తిరుమలలో ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్​ సేవలు - త్వరలో అత్యాధునిక కెమెరాల ఏర్పాటు

ఏఐ వినియోగంతో సమర్థంగా దర్శనాలు - కొండపైకి ఎవరు ఎన్నిసార్లు వచ్చారో గుర్తించే సాంకేతికత సమకూర్చుకునే యోచన

Published : December 9, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
TTD Additional EO Venkayya Chowdhury Said ICCC Services Available With AI : తిరుమలలో ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ (ఐసీసీసీ) సేవలు అందుబాటులో వచ్చాయని, వాటి ద్వారా శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే సామాన్య భక్తుల నుంచి వీఐపీల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ దర్శనాలు సమర్థంగా కల్పిస్తున్నామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. సోమవారం సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణతో కలిసి ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఇటీవల బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించిన ఈ కేంద్రం సహకారంతో భక్తుల నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గిస్తూ ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నామన్నారు.
భక్తుల నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం : దీని ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌ 1, 2లలో ఎంత మంది భక్తులు, ఎన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లలో, ఎంత సమయం వేచి ఉన్నారో తెలుసుకోవచ్చని చెప్పారు. ఎక్కువసేపు వేచి ఉన్న భక్తులను దర్శనానికి ముందు పంపుతామన్నారు. భక్తులు క్యూలైన్‌లోకి ప్రవేశించిన సమయం, నిరీక్షణ వివరాలు, దర్శనానికి వెళ్లిన, పూర్తయిన సమయం వంటివి రియల్‌ టైమ్‌లో ఐసీసీసీ డ్యాష్‌బోర్డుపై గుర్తించి విశ్లేషిస్తామని స్పష్టం చేశారు. శ్రీవారి ఆలయ సేవలు, పరిపాలనలో సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, భక్తుల నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గించడమే వీటి ఏర్పాటు వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశమని వివరించారు. అలాగే ఎంతమంది భక్తులకు, ఎన్నిమార్లు కంపార్ట్‌మెంట్లలో అన్నప్రసాదాలు అందించారనేది సహా, ఇంకెంతమందికి ఇవ్వాలనే విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని సకాలంలో అందించే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అదనపు ఈవో వివరించారు.

టీటీడీ అదనపు ఈవో తెలిపిన అంశాలు : త్వరలో 250 ఫేస్‌ రికగ్నేషన్‌ కెమెరాలు (ఎఫ్‌ఆర్‌సీ) కొనుగోలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. తద్వారా భక్తులను గుర్తించడంతోపాటు అవసరమైన వారి కదలికలను ట్రాక్‌ చేయవచ్చని ఆయన వివరించారు. ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఏఐ కేంద్రానికి డేటా అనుసంధానం చేశామని, తిరుమలకు వచ్చే వాహనాల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని చెప్పారు. తిరుమలలో కాలుష్యాన్ని వెదజల్లే వాహనాలకు చెక్‌ పెట్టేందుకు ఎన్నేళ్ల లోపు వాహనాలను అనుమతించాలో కేంద్ర నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిర్ణయించి అమలు చేస్తామన్నారు. ఓ భక్తుడు శ్రీవారి దర్శనానికి ఏడాదిలో ఎన్నిసార్లు వచ్చారనే సమాచారం సైతం తెలుసుకునే సాంకేతికతను అందుబాటులో తెస్తామని వివరించారు.

నేరచరిత్ర కలిగిన వారికి సంబంధించిన డేటాను సేకరించి ఏఐతో అనుసంధానం చేసి అలాంటివారు భక్తుల్లో కలిసిపోతే గుర్తించేందుకు వినియోగిస్తామని అదనపు ఈవో వివరించారు. సీఎం చంద్రబాబు చొరవ వల్లే ఇలాంటి ఆధునిక సాంకేతికత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అందుబాటులోకి వస్తోందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా నుంచి వర్చువల్‌గా దాత జయప్రకాష్‌ మాట్లాడుతూ ఈ కేంద్రం నిర్మాణానికి ఇప్పటికే రూ.16 కోట్ల వరకు ఖర్చుచేశామని, మరో రూ.14 కోట్ల వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఏడుగురు దాతలతో కలిసి ఈ ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేయడంతోపాటు ఏడాదిపాటు నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

