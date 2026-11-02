నవంబరు బిల్లులో ట్రూ అప్ ఛార్జీలు - మీకు గృహజ్యోతి పథకం ఉంటే సేఫ్
True Up Charges In Telangana : ఈనెల కరెంట్ బిలుల్లో అదనపు బాదుడు తప్పదు. ట్రూఅప్ ఛార్జీలు వసూలు చేసుకోవడానికి అనుమతి రావడంతో డిస్కంలు ఈనెల నుంచి అదనపు భారం వసూలు చేస్తున్నాయి.
Published : November 2, 2026 at 1:22 PM IST
తెలంగాణలో విద్యుత్ డిస్కంలు ట్రూ అప్ ఛార్జీలను ఈ నెల నుంచే వసూలు చేస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి చెందిన ఓ వినియోగదారునికి చెందిన ఈ నెల కరెంట్ బిల్లులో ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరిట రూ.28 అదనంగా వేశారు. 2022-23 సంవత్సరంలో వినియోగించిన విద్యుత్ యూనిట్ల మొత్తంను 12 నెలలకు సరాసరి తీయగా వచ్చిన మొత్తాన్ని నెల వారీ విద్యుత్తు యూనిట్గా లెక్కించి యూనిట్కు రూ.30 పైసల చొప్పున లెక్కించి ఈ నెల నుంచి కరెంట్ బిల్లులో నమోదు చేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన బిల్లులో ఆ వినియోగదారునికి నెల వారీగా ఉపయోగించిన 95 యూనిట్లకు 30 పైసల చొప్పున రూ.28 ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరుతో బిల్లులో నమోదై వచ్చింది. ఇదే తరహాలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్తు వినియోగదారులకు ఈ నెల బిల్లులో ట్రూ అప్ ఛార్జీలు కలిపి వస్తున్నాయి.
ట్రూ అప్ ఛార్జీలకు ఈఆర్సీ అనుమతి
ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరిట యూనిట్కు 30 పైసల పెంపు వల్ల వంద యూనిట్లు వినియోగించే వారిపై నవంబరు నెలలో అదనంగా రూ.30, డిసెంబరు నుంచి 50 పైసల లెక్కన అదనంగా రూ.50 చెల్లించాల్సి వస్తుంది. 24 నెలల పాటు అంటే దాదాపు రెండేళ్లు ఈ ఛార్జీలు వసూలు చేసుకోవడానికి ఈఆర్సీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది.
నవంబర్ నెల నుంచే కరెంటు బిల్లులో ట్రూ అప్ ఛార్జీలు వస్తున్నాయి. ఇవి సాధారణ బిల్లులో కాకుండా ప్రత్యేకంగా వస్తోంది. ఆ ఏడాదిలో వినియోగించిన విద్యుత్తు యూనిట్ల సగటు లెక్కించి, యూనిట్లతో పాటు 30 పైసల చొప్పున లెక్కిస్తున్నారు. స్లాబ్లతో సంబంధం లేకుండా వినియోగదారులు వినియోగించే యూనిట్ల మొత్తంపై యూనిట్ చొప్పున లెక్క ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నారు.
గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులకు ఊరట
తెలంగాణ ప్రభుత్వం గృహజ్యోతి పథకంలో భాగంగా 200 యూనిట్ల లోపు విద్యుత్తును వినియోగించే వారికి ఉచిత కరెంట్ను ఇస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షల మంది 200 యూనిట్ల లోపు కరెంట్ను వినియోగిస్తున్నారు. గృహజ్యోతి కింద వీరికి జీరో బిల్లులు అందుతున్నాయి. ప్రభుత్వం వారికి జీరో బిల్లులు ఇస్తుండటంతో ట్రూ అప్ పేరిట వారి నుంచి వసూలు చేసే అవకాశం ఉండదు.
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో గృహజ్యోతి పథకం అమలులో లేదు. అయినా ఆ ఏడాదిలో వినియోగించిన విద్యుత్తు యూనిట్లను బిల్లులో చూపినా ప్రస్తుత నెలలో 200 యూనిట్ల లోపు వినియోగించుకున్న వారికి మైనస్లోనే కరెంట్ బిల్లు వస్తోంది. ఆ లెక్కన 200 యూనిట్ల లోపు విద్యుత్తును వాడుకుంటే ఇటు గృహజ్యోతితో పాటు ట్రూ అప్ ఛార్జీల భారం ఏ మాత్రం ఉండదు.
విద్యుత్ వినియోగదారులపై 'ట్రూ-అప్' ఛార్జీల భారం - వచ్చే నెల నుంచి మరింత పెరగనున్న కరెంట్ బిల్లు