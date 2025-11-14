అప్పట్లోనే నెయ్యి కల్తీని గుర్తించిన టీటీడీ పోటు కార్మికులు - ఆర్గానిక్ అంటూ బుకాయించిన ధర్మారెడ్డి
లడ్డూ నెయ్యి కల్తీని అప్పట్లోనే గుర్తించిన టీటీడీ పోటు కార్మికులు - దుర్వాసన వస్తోందంటూ నాటి ఈవో ధర్మారెడ్డికి ఫిర్యాదు - కానీ ఆ ఫిర్యాదును విస్మరించి ఆర్గానిక్ అంటూ బుకాయింపు
ETV Bharat Andhra Pradesh Team
November 14, 2025
TTD Adulterated Ghee Scam Case Updates: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అవుతోందంటూ టీటీడీ పోటు కార్మికులు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని అప్పటి టీటీడీ ఈవో ధర్మారెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే ధర్మారెడ్డి ఆ ఫిర్యాదును ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి కల్తీనెయ్యి సరఫరా కేసును ప్రస్తుతం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారిస్తుంది. దీనికి అప్పట్లో ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డి హాజరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ధర్మారెడ్డికి గతంలో పోటు కార్మికులు చేసిన ఫిర్యాదు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నాణ్యతలేని నెయ్యిపై 2023లో పోటు కార్మికులు టీటీడీ ఈవో ధర్మారెడ్డికి స్వయంగా ఫిర్యాదు చేశారు. లడ్డూ తయారీకి సరఫరా అవుతున్న నెయ్యి దుర్వాసన వస్తోందని, గట్టిపడటం లేదనీ, నూనెలా జారిపోతోందని తెలిపారు. ఈ నెయ్యితో చేసిన లడ్డూలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండటం లేదని వివరించారు. ఇవేవీ పట్టించుకోని ధర్మారెడ్డి అది ఆర్గానిక్ నెయ్యి అనీ, అలాగే ఉంటుందని కార్మికులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది. పైగా దానితోనే లడ్డూలు చేయండని ఆదేశించి ఆ తర్వాత కూడా ఆయన పోటును పరిశీలించలేదని సమాచారం.
నామమాత్రపు ల్యాబ్లో పరీక్షలు: శ్రీవారి భక్తుల కోసం నిత్యం 4 లక్షల లడ్డూలను టీటీడీ పోటులో తయారుచేస్తారు. పర్వదినాల్లో 3 లక్షల బఫర్ స్టాక్ నిర్వహిస్తుంటారు. లడ్డూల తయారీకి రోజూ 13,000 నుంచి 18,000 కిలోల నెయ్యి అవసరం అవుతుంది. ఇంత భారీ పరిమాణంలో వాడే నెయ్యి నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు కేవలం రూ.50,000 విలువైన పరికరాలున్న ల్యాబ్నే వినియోగించడం గమనార్హం.
నెయ్యి నాణ్యతపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక టీటీడీ లో లడ్డూ తయారీకి నాణ్యమైన సరకులు వచ్చేలా చూస్తున్నారు. గతేడాది ఈవోగా శ్యామలరావు బాధ్యతలు తీసుకున్నాక పోటు కార్మికులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సందర్భంలో నెయ్యి నాణ్యత సరిగా లేదనీ, శనగ పిండి, యాలకుల నాణ్యత అంతంతమాత్రంగానే ఉందంటూ కార్మికులు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే శ్యామలరావు పోటుకు వెళ్లి సరకుల నాణ్యత పరిశీలించారు. నెయ్యి, ఇతర ముడి సరకులను ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా- FSSAI ల్యాబ్కు పంపారు. ఆ తర్వాతే కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం బయటకొచ్చింది.
నెయ్యి సరఫరా కేసులో టెండరు నిబంధనల ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందని ఇందుకు మీకేమైనా ముడుపులు ముట్టాయా ? అని టీటీడీ మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డిని సిట్ ప్రశ్నించింది. నిర్ణయాత్మక పదవిలో ఉంటూ టీటీడీని అపవిత్రం చేసే రీతిలో నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నారని నిలదీసింది. సభ్యుల అంగీకారంతోనే నిబంధనల మార్పు జరిగిందని ఒకవేళ తాను చేసింది తప్పయితే వారూ తప్పు చేసినట్టేగా అని ధర్మారెడ్డి అన్నట్లు తెలిసింది. సిట్ సంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆయన ముక్తసరిగా మరి కొన్నింటికి మౌనం పాటించినట్లు సమాచారం.
కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో టీటీడీ మాజీ ఈవో ఏవీ ధర్మారెడ్డిపై రెండోరోజైన నిన్న సిట్ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. బుధవారం అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్లోని సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చిన ధర్మారెడ్డిని సాయంత్రం 5.30 వరకు సిట్ విచారించింది. దాదాపు ఏడున్నర గంటల పాటు ఆయనపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినట్లు తెలిసింది. అదనపు ఈవోగా కొనుగోళ్ల కమిటీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన మీరు టెండరు నిబంధనల్ని ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందంటూ విచారణలో భాగంగా ధర్మారెడ్డిని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. అందులోని సభ్యుల అంగీకారంతోనే ఇది జరిగిందని అనంతరం ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి, ఈవో ఆమోదించారని ధర్మారెడ్డి సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.
నేను చేసింది తప్పయితే వారూ చేసినట్టేగా : ధర్మారెడ్డి
