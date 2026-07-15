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తిరుమల పేరిట నకిలీ వెబ్‌సైట్లు - దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని టీటీడీ సూచన

అధికారిక పోర్టల్‌లోనే టికెట్లు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేసే వాటిని నమ్మవద్దన్న ఈవో - భక్తుల నుంచి వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదుపై టీటీడీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు.

TTD Additional EO Venkayya Chowdary Responds Regarding Fake Websites
TTD Additional EO Venkayya Chowdary Responds Regarding Fake Websites (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:36 PM IST

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TTD Additional EO Venkayya Chowdary Responds Regarding Fake Websites : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన టికెట్ల బుకింగ్ పేరుతో నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు ప్రచారాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సూచించారు.

శ్రీవారి దర్శనం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు, వసతి గదుల బుకింగ్ వంటి సేవల కోసం టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను మాత్రమే వినియోగించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అధికారిక పోర్టల్‌కు భిన్నంగా కనిపించే వెబ్‌సైట్లు, సోషల్ మీడియా లింకులు, వ్యక్తిగత సందేశాల ద్వారా వచ్చే బుకింగ్ ఆఫర్లను నమ్మి ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయవద్దని హెచ్చరించారు.

వెంకయ్య చౌదరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇటీవల శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు అందిస్తామని చెప్పి కొందరు నకిలీ వెబ్‌సైట్లు రూపొందించి భక్తులను మోసం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ దృష్టికి వచ్చింది. ఇలాంటి మోసాల బారిన పడకుండా ప్రతి భక్తుడు వెబ్‌సైట్ చిరునామాను ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించి, అధికారిక పోర్టల్ ద్వారానే బుకింగ్ పూర్తి చేయాలని సూచించారు. దర్శన టికెట్లు, వసతి గదుల వివరాల కోసం టీటీడీ కాల్ సెంటర్‌ను సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు.

డబ్బులు అడిగితే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి : శ్రీవారి దర్శనం త్వరగా కల్పిస్తామని, ప్రత్యేక కోటా టికెట్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఎవరైనా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే అలాంటి వారిని నమ్మవద్దని వెంకయ్య చౌదరి స్పష్టం చేశారు. అలాంటి ఘటనలు ఎదురైతే వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. భక్తుల నుంచి వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదుపై టీటీడీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం తిరుమలకు దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుండటంతో ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని మోసగాళ్లు నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, తప్పుడు ప్రకటనలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అధికారిక మార్గాలనే అనుసరించడం ద్వారా తన డబ్బును, సమయాన్ని, విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. నకిలీ లింకులను ఇతరులకు పంపకుండా ఉండటం, అనుమానాస్పద సమాచారాన్ని వెంటనే టీటీడీకి తెలియజేయడం ద్వారా ఇలాంటి సైబర్ మోసాలను అరికట్టడంలో ప్రతి భక్తుడు భాగస్వామి కావాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

"ఆన్​లైన్​ టికెట్లను టీటీడీ వెబ్​సైట్​ ద్వారానే బుక్ చేసుకోండి. సోషల్​ మీడియాలో రకరకాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. అవన్నీ నమొద్దు. టికెట్ల కోసం అడ్డదారుల్లో వెళ్లొద్దు. రూమ్​ బుకింగ్స్​, టికెట్​ బుకింగ్స్​ అన్నీ టీటీడీ వెబ్​సైట్​లో మాత్రమే బుక్​ చేసుకోండి. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కాల్​ సెంటర్​కి ఫోన్​ చేసి కనుక్కోండి. దర్శనాలు చేయిస్తామని ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే టీటీడీ విజిలెన్స్​కి ఫిర్యాదు చేయాలి." - వెంకయ్య చౌదరి, అదనపు ఈవో

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నకిలీ వెబ్‌సైట్లపై స్పందించిన ఈవో
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