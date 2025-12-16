శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - మార్చి నెల దర్శన టికెట్ల కోటా వచ్చేస్తోంది!
18 నుంచి ఆన్లైన్లో శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలు - రేపు సుప్రభాతం రద్దు - తిరుమలలో మొదలైన ధనుర్మాస శోభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 10:55 AM IST
TTD Releases March 2026 Quota for Darshan Tickets: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్న భక్తులకు శుభవార్త. 2026 మార్చి నెలకు సంబంధించిన దర్శన టికెట్ల కోటాను విడుదల చేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిద్ధమైంది. ఈ నెల 18 నుంచి వరుసగా వివిధ రకాల సేవా టికెట్లను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచనుంది. మరోవైపు తిరుమల కొండపై ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కొత్త శోభను సంతరించుకుంది. పవిత్రమైన ధనుర్మాసం ప్రారంభం కావడంతో ఆలయ సేవలలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. రేపు శ్రీవారికి సుప్రభాత సేవ రద్దు కానుంది.
టికెట్ల విడుదల షెడ్యూల్ ఇదే: శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకునేలా టీటీడీ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. మార్చి 2026 నెలకు సంబంధించిన కోటా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి ప్రధాన ఆర్జిత సేవల టికెట్లను ఈ నెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. వీటి కోసం భక్తులు ఆన్లైన్లో ఎలక్ట్రానిక్ లక్కీడిప్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ గడువు డిసెంబర్ 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత లక్కీ డిప్ తీసి టికెట్లు కేటాయిస్తారు.
డిసెంబర్ 22వ తేదిన కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ టికెట్లను ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను విడుదల చేస్తారు. మార్చిలో జరగనున్న సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు, సాలకట్ల వసంతోత్సవాల టికెట్లు కూడా ఇదే రోజున అందుబాటులోకి వస్తాయి.
దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దు: డిసెంబర్ 23వ తేదిన ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు. ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్ దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదలవుతుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టోకెన్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు. డిసెంబర్ 24న రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను 24వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో అద్దె గదుల బుకింగ్ కోటాను అందుబాటులో ఉంచుతారు. భక్తులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని, కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
రేపు సుప్రభాతం రద్దు: మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్ర ధనుర్మాస ఘడియలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 1.23 గంటలకు ధనుర్మాస ఘడియలు మొదలవుతాయి. దీంతో రేపు శ్రీవారి ఆలయంలో 'సుప్రభాత సేవ'ను రద్దు చేస్తున్నారు. దాని స్థానంలో గోదాదేవి రచించిన 'తిరుప్పావై' పాశురాలతో స్వామివారిని మేల్కొలుపుతారు.
ప్రత్యేక నైవేద్యాలు, అలంకరణలు: ధనుర్మాసం సందర్భంగా స్వామివారికి బిల్వ పత్రాలతో సహస్ర నామార్చన నిర్వహిస్తారు. తమిళనాడులోని శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన చిలుకలతో స్వామివారిని రోజూ అలంకరిస్తారు. స్వామివారికి నివేదించే ప్రసాదాలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. బెల్లం దోశ, సుండలు, సీరా, పొంగల్ వంటి రుచికరమైన నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. ఏకాంత సేవలో భోగశ్రీనివాసమూర్తికి బదులుగా శ్రీకృష్ణస్వామివారిని ఊయలలో పవళింపజేస్తారు.
నేడు టీటీడీ పాలకమండలి కీలక భేటీ: తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో నేడు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరగనుంది. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరుగుతుంది. దాదాపు 60 కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు. ముఖ్యంగా జనవరిలో రానున్న వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు కల్పించాల్సిన ఏర్పాట్లపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. అలాగే 100 ఎకరాల్లో 'దివ్యవృక్షాల ప్రాజెక్టు'కు ఈ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉందని సమాచారం. భక్తుల సౌకర్యాలు, అభివృద్ధి పనులపై కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
