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కూర్చున్న చోటే ఆర్టీసీ సేవలు పొందే అవకాశం - అందుబాటులోకి ఆర్టీసీ క్యూ​ఆర్​ కోడ్​

TGSRTC Providing All Bus Services In One QR Code - ప్రయాణికులకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు ఆర్టీసీ సంస్థ క్యూఆర్​ కోడ్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.

TSRTC Providing QR Code
అందుబాటులోకి ఆర్టీసీ క్యూడ్​ఆర్​ కోడ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2026 at 1:54 PM IST

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Updated : November 6, 2026 at 2:16 PM IST

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రాష్ట్ర ఆర్టీసీ సంస్థ ప్రగతి రథం - ప్రజా సేవా పథం అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తుంది. ఇది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మార్పులు చేసుకుంటూనే ఉంది. ఆధునికతను అందిపుచ్చుకొని ప్రజలకు మెరుగైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తోంది. ఇప్పటికే సీట్ల రిజర్వేషన్​, డిజిటల్​ చెల్లింపుల వంటి సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో కొత్త ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. స్మార్ట్​ఫోన్​ వినియోగం అంతటా పెరిగిన దృష్ట్యా ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్​ కోడ్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ప్రజలకు మరింత దగ్గరయ్యే అవకాశం ఉంది.

మరింత ప్రయోజనకరంగా

అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన క్యూఆర్​ కోడ్​ విధానం పాతదే. కానీ ఆర్టీసీ సంస్థ దాంట్లో సరికొత్త మార్పులు చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఒక్కసారి ఆ కోడ్​ను స్కాన్​ చేస్తే చాలు పలు రకాల ఆర్టీసీ యాప్​లు వస్తాయి. వీటి ద్వారా వివిధ ఆర్టీసీ సేవలు వినియోగించుకునేందుకు వీలుంటుంది. ప్రధానంగా గమ్యం, ఆన్​లైన్ బుకింగ్​ యాప్​, ఎక్స్​, ఇన్​స్టాగ్రాం, ఫేస్​బుక్​, యూట్యూబ్, వాట్సప్​ ఛానల్​ వంటివి ఉంటాయి. మనకు ఏ విభాగం అవసరముంటే దానిని ఎంచుకుని వాడుకోవచ్చు. దీనికోసం మెయిల్​ ఐడీ, పాస్​వర్డ్​ను క్రియేట్​ చేసుకోవాలి. దీనిద్వారా ఈ సేవలు ఎప్పుడైనా వినియోగించుకోవచ్చు.

కూర్చున్న చోటు నుంచే సేవలు

ఈ క్యూఆర్​ కోడ్​ సహాయంతో ఉన్న చోటునుంచే ఆర్టీసీ సేవలను పొందొచ్చు. మనం ప్రయాణించాల్సిన బస్సు లొకేషన్​ తెలుసుకోవటం, మనవాళ్లు దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంటే ఎక్కడ వరకు వచ్చారని, ఎంత సమయంలో గమ్యం చేరుకోవచ్చనే విషయాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకోవచ్చు.

యాప్​లోనే ఫిర్యాదు చేయవచ్చు

అలాగే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న అన్నీ బస్సుల వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. బస్సుల సమాచారం కూడా లభిస్తుంది. మనకు వెళ్లాల్సిన చోటుకు ఆన్​లైన్​లో టికెట్లు రిజర్వ్​ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీంట్లో కొత్తగా చేసిన మార్పులు, హెచ్చరికల వంటివి తెలుస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ సేవలకు సంబంధించి అలాగే ఏమైనా సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలంటే ఇన్​స్టాగ్రాం, ఫేస్​బుక్​, ఎక్స్​లో పెట్టొచ్చు. అలాగే సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేయాలన్న ఇందులోనే అవకాశం ఇచ్చారు.

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Last Updated : November 6, 2026 at 2:16 PM IST

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ONE QR CODE FOR ALL BUS SERVICES
TGSRTC INTRODUCED UPDATED QR CODE
RTC BUS SERVICES IN ONE QR CODE
ఆర్టీసీ సేవల కోసం క్యూఆర్​ కోడ్​
ఆర్టీసీ క్యూఆర్​ కోడ్​ ప్రత్యేకతలు

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