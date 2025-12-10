ETV Bharat / state

మన వరి రైతులకు ట్రంప్‌ దెబ్బ - సుంకాల ప్రతిపాదనతో ఆందోళన

2024-25లో అమెరికాకు రూ.3,311 కోట్ల బియ్యం ఎగుమతి - బాస్మతి బియ్యం ఎగుమతులే అధికం

Trump Additional Tariffs Threat to Paddy Farmers
Trump Additional Tariffs Threat to Paddy Farmers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:18 AM IST

Trump Additional Tariffs Threat to Paddy Farmers : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​ అదనపు సుంకాల బాదుడు ఎవ్వర్నీ వదలడం లేదు. మొన్నటివరకు రొయ్య రైతుల్ని బాదేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఇప్పుడు వరి రైతునూ వదలట్లేదు. వారిపై భారీ సుంకాల బాంబు పేల్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. భారత్‌ నుంచి పెద్దఎత్తున దిగుమతులు జరుగుతున్నాయని వాటిని నియంత్రించేందుకు సుంకాలు పెంచుతామని సంకేతాలిచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

గతేడాది భారతదేశం నుంచి వివిధ దేశాలకు 2 కోట్ల టన్నుల బాస్మతి, బాస్మతియేతర బియ్యం ఎగుమతులు జరిగాయి. అందులో అమెరికాకు వెళ్లింది 3.36 లక్షల టన్నులే. 2014తో పోలిస్తే 2024 నాటికి అమెరికాకు బియ్యం ఎగుమతులు డాలర్‌ విలువలో 151%, పరిమాణంలో 187% పెరిగాయి. మన బియ్యంపై సుంకాలు పెంచితే అది అమెరికాలోని భారతీయ, వినియోగదారులకు భారంగా పరిణమించనుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

పరిమాణం తక్కువే అయినా విలువ ఎక్కువ : రూ.55,407 కోట్ల విలువైన బియ్యం 2024-25లో ఎగుమతి కాగా, అందులో రూ.3,311 కోట్ల విలువైన బియ్యం అమెరికాకు వెళ్లాయి. ఎగుమతుల పరిమాణం తక్కువే అయినా విలువ ఎక్కువ. సగటున టన్నుకు రూ.98,523 లభిస్తోంది. భారత్‌ నుంచి బియ్యం దిగుమతుల్లో పరిమాణంలో బెనిన్‌ ప్రథమస్థానంలో నిలుస్తుంది. రూ.8,730 కోట్ల విలువైన 22.54 లక్షల టన్నుల బియ్యం గతేడాది దిగుమతి చేసుకుంది. అంటే టన్ను ధర రూ.38,723 మాత్రమే. రూ.11,209 కోట్ల విలువైన 13.83 లక్షల టన్నుల దిగుమతులతో సౌదీ రెండోస్థానంలో ఉంది. అంటే టన్ను ధర రూ.81,062 ఉంది.

బాస్మతి ఎగుమతులే అధికం : అమెరికాకు ఎగుమతి చేసే బియ్యంలో బాస్మతి రకమే అధికం. ఈ రకం 2.74 లక్షల టన్నులు, బాస్మతియేతర బియ్యం 62 వేల టన్నులు గతేడాది ఎగుమతి అయ్యాయి. 2024-26లో అక్టోబరు వరకు 2.11 లక్షల టన్నులు అమెరికాకు ఎగుమతి కాగా అందులో 1.75 లక్షలు బాస్మతి బియ్యమే. భారత్‌ నుంచి బాస్మతి ఎగుమతుల్లో సౌదీ, ఇరాన్, ఇరాక్, యూఏఈ తర్వాత స్థానం అమెరికాదే. 2024-25లో అమెరికాకు బాస్మతి బియ్యం ఎగుమతుల విలువ రూ.2,849 కోట్లు, బాస్మతియేతర బియ్యం రూ.462 కోట్లు ఉంది. ఈ ఏడాది కూడా అక్టోబరు వరకు రూ.1,538 కోట్ల విలువైన బాస్మతి రకం ఎగుమతి అయింది. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే అమెరికా ఇచ్చే ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సగటున టన్ను రూ.1,03,903 వరకు ఉంది. యూఏఈ రూ.79,390, యూకే రూ.89,158 మాత్రమే ఇస్తున్నాయి.

మళ్లీ సుంకాలతో మన ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం : భారత్​కు చెందిన బాస్మతి, సోనామసూరి రకాల బియ్యానికి అమెరికాలో గిరాకీ చాలా ఉంది. 50% అదనపు సుంకాలతో గతంతో పోలిస్తే వాటి ధరలు పెరిగాయని సంబంధిత నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం బాస్మతి రకం కిలో రూ.250, సాధారణ రకాలు రూ.140 ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. ‘పాకిస్థాన్‌పై 19% సుంకాలే ఉండగా, భారత్‌ బియ్యంపై 50% సుంకాలున్నాయని డెక్కన్‌ ఫుడ్స్‌ (యూఎస్‌ఏ) డైరెక్టర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ పోల అన్నారు. ఇప్పటికే అదనపు సుంకాలు, రవాణా ఖర్చులతో భారం పడిందంటున్నారు. మళ్లీ సుంకాలు వేస్తామంటున్నారని, దీంతో భారత్‌ నుంచి బియ్యం ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని డెక్కన్‌ ఫుడ్స్‌ (యూఎస్‌ఏ) డైరెక్టర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ పోల తెలిపారు.

దేశం నుంచి బియ్యం ఎగుమతులు, అమెరికాకు పంపే పరిమాణం, విలువ
సంవత్సరం మొత్తం ఎగుమతి(లక్షల టన్నుల్లో) అమెరికాకు (టన్నుల్లో) విలువ (రూ.కోట్లలో)
2019-20 94.91 1.88 1,507
2020-21 177.19 2.43 1,783
2021-22 212.08 1.99 1,597
2022-23 223.47 2.57 2,248
2023-24 163.59 2.88 2,900
2024-25 201.94 3.36 3,311

2025-26

(ఏప్రిల్‌-అక్టోబరు)

118.67 2.11 1,790

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

