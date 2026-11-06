కూర్చున్న చోటే ఆర్టీసీ సేవలు పొందే అవకాశం - అందుబాటులోకి ఆర్టీసీ క్యూఆర్ కోడ్
TGSRTC Providing All Bus Services In One QR Code - ప్రయాణికులకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు ఆర్టీసీ సంస్థ క్యూఆర్ కోడ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.
Published : November 6, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 2:16 PM IST
రాష్ట్ర ఆర్టీసీ సంస్థ ప్రగతి రథం - ప్రజా సేవా పథం అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తుంది. ఇది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మార్పులు చేసుకుంటూనే ఉంది. ఆధునికతను అందిపుచ్చుకొని ప్రజలకు మెరుగైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తోంది. ఇప్పటికే సీట్ల రిజర్వేషన్, డిజిటల్ చెల్లింపుల వంటి సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో కొత్త ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగం అంతటా పెరిగిన దృష్ట్యా ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ప్రజలకు మరింత దగ్గరయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరింత ప్రయోజనకరంగా
అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ విధానం పాతదే. కానీ ఆర్టీసీ సంస్థ దాంట్లో సరికొత్త మార్పులు చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఒక్కసారి ఆ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే చాలు పలు రకాల ఆర్టీసీ యాప్లు వస్తాయి. వీటి ద్వారా వివిధ ఆర్టీసీ సేవలు వినియోగించుకునేందుకు వీలుంటుంది. ప్రధానంగా గమ్యం, ఆన్లైన్ బుకింగ్ యాప్, ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రాం, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, వాట్సప్ ఛానల్ వంటివి ఉంటాయి. మనకు ఏ విభాగం అవసరముంటే దానిని ఎంచుకుని వాడుకోవచ్చు. దీనికోసం మెయిల్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దీనిద్వారా ఈ సేవలు ఎప్పుడైనా వినియోగించుకోవచ్చు.
కూర్చున్న చోటు నుంచే సేవలు
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ సహాయంతో ఉన్న చోటునుంచే ఆర్టీసీ సేవలను పొందొచ్చు. మనం ప్రయాణించాల్సిన బస్సు లొకేషన్ తెలుసుకోవటం, మనవాళ్లు దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంటే ఎక్కడ వరకు వచ్చారని, ఎంత సమయంలో గమ్యం చేరుకోవచ్చనే విషయాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకోవచ్చు.
యాప్లోనే ఫిర్యాదు చేయవచ్చు
అలాగే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న అన్నీ బస్సుల వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. బస్సుల సమాచారం కూడా లభిస్తుంది. మనకు వెళ్లాల్సిన చోటుకు ఆన్లైన్లో టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీంట్లో కొత్తగా చేసిన మార్పులు, హెచ్చరికల వంటివి తెలుస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ సేవలకు సంబంధించి అలాగే ఏమైనా సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలంటే ఇన్స్టాగ్రాం, ఫేస్బుక్, ఎక్స్లో పెట్టొచ్చు. అలాగే సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేయాలన్న ఇందులోనే అవకాశం ఇచ్చారు.
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