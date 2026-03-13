ETV Bharat / state

తిరుపతిలో బాసర తరహా అక్షరాభ్యాసం - వకుళమాత ఒడిలో "అక్షర గోవిందం"

తొలి అక్షరానికి శ్రీకారం చుట్టించడం హిందూ కుటుంబాల్లో ఆనవాయితీ - తిరుపతిలోని శ్రీవకుళమాత ఆలయంలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేసేందుకు అవకాశం - చిన్నారులకు 7 వస్తువులతో కిట్‌

TTD Akshara Govindam for Aksharabhyasam to Kids in Vakulamatha Temple from Tirupati
TTD Akshara Govindam for Aksharabhyasam to Kids in Vakulamatha Temple from Tirupati (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 10:14 AM IST

TTD Akshara Govindam for Aksharabhyasam to Kids in Vakulamatha Temple from Tirupati : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మరో నూతన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అక్షర గోవిందం పేరిట అక్షరాభ్యాస వేడుకలను ప్రారంభించనుంది. తెలంగాణలోని బాసర జ్ఞానసరస్వతీదేవి ఆలయం తరహాలో తిరుపతిలో శ్రీవకుళమాత ఆలయంలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేసేందుకు అవకాశం కల్పించనుంది. కార్యక్రమంలో భాగంగా టీటీడీ ఓ కిట్ కూడా ఇవ్వనుంది. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బుడి బుడి అడుగులతో బడి గడప తొక్కే వయసులో, ఆ చిన్నారి చేతులకు పలకా బలపం ఇచ్చి దైవ సన్నిధిలో తొలి అక్షరానికి శ్రీకారం చుట్టించడం అనేది హిందూ కుటుంబాల్లో ఆనవాయితీ. ఆ అక్షరాభ్యాస వేడుక ఏడుకొండలవాడి ఆశీస్సులతో, స్వామి వారి మాతృమూర్తి అయిన శ్రీవకుళమాత సన్నిధిలో జరిగితే ఆ ఆనందమే వేరు! తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఇప్పుడీ సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

పైలట్ ప్రాజెక్టుగా అమలు : తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలలో ఒకటైన బాసర జ్ఞానసరస్వతీదేవి ఆలయం తరహాలో తిరుపతిలోని వకుళమాత ఆలయంలోను కూడా "అక్షరాభ్యాసం" పూజా విధానాన్ని ప్రవేశ పెట్టాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ప్రారంభ దశలో కార్యక్రమాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా అమలు చేయనుంది.

  • 3 నుంచి 5 ఏళ్లు వయసు ఉన్న చిన్నారులకు భగవంతుని ఆశీస్సులతో విద్యాబుద్ధులు ప్రసాదించాలనే సదుద్దేశంతో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ (HDPP) "అక్షర గోవిందం" ప్రాజెక్టును రూపొందించింది.

బోర్డు సమావేశంలో సానుకూలంగా నిర్ణయం : చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని విజ్ఞప్తి మేరకు టీటీడీ అధికారులు ఇటీవల తిరుపతి శివారు పేరూరులోని వకుళమాత దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. ప్రాజెక్టు అమలకు సంబంధించి బోర్డు సమావేశంలో సానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

వకుళమాత ప్రధాన ఆలయం చిన్న కొండ పై నెలకొని ఉండడం వల్ల అక్కడ స్థలాభావం ఉంది. దీంతో అక్షరాభ్యాసానికి ప్రత్యామ్నాయ స్థలాన్ని కూడా ఎంపిక చేశారు. ఆలయానికి తూర్పు వైపున ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పుష్కరిణికి సమీపంలోని ఈ ప్రదేశం ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మికతకు నెలవుగా విలసిల్లుతోంది.

"అక్షర గోవిందం" పేరిట కిట్ : ఇక్కడ శాశ్వత ప్రాతిపదికన సకల వసతులతో మండపాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఈ వేదిక పై వేంకటేశ్వర స్వామి, పద్మావతి, సరస్వతీదేవి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. ఆ ప్రాంగణంలో చిన్నారులతో అక్షరాలు దిద్దించనున్నారు. అక్షరాభ్యాసం తర్వాత పిల్లలకు "అక్షర గోవిందం" పేరిట రూపొందించిన కిట్​ను అందజేస్తారు.

TTD Akshara Govindam for Aksharabhyasam to Kids
చిన్నారులకు 7 వస్తువులతో కిట్‌ (ETV Bharat)

ఈ కిట్​లో మొత్తం ఏడు వస్తువులు ఉంటాయి. అవి పలక, బలపాల బాక్స్, శ్రీవారి అక్షతలు, అమ్మవారి కుంకుమ ప్యాకెట్లు, 6 కంకణాలు, పటిక బెల్లం (కలకండ) ప్రసాదం ప్యాకెట్, వినాయకుడు-సరస్వతీదేవి-శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామితో కూడిన చిత్రపటం (ఫ్రేమ్) ఉంటాయి. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తొలుత 300 కిట్లతో ప్రారంభించనున్నారు. కిట్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలా లేక నామమాత్రపు రుసుము వసూలు చేయాలా అనే విషయంపై త్వరలోనే ఖరారు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును ఎస్వీ విద్యాదాన ట్రస్ట్ లేదా హెచ్​డీపీపీ ద్వారా అమలు చేయనున్నారు.

