యాత్రికుల సముదాయం (పీఏసీ) వంటివన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. ఈ నిర్మాణం సాధారణంగా ఉండదు. ప్రపంచ స్థాయి ఆర్కిటెక్ట్లతో (వరల్డ్ క్లాస్ అర్చిటెక్ట్స్) దీనికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయించనున్నారు. తిరుమల వచ్చే భక్తులు ఇక్కడ బస చేసి, స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు.
చిన్నారుల గుండెకు భరోసా: తిరుపతిలోని శ్రీపద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయం (గుండె ఆసుపత్రి) సేవలను మరింత విస్తరించనున్నారు. చిన్నపిల్లల గుండె ఆపరేషన్ల కోసం అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం అదనంగా రూ. 48 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేస్తూ పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
విద్యా వ్యవస్థలో డిజిటల్ విప్లవం: టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విద్యాసంస్థలను కార్పొరేట్ స్థాయికి మించి తీర్చిదిద్దనున్నారు. మొత్తం 31 విద్యాసంస్థల్లో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విద్యార్థుల భద్రత కోసం సీసీ కెమెరాలు, ఆధునిక కంప్యూటర్లు సమకూర్చనున్నారు. వీటికి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్, సిబ్బందిని నియమించనున్నారు. తిరుపతిలోని శ్రీపద్మావతి డిగ్రీ కళాశాలలో హాస్టల్ సీట్ల కొరత ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 2,100 సీట్లకు అదనంగా మరో 270 సీట్లు పెంచాలని నిర్ణయించారు. టీటీడీ ఇంటర్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న డే స్కాలర్స్ (ఇంటి నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు)కు కూడా ఇకపై మధ్యాహ్న భోజనం అందించనున్నారు.
ముంబయిలోనూ శ్రీవారు: శ్రీవారి వైభవాన్ని దేశవ్యాప్తం చేసే దిశగా అడుగులు పడ్డాయి. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలోని బాంద్రాలో శ్రీవారి ఆలయాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఇందుకోసం రూ. 14.40 కోట్లు కేటాయించారు. అలాగే తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో భక్తుల కోసం వసతి సముదాయాన్ని టీటీడీ నిర్మించనుంది.
టీటీడీ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు: టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో పనిచేస్తున్న చిరుద్యోగులకు జీతాలు పెంచారు. అర్చకులు, పరిచారకులు, పోటు వర్కర్లు (వంట చేసేవారు), ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇలా మొత్తం 62 మంది వేతనాలు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సామాన్య భక్తులకు వసతి, విద్యార్థులకు మెరుగైన చదువులు, రోగులకు వైద్యం ఇలా అన్ని వర్గాలకు మేలు జరిగేలా ఈ సమావేశంలో నిర్ణయాలు వెలువడ్డాయి.
