తిరుమలకు స్వయంగా రాలేని భక్తుల కోసం ‘ఆశీర్వచనం’
తిరుమల భక్తుల కోసం టీటీడీ వినూత్న సేవలు - తపాలాశాఖతో కలిసి అమలుచేస్తున్న ఆశీర్వచనం పథకం - 2009 లో ప్రారంభమవ్వగా ఇప్పటివరకు ఎంతోమందికి అందించిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:02 AM IST
TTD Ashirvachanam Scheme For Devotees: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి స్వయంగా రాలేని శ్రీవారి భక్తుల కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేకమైన వివిధ మార్గాల్లో సేవలను అందిస్తోంది. వీటిలో తపాలా శాఖతో కలిసి అమలుచేస్తున్న ఆశీర్వచనం పథకాన్ని భక్తులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచిస్తోంది. అదే విధంగా ఆశీర్వచనం పథకం కింద భక్తులు తిరుమల దేవస్థానంలో నిర్వహించే వివిధ పథకాలకు హుండీ విరాళాలను ఏ ప్రదేశంలో ఉన్న తపాలాశాఖ కార్యాలయం నుంచైనా సరే మనీ ఆర్డర్ రూపంలో పంపాల్సి ఉంటుంది.
2009 లో ప్రారంభం: అనంతరం స్వామివారి భక్తులకు టీటీడీ రసీదు కార్డు, స్వామివారి ఫొటో, అక్షతలను తపాలాశాఖ ద్వారా పంపిస్తుంది. కార్యనిర్వహణాధికారి, టీటీడీ పరిపాలనా భవనం, తిరుపతి -517501 కి నగదును ఆర్డర్ చేయాలి. ప్రస్తుతం ఈ యూపీఐ యుగంలోనూ ఎంతోమంది భక్తులు టీటీడీ కి ఈ విధంగానే అంటే మనీ ఆర్డర్ ద్వారా విరాళాలను సమర్పిస్తున్నారు. ఈ ఆశీర్వచనం పథకాన్ని 2009వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించగా ఇప్పటివరకు సుమారు 31.68 లక్షల మంది రూ.49.18 కోట్ల నగదును స్వామివారి హుండీకి అందజేయడం గమనార్హం.
తపాలా శాఖ సహకారంతో: అంతేకాకుండా గత సంవత్సరం 1.27 లక్షల మనీ ఆర్డర్లు వచ్చాయి. తద్వారా హుండీకి రూ.3.13 కోట్లు జమయ్యాయి. ఈ ఆశీర్వచనం పథకాన్నే 2018 వ సంవత్సరం నుంచి తిరుచానూరు శ్రీపద్మావతి అమ్మవారికి సైతం వర్తింపజేశారు. ఇందులో ఇప్పటికి 5,000 కు పైగా భక్తులు వినియోగించుకోవడం విశేషం. వీరందరికీ ఆశీర్వచనం ప్యాకెట్ను తపాలా శాఖ అందజేసింది.
నూతన వధూవరులకు ఆశీర్వచం: వివాహం చేసుకునేటటువంటి నూతన వధూవరులకు స్వామివారి దీవెనలతో అక్షతలు, కుంకుమ, కంకణం, శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి, శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి ఫొటోలతో ఉన్నటువంటి ప్రతులు, అదే విధంగా కల్యాణ సంస్కృతి అనే పుస్తకాన్ని అందజేస్తారు. ఇందుకుగాను ప్రతి సంవత్సరం శుభలేఖలను పంపిన దాదాపు లక్షకుపైగా వధూవరులకు వేంకటేశ్వరస్వామి దీవెనలతో కల్యాణం జరుగుతోంది.
అంతేకాకుండా టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో ఉన్నటువంటి తపాలా శాఖ సిబ్బంది నిరంతరం శ్రమిస్తూ కొత్త జంటలకు స్వామివారి ఆశీస్సులను సిద్ధం చేస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం సంబంధిత ఫోన్ నంబర్ 155257 ద్వారా సంప్రదించే అవకాశం ఉంది.
