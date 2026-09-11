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15 నుంచి తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - 22న రథోత్సవం

తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబరు 15 నుంచి 23 వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తుంది.

Tirumala Brahmotsavam 2026
శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 5:30 PM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 : తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల 15 నుంచి 23 వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు నేతృత్వంలో అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

బ్రహ్మోత్సవాల ముందస్తు క్రతువుల్లో భాగంగా సెప్టెంబరు 8న శ్రీవారి ఆలయంలో ‘కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం’ (ఆలయ శుద్ధి) నిర్వహించారు. అనంతరం సెప్టెంబరు 14వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకు అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. సెప్టెంబర్ 15న సాయంత్రం 5:30 నుంచి రాత్రి 7 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ‘ధ్వజారోహణం’ ఘట్టాన్ని శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల తొలిరోజైన 15న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో తిరుమలలో పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే:

  • సెప్టెంబరు 14: బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణం (సాయంత్రం 7 గంటలకు)
  • సెప్టెంబరు 15: ధ్వజారోహణం (సాయంత్రం 5:30 - 7 గంటల మధ్య),
    • పెద్దశేష వాహనం (రాత్రి 9 గంటలకు)
  • సెప్టెంబరు 19: శ్రీవారి గరుడ సేవ (రాత్రి 6:30 నుండి 11:30 గంటల వరకు)
  • సెప్టెంబరు 22: రథోత్సవం (ఉదయం 7 గంటలకు)
  • సెప్టెంబరు 23: చక్రస్నానం (ఉదయం 6 నుండి 9 గంటల వరకు), ధ్వజావరోహణం
  • సెప్టెంబరు 26: పౌర్ణమి గరుడ సేవ

ఒకే నెలలో రెండు గరుడ సేవలు: సెప్టెంబరు నెలలో భక్తులకు స్వామివారు రెండు సార్లు గరుడ వాహనంపై దర్శనమివ్వనున్నారు. మొదటిది బ్రహ్మోత్సవాలలో అత్యంత కీలకమైన సెప్టెంబరు 19న గరుడ సేవ కాగా, రెండవది సెప్టెంబరు 26న జరగనున్న నెలవారీ పౌర్ణమి గరుడ సేవ.

ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు: సెప్టెంబరు 15 నుంచి 23 వరకు బ్రహ్మోత్సవాల కారణంగా పలు ఆర్జిత సేవలు టీటీడీ రద్దు చేసింది. సామాన్య భక్తుల దర్శనానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కల్యాణోత్సవం, ఊంజళ్​ సేవ, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ, అష్టదళ పాద పద్మారాధన, తిరుప్పావడ సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. అదేవిధంగా వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు, ఎన్‌ఆర్‌ఐలకు కల్పించే ప్రత్యేక ప్రివిలేజ్ దర్శనాలను సైతం ఈ 9 రోజులు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సెప్టెంబరు 19న జరగనున్న గరుడ సేవకు లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ సమయంలో తిరుమల ఘాట్ రోడ్లు, పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి భక్తులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకుని, అదనపు సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. స్వామివారి ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. రద్దీ దృష్టిలో ఉంచుకొని సామాన్య భక్తులకు త్వరితగతిన స్వామివారి దర్శనం కల్పించేందుకు టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ (ఆదివారం) వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

తిరుమలలో పోటెత్తిన భక్తులు - 13వ తేదీన వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు భద్రత చర్యలు - ఆక్టోపస్ ఆధ్వరంలో మాక్‌డ్రిల్‌

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BRAHMOTSAVAM SCHEDULE 2026
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శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
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