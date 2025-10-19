ETV Bharat / state

ట్రంప్ దెబ్బ గట్టిగానే తగులుతోంది - చేనేత, హస్తకళా ఉత్పత్తులకు తగ్గిన ఆర్డర్లతో తలపట్టుకుంటున్న కార్మికులు

అమెరికా సుంకాల ప్రభావంతో చేనేత, జౌళి, హస్తకళా ఉత్పత్తులకు తగ్గిన ఆర్డర్లు - కార్మికుల ఉపాధికి పూర్తిగా గండి - భారీగా తగ్గిన ఎగుమతులు

Trump Tariff Impacts Handloom Textile : తెలంగాణలోని చేనేత, జౌళి పరిశ్రమలతో పాటు హస్త కళాఖండాల తయారీ కేంద్రాలన్నింటిపైనా ట్రంప్​ సుంకాల ప్రభావం పడింది. గత ఆగస్టు 7 నుంచి భారత్​ నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులకు 50 శాతం సుంకాల అమలు ప్రారంభం కాగా, రెండు నెలల్లోనే ఆర్డర్లు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. దీంతో ఆయా రంగాల్లో ఉత్పత్తి తగ్గడంతో పాటు కార్మికుల ఉపాధికీ పూర్తిగా గండి పడుతోంది.

తగ్గుతున్న జౌళి ఆర్డర్లు : రాష్ట్రంలో జౌళి రంగంలో 24 భారీ, మధ్య తరహా, 65 చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లానే ఇవి ఉన్నాయి. కరీంనగర్​, నల్గొండ, వరంగల్​, మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాల్లోనూ ఏర్పాటు అయ్యాయి. ఇక్కడ వస్త్రాలతోపాటు పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల దుస్తులను తయారు చేస్తుంటారు. రాష్ట్రం నుంచి ఏటా రూ.150 కోట్ల మేర జౌళి ఉత్పత్తులు అమెరికాకు ఎగుమతి అవుతుంటాయి.

టెక్స్​టైల్​ పరిశ్రమ (Eenadu)

ఎగుమతులకు సంబంధించి రెండు విధాలుగా (అమెరికా కంపెనీల నుంచి నేరుగా వచ్చేవి. ముంబయి, దిల్లీ, అహ్మదాబాద్​లలోని కొన్ని సంస్థలు అమెరికా కంపెనీల తరఫున ఇచ్చేవి) ఆర్డర్లు వస్తూ ఉంటాయి. ట్రంప్​ సుంకాల ప్రభావంతో రెండు నెలలుగా ఈ ఆర్డర్లు గణనీయంగా తగ్గాయి. దీంతో అమెరికాలో డిమాండ్​ ఉన్న ఎగుమతి ఆధారిత వస్త్రాల ఉత్పత్తిని రాష్ట్రంలోని జౌళి కంపెనీలు తగ్గించాయి.

అమెరికా ప్రభావం ఇతర దేశాలపై పడడం వల్ల అవి కూడా దిగుమతులపై ఆలోచనల్లో పడ్డాయి. భారత్​ కంటే బంగ్లాదేశ్​, ఇతర దేశాల నుంచి తక్కువ ధరలకు వస్త్రాలు లభిస్తుండడంతో అటువైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయని పారిశ్రామికవేత్తలు తెలుపుతున్నారు. గుజరాత్​, మహారాష్ట్ర తదితర రాష్ట్రాల నుంచి కంపెనీలు తమకు అవసరమైన వస్త్రాలను సిరిసిల్ల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. అప్పుడు వాటిని దుస్తులుగా తయారు చేసి విదేశాలకు పంపేవి. ఇప్పుడు అవి కూడా ఆర్డర్లు తగ్గించాయని సిరిసిల్ల వస్త్ర పరిశ్రమ యజమానులు తెలిపారు.

ఉపాధికి గండి : ఎగుమతుల కోసం ఆర్డర్లు లేకపోవడంతో ఉత్పత్తి తగ్గిపోయి కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. రాష్ట్రంలో చేనేత, జౌళి, హస్తకళల రంగాల్లో దాదాపు 75 వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. రెండు నెలలుగా వీరిలో 20 వేల మందికి సరిగా ఉపాధి అనేది దొరకడం లేదు. ఈ రంగాల్లో పనిచేసే రోజువారీ కూలీలకు కూడా తగినంత పని అనేది దొరకడం లేదు.

చేనేతల పైనా : తెలంగాణలో పోచంపల్లి, సిద్దిపేట చీరలు, గద్వాల, వరంగల్​ తివాచీలు తదితర వస్త్రాలు ఏటా రూ.42 కోట్ల మేర అమెరికాకు ఎగుమతి అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అవి తగ్గాయి. రెండు నెలల నుంచి పది చీరలకు కూడా ఆర్డర్​ రాలేదని లినెన్​ రకం చీరల వ్యాపారి శ్రీనివాస్​ వాపోయారు.

హస్తకళలపై : పెంబర్తిలో ఇత్తడి ప్రతిమలు, కరీంనగర్​లో బంగారు, వెండి తీగలతో తయారుచేసే(ఫిలిగ్రీ) కళారూపాలు, అలాగే చెక్క, లోహం, వస్త్రాలతో తయారు చేసే నిర్మల్​ బొమ్మలు, గిరిజన కళాకారులు తయారుచేసే ఆదిలాబాద్​ డోక్రా కళాకృతులు అమెరికాతో పాటు వివిధ దేశాలకు రూ.52 కోట్ల మేర ఏటా ఎగుమతి అవుతూ ఉంటాయి. అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయులు కార్గో ద్వారా వీటిని దిగుమతి చేసుకునేవారు. రెండు నెలలుగా వీటి ఆర్డర్లు తగ్గాయి.

ఫిలిగ్రీ పరిశ్రమ (Eenadu)

దేశీయ మార్కెట్​ను ప్రోత్సహించాలి : అమెరికా సుంకాల ప్రభావంతో ఇప్పటికే పలు టెక్స్​టైల్స్​ పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయని కేఆర్డీ టెక్స్​టైల్స్ యజమాని చరణ్​రెడ్డి తెలిపారు. మేం కూడా తెలంగాణతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కంపెనీలు, సంస్థలకు వస్త్రాలను ఎగుమతి చేసేందుకు పూనుకొన్నామని చెప్పారు. ఈ తరుణంలో దేశీయ మార్కెట్​ను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.

"చేనేత ఉత్పత్తులకు దేశీయంగా ఆదరణ తగ్గుతోంది. ఈ తరుణంలో ఎగుమతులు లాభదాయకంగా ఉన్నాయి. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎగుమతుల పెంపునకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలి. చేనేత ఉత్పత్తులకు ఊతమివ్వాలి." - యెలుగం భద్రయ్య, కొత్తవాడ చేనేత సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు

"ట్రంప్‌ నిర్ణయంతో ఎగుమతులకు గండి పడింది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ అవకాశాలు కల్పించడంపై దృష్టి సారించాలి. హస్తకళాకారులను కేంద్రం ఆదుకొని ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు జరిగేందుకు చొరవ చూపాలి." - రాజ్​కుమార్​, ఫిలిగ్రీ కళాకారుడు కరీంనగర్​

ట్రంప్ 50% టారిఫ్‌లు- అదనపు సుంకాలపై భారత్‌కు నోటీసులు

ట్రంప్​ 50శాతం సుంకాలు పెంచినా- భారత్​కు నష్టం లేదు: ఎస్​&పీ

