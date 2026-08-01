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శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - వాహన సేవల షెడ్యూల్ విడుదల

అధిక మాసం కారణంగా తిరుమలలో ఈ ఏడాది రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు - సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - వాహన సేవల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన టీటీడీ

Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026
Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:21 AM IST

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Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026 : ఈ ఏడాది అధిక మాసం కారణంగా తిరుమలలో రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో పరవశింపజేయనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి టీటీడీ అధికారులు ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు. సెప్టెంబరు 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు నవాహ్నిక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు, అక్టోబరు 12 నుంచి 20వ తేదీ వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. సెప్టెంబరు 14వ తేదీ సాయంత్రం అంకురార్పణతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరంభం కానున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వాహన సేవలు నిర్వహించనున్నారు.

వాహన సేవల వివరాలు:

  • సెప్టెంబర్ 15: సాయంత్రం ధ్వజారోహణ, రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహనం
  • సెప్టెంబర్ 16: ఉదయం 8 గంటలకు చిన్న శేష వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 17: ఉదయం 8 గంటలకు సింహ వాహనం, రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 18: ఉదయం 8 గంటలకు కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి 7 గంటలకు సర్వ భూపాల వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 19: ఉదయం 8 గంటలకు మోహినీ అవతారం, సాయంత్రం 6:30 నుంచి రాత్రి 11:30 గంటల వరకు గరుడ వాహనం
  • సెప్టెంబర్ 20: ఉదయం 8 గంటలకు హనుమంత వాహనం, సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వర్ణ రథం, రాత్రి 7 గంటలకు గజ వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 21: ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 22: ఉదయం 7 గంటలకు రథోత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వ వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 23: ఉదయం 6 నుంచి 9 వరకు చక్రస్నానం, రాత్రి ధ్వజావరోహణం

ఆగస్టులో రద్దయిన తేదీలు: ఆగస్టు విషయానికి వస్తే ఈనెలలో 22, 24 తేదీల్లో టీటీడీ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసింది. ఆగస్టు 22న పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ, ఆగస్టు 24వ తేదీన పవిత్రోత్సవాల రెండో రోజు సందర్భంగా పవిత్రాల సమర్పణ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

సెప్టెంబర్​లో రద్దయిన తేదీలు: సెప్టెంబర్ విషయానికి వస్తే ఈనెలలో 8 నుంచి 23 మధ్యలో పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు టీటీడీ రద్దు చేసింది. శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సెప్టెంబర్‌ 8వ తేదీన కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజ‌నం, 14వ తేదీన శ్రీ‌వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, సెప్టెంబర్‌ 15 నుంచి 23 వ‌ర‌కు శ్రీ‌వారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్​లో ఆయా తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. అలాగే, వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దీ చేసిన తేదీలకు ముందు రోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్‌ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని టీటీడీ తెలిపింది.

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శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
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