తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం - తొలి 3 రోజులకు 1.76 లక్షల టోకెన్లు జారీ

తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు ఈ-డిప్ ద్వారా టోకెన్ల కేటాయింపు - ఈ-డిప్ ద్వారా 1.76 లక్షల టోకెన్లు జారీ చేసిన టీటీడీ

Tirumala_Vaikuntha_Dwara_Darshan
Tirumala_Vaikuntha_Dwara_Darshan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
TTD Allocates Tokens for Tirumala Vaikuntha Dwara Darshan: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు ఈ-డిప్‌ ద్వారా టీటీడీ టోకెన్లు కేటాయించింది. వైకుంఠ ఏకాదశి తొలి 3 రోజుల దర్శన టోకెన్ల కోసం 25,72,111 మంది భక్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు. ఈ-డిప్‌ ద్వారా 1.76లక్షల టోకెన్లను జారీ చేసినట్టు టీటీడీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ నెల 30న వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా 8,71,340 మంది భక్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగా ఈ-డిప్‌ ద్వారా 57వేల మందికి టీటీడీ టోకెన్లు కేటాయించింది. ఈ నెల 31న దర్శనానికి 8,52,404 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగా 64 వేల మందికి కేటాయించగా జనవరి 1న దర్శనానికి 8,48,367 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ 55వేల మందికి టోకెన్ల కేటాయించడం జరిగింది.

వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో తొలి 3 రోజులు రూ.300 దర్శనం, శ్రీవాణి దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది. ప్రొటోకాల్‌ ప్రముఖులకు మినహా అన్ని రకాల సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున 70 వేల మందికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేయగా గంటకు 4,300 మందికి దర్శనం చేయించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నెల 30న (వైకుంఠ ఏకాదశి) దర్శన సమయం 20 గంటలు కాగా సామాన్యులకు 15.15 గంటలు, వీఐపీలకు 4.45 గంటలు కేటాయింపుచినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

ఈ నెల 31న (వైకుంఠ ద్వాదశి) 75 వేల మందికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేయగా 19 గంటల దర్శన సమయం కేటాయించింది. ఈ నెల 31న సామాన్యులకు 16.45 గంటలు, వీఐపీలకు 2.15 గంటలు కేటాయించింది. జనవరి 1న 68 వేల మంది భక్తులకు టీటీడీ దర్శన ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల దర్శనాల కోసం 17.30 గంటల సమయం కేటాయించగా సామాన్యులకు 15.15 గంటలు, వీఐపీలకు 2.15 గంటలు కేటాయించినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.

స్థానికుల కోసం రోజుకు 5వేల టోకెన్లు : చివరి 3 రోజులు జనవరి 6,7,8 తేదీల్లో స్థానికుల కోసం రోజుకు 5వేల టోకెన్లు చొప్పున డిసెంబర్ 10న విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. వైకుంఠద్వార దర్శనాల్లో సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటనలో పేర్కొంది. తిరుమలలో డిసెంబర్‌ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

