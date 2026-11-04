దేశానికే ఆదర్శంగా తిరుమలలోని 'వాటర్& ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్': టీటీడీ అదనపు ఈవో
Water and Food Analysis Lab in Tirumala : దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా తిరుమలలోని వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్ అభివృద్ధి చేస్తామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:48 PM IST
దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా తిరుమలలోని వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్ అభివృద్ధి చేస్తామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. తిరుమలలోని వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్లో జరిగిన ఆయుధపూజలో పాల్గొన్న ఆయన లాబ్లోని పరికరాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మార్చి 21న ప్రారంభించిన ఈ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అనాలసిస్ ల్యాబొరేటరీని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సహకారంతో కేవలం 11 నెలల్లోనే అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
2,500 ఆహార నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలు : దేశంలోని ఇతర ఆలయాలు, దేవాదాయ సంస్థల్లో లేని విధంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఈ ల్యాబ్ను నిర్మించామని అదనపు ఈవో తెలిపారు. టీటీడీకి అవసరమైన ఆహార పదార్థాల కొనుగోలు దశ నుంచే నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం అర్హత కలిగిన సిబ్బందితో నమూనాలను సేకరించి పరీక్షించిన అనంతరమే నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్న పదార్థాలను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. వంట పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఆహార పదార్థాల నమూనాలను సేకరించి పరీక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఇటీవల నిర్వహించిన బ్రహ్మోత్సవాల్లో సుమారు 2,500 ఆహార నమూనాలను సేకరించి పరీక్షించినట్లు తెలిపారు. ప్రతిరోజూ తాగునీటి నమూనాలను కూడా పరీక్షిస్తున్నట్లు వివరించారు. లడ్డూ నాణ్యతను పరిశీలించేందుకు సుమారు 11 రకాల పారామీటర్లను పరీక్షించే అత్యాధునిక పరికరాలు ల్యాబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు.
"రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ఏడాది మార్చి 21న ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అనాలసిస్ ల్యాబొరేటరీని ప్రారంభించారు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సహకారంతో కేవలం 11 నెలల్లోనే తిరుమల కొండపై అత్యాధునిక ల్యాబ్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. దేశంలో ఏ ఆలయంలో లేని విధంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఈ ల్యాబ్ను నిర్మించాం. దాదాపు 34 మంది ఉద్యోగులు ఈ ల్యాబ్లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి నెల దాదాపు 1500 నమూనాలను పరీక్షిస్తున్నాం." - వెంకయ్య నాయుడు, టీటీడీ అదనపు ఈవో
11 నెలల్లోనే నిర్మాణం పూర్తి : అయితే తిరుమలలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ అనాలిసిస్ ల్యాబ్ను సీఎం చంద్రబాబు ఈ ఏడాది మార్చి 21న ప్రారంభించారు. ల్యాబ్లో ఏర్పాటు చేసిన 50కి పైగా పరికరాలను పరిశీలించారు. నీరు, ఆహార పదార్థాలు, ముడిసరకుల నాణ్యతను ఈ ప్రయోగశాలలో పరీక్షించనున్నారు. 12 వేల చదరపు అడుగుల్లో రెండంతస్తుల్లో దీన్ని నిర్మించారు. ఆధునిక యంత్రాలతో ల్యాబ్ను తీర్చిదిద్దారు. టీటీడీ స్థలం కేటాయించగా, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో 11 నెలల్లోనే నిర్మాణం పూర్తి చేశారు.
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