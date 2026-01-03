ఆంగ్ల భాషపై పట్టు సాధించాలా? - ఫ్రీగా కోచింగ్ సదుపాయం - అర్హులు వీరే
పేద విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ కోచింగ్ సెంటర్ - ఆంగ్లంపై పట్టు సాధించాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం - ఉచిత శిక్షణ పొందడానికి అర్హులైన వారు జనవరి 11వ తేదీలోగా దరఖాస్తుకు ఛాన్స్
Published : January 3, 2026 at 2:50 PM IST
Free Training For English in Warangal : ఆంగ్ల భాషలో నైపుణ్యం ఉంటే చాలు మనం ఎక్కడైనా రాణించొచ్చు. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాల సాధనకు ఆంగ్ల భాషలో నైపుణ్యం అత్యంత కీలకం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా డిజిటల్ వైపు దూసుకెళ్తున్న తరుణంలో అవకాశాలు విస్తృతమవుతున్నాయి. చాలా మంది విద్యార్థులు ఆంగ్ల భాషలో నైపుణ్యాలను సంపాదించేందుకు కష్టపడుతుంటారు. అయినా కొన్నిసార్లు ఆశించిన ఫలితం దక్కదు. చదువులు పూర్తి చేసి, డిగ్రీ పొందిన తర్వాత కూడా హైదరాబాద్లోని ప్రైవేట్ కోచింగ్ కేంద్రాల్లో శిక్షణకు రూ.వేలల్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలాంటి వారికి బీసీ స్టడీ సర్కిళ్లు అండగా నిలుస్తున్నాయి.
అర్హులు వీరే : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు ప్రభుత్వ బీసీ స్టడీ సర్కిల్ అండగా నిలుస్తోంది. ప్రైవేట్ శిక్షణ సంస్థలకు దీటుగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు వివిధ అంశాల్లో నిష్ణాతులైన నిపుణులతో ఉచిత శిక్షణ అందిస్తూ ఉద్యోగాల సాధనకు తోడ్పడుతోంది. బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ తదితర వృత్తి విద్యా కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు, ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది చదువుతున్న వారు శిక్షణకు అర్హులు. తరగతుల నిర్వహణపై హైదరాబాద్లోని ప్రైవేట్ శిక్షణ కేంద్రంతో రాష్ట్ర బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఒప్పందం చేసుకుంది.
పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి : కెనడా, అమెరికా, న్యూజీలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, యూరప్ తదితర దేశాల్లో విద్యాభ్యాసానికి, ఉద్యోగ సాధనకు ఐఈఎల్టీఎస్లో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి. ఆంగ్ల భాషా నైపుణ్యాలను అంచనా వేసే అంతర్జాతీయ పరీక్షలో అర్హత సాధిస్తేనే రెండేళ్ల వరకు విదేశాల్లో విద్య, ఉద్యోగాలకు అర్హులవుతారు. అక్కడే యూజీ, పీజీ చదువుకోవచ్చు.
తొలిసారిగా ఐఈఎల్టీఎస్పై : హనుమకొండ లష్కర్బజార్లోని బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఏటా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న పేద విద్యార్థులకు తర్ఫీదు ఇస్తోంది. తొలిసారిగా ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజీ టెస్టింగ్ (ఐఈఎల్టీఎస్)పై మార్గనిర్దేశం చేసేలా శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తోంది. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఎంతో మందికి విదేశాలకు వెళ్లాలని ఉన్నా సరైన మార్గనిర్దేశం లేక వెనకడుగు వేస్తున్నారు. కన్సల్టెన్సీలు, దళారులను ఆశ్రయించి సమయంతో పాటు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు.
దరఖాస్తు ఇలా : ఉచిత శిక్షణ పొందడానికి అర్హులైన వారు జనవరి 11వ తేదీలోగా https://tgbcstudycircle.cgg.gov.in/FirstPage.do వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేస్తుకోవాలని జిల్లా బీసీ సంక్షేమాధికారి ఎం.నర్సింహస్వామి తెలిపారు. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాన్ని యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. పూర్తి వివరాలకు 0870-2571192, 040-24071178 ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
కనీస సౌకర్యాలు లేని సెంటర్లో : విదేశాల్లో చదవాలన్నా, మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలన్నా ఆంగ్ల భాషపై పట్టు తప్పనిసరి. ఇటువంటి తరుణంలో విద్యార్థులంతా ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లి, వేలకు వేలు కర్చుచేస్తున్నారు. తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలన్న ఆశతో యువత ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడి వరకు వస్తున్నారు. కానీ, ఆ కోచింగ్ సెంటర్లలో కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేకుండా ఇబ్బందలు పడుతున్నారు.
నగరంలో అధికారిక లెక్కల ప్రకారం సుమారు 120 శిక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అనధికారికంగా చెప్పాల్సిన పనే లేదు. కోచింగ్ సెంటర్లలో గ్రూప్స్ పరీక్షల శిక్షణ కోసం ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ.50 నుంచి రూ.80 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. అదే యూపీఎస్సీ కోసమైతే రూ.లక్ష - రూ.1.2 లక్షలు వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం నిర్వాహకులు అన్ని రకాల భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలి. కానీ ఎక్కడా అవి కనిపించడం లేదు.
హైదరాబాద్లోని కోచింగ్ సెంటర్ల పరిస్థితి ఏంటి? - అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకునే దారులున్నాయా?
కోచింగ్ లేకుండానే ర్యాంకులు కొట్టాలి - విద్యార్థుల సమస్యలపై కేంద్రం దృష్టి