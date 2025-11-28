ఇక నో పొల్యూషన్ - తిరుపతి-తిరుమల మధ్య పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ బస్సులు

ETV Bharat / state

పాత డీజిల్, పెట్రోల్ వాహనాల స్థానంలో విద్యుత్ వాహనాలు ప్రవేశ పెడతామన్న టీటీడీ అదనపు ఈవో - ఆర్టీసీ, టీటీడీ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:23 PM IST

Electric Buses From Tirupati To Tirumala : తిరుమల పవిత్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణపై టీటీడీ దృష్టి పెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే పాత డీజిల్, పెట్రోల్ వాహనాల స్థానంలో విద్యుత్ వాహనాలు వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు దేవస్థానం అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. తిరుపతిలోని పద్మావతి విశ్రాంతి భవనంలో శుక్రవారం కేంద్ర రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రతినిధులు, ఆర్టీసీ, టీటీడీ అధికారులతో వెంకయ్య చౌదరి సమీక్షాసమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు తిరుమలను సంపూర్ణ కాలుష్య రహిత పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇప్పటికే అనేక చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. మొదటిగా తిరుపతి - తిరుమల మధ్య పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తిరుమలలో నడిచే ట్యాక్సీలు ఇతర అద్దె వాహనాలను విద్యుత్ వాహనాలతో దశలవారీగా భర్తీ చేయనున్నట్లు చెప్పారు.

ఈ సందర్భంగా దిల్లీకి చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రతినిధి కునాల్ జోషి వివిధ అంశాలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. దీనిపై పూర్తి స్థాయి నివేదికను అందించాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. త్వరలో జరగనున్న టీటీడీ పాలకమండలి సమావేశంలో ఈ అంశంపై చర్చించి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో టీటీడీ డీఎఫ్‌వో ఫణికుమార్ నాయుడు, విజివో సురేంద్ర, ఐటీ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్లునాయుడు, రాష్ట్ర రవాణాశాఖ, ఆర్టీసీ, పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

తిరుమలకు మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు: పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలను కాలుష్య రహితంగా మార్చేందుకు తిరుమల-తిరుపతి మధ్య డీజిల్‌ బస్సుల స్థానంలో పూర్తిగా విద్యుత్తు బస్సులు నడిపేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 50 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కనుమదారుల్లో తిరుగుతుండగా, మరో 350 బస్సులు విడతలవారీగా రానున్నాయి. ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్‌ సేవా స్కీమ్​ కింద కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఇప్పటికే 750 విద్యుత్​ బస్సులు కేటాయించింది. ఇందులోంచి 50 బస్సులు ‘తిరుమల- తిరుపతి’ కేటాయించారు.

భవిష్యత్తులో రానున్న 300 బస్సుల్లో తిరుమల డిపోనకు 150, అలిపిరి డిపోనకు 50, తిరుపతి ఇంట్రా మోడల్‌ బస్‌స్టేషన్‌ నిర్మాణంలో భాగంగా కేటాయించే డిపోనకు 50, శ్రీకాళహస్తి- తిరుపతి మధ్య మరో 50 బస్సులు నడిపేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీంతో తిరుమలలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు అవసరమైన ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు, ఇతర సాంకేతిక ఏర్పాట్లకు వీలుగా 5 ఎకరాల స్థలం అవసరం ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇటీవల ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు పరిశీలించారు.

APSRTC Launches Electric Bus Service : ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ (APSRTC) విద్యుత్‌ బస్సుల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. డీజిల్‌ బస్సుల అన్నీ పక్కన పెట్టి వాటి స్థానంలో విద్యుత్‌ బస్సులు తీసుకోవడానికి అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తెచ్చిన విద్యుత్‌ వాహనాల విధానం 2024-2029కి అనుగుణంగా 2029 నాటికి సంస్థలో అన్నీ విద్యుత్‌ బస్సులే నడపాలని భావిస్తున్నారు. అప్పటికల్లా ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ సొంత బస్సులు 10,155, అద్దెవి 2,562 కలిపి మొత్తం 12,717 బస్సులూ విద్యుత్‌వే ఉండాలని ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు.

ఆర్టీసీలో అన్నీ విద్యుత్‌ బస్సులే - ఇకపై వాటిలోనే ప్రయాణం

ఏసీ 'పల్లె వెలుగు'లు - మరో 1150 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు కొనుగోలు: ఆర్టీసీ ఎండీ

