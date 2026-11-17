తక్కువ ధరలు - ఎక్కువ వెరైటీలు - ఏది కావాలన్నా దొరికే 'ట్రూప్ బజార్' ఎప్పుడైనా వెళ్లారా?
Troop Bazaar In Koti : హైదరాబాద్లోని కోఠి ట్రూప్ బజార్ ఎలక్ట్రికల్, లైటింగ్, శానిటరీ సామగ్రికి అతిపెద్ద హోల్సేల్ మార్కెట్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. కొత్త ఇంటి నిర్మాణం, రెనోవేషన్కు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తుంది.
Published : November 17, 2026 at 12:09 PM IST
హైదరాబాద్లో ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అందులో కోఠి ట్రూప్ బజార్ది ప్రత్యేక స్థానం. ఎలక్ట్రికల్, లైటింగ్, హార్డ్వేర్, పెయింట్స్, శానిటరీ సామగ్రి వరకు ఎన్నో రకాల వస్తువులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. తక్కువ ధరలు, ఎక్కువ వెరైటీలు. రోజూ వేలాది మంది సందర్శకులతో సందడిగా ఉండే ఆ మార్కెట్ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది? బ్రిటీష్ సైనికులకు ఈ ప్రాంతానికి మధ్య సంబంధం ఏంటి? ఏయే వస్తువులు అక్కడ లభిస్తాయి వంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అతిపెద్ద హోల్సేల్ మార్కెట్గా ప్రసిద్ధి
కోఠిలోని ట్రూప్ బజార్ హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన వాణిజ్య కేంద్రం. అన్ని రకాల వస్తువుల విక్రయాలతో ఒక మార్కెట్ క్లస్టర్గా పేరొందింది. ఒకప్పుడు పరిమితంగా ఉన్న ఈ మార్కెట్, కాలక్రమేణా విస్తరిస్తూ ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రికల్, లైటింగ్, పెయింట్స్, శానిటరీ వస్తువుల మార్కెట్గా రూపుదిద్దుకుంది.
1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు కాలంలో హైదరాబాద్లో బ్రిటీష్ రెసిడెన్సీపై దాడి జరిగింది. అప్పటి నుంచి బ్రిటీష్ సైన్యం ప్రత్యేక నిఘా పెంచింది. ఆ కాలంలో సైనికులకు కావాల్సిన వస్తువులను ఇక్కడి నుంచే అందించే వారని చరిత్ర చెబుతోంది. అప్పటి నుంచి కాలక్రమేణా ఈ మార్కెట్ తన రూపును మార్చుకుంటూ నేడు అతిపెద్ద హోల్సేల్ మార్కెట్గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
దాదాపుగా 1000 ఎలక్ట్రిక్ షాపులు
ట్రూప్ బజార్లో ప్రధానంగా ఎలక్ట్రికల్, లైటింగ్కు సంబంధించిన వందలాది షాపులు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్కు సంబంధించి దాదాపుగా 1000 షాపులు, శానిటరీకి సంబంధించి 200, పెయింట్స్ ఇతరత్రా వస్తువులకు సంబంధించి 100కు పైగా షాపులు ఉన్నట్లు స్థానిక వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
చిన్నాచితకా షాపులు కలిపితే 2 వేలకు పైగానే షాపులు ఉంటాయంటున్నారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా ఎల్ఈడీ బల్బులు, ట్యూబ్లైట్లు, ప్యానెల్ లైట్లు, డౌన్లైట్లు, స్ట్రిప్ లైట్లు, డెకరేటివ్ లైటింగ్, స్విచ్లు, సాకెట్లు, వైర్లు, కేబుల్స్, ఎంసీబీలు, ఇతర ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ వరకు దాదాపు అన్ని రకాల వస్తువులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
కోఠిలోని ట్రూప్ బజార్లో వస్తువులను హోల్సేల్లో అమ్ముతారు. ఒక్కసారి 50 నుంచి 100 వస్తువులు అమ్ముతారు. ఇక్కడికి మహారాష్ట్ర, ఆంధ్ర, కర్ణాటక నుంచి చాలా మంది వచ్చి హోల్సేల్ ధరలకు వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. - వ్యాపారులు
ప్రతి రోజు రూ.కోట్లలో వ్యాపారం
బయటి మార్కెట్తో పోలిస్తే ఇక్కడ వస్తువులు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఒకే ప్రాంతంలో అనేక షాపులు ఉండటంతో ధరల్లో పోటీ కూడా ఉంటుందని, కస్టమర్లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ దుకాణాల్లో ధరలు తెలుసుకుని తమకు నచ్చిన వస్తువును కొనుగోలు చేస్తారని చెబుతున్నారు.
ప్రతి రోజూ రూ.కోట్లలో వ్యాపారం జరుగుతుందని, పండుగల సీజన్లో ట్రూప్ బజార్లో సందడి మరింత పెరుగుతుందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇంటి అలంకరణ నుంచి ఫంక్షన్ హాళ్లు, షాపులు, కమర్షియల్ భవనాల వరకు అవసరమైన లైటింగ్ సామగ్రి కోసం చాలా మంది ట్రూప్ బజార్కు వస్తుంటారని తెలిపారు. ఒకప్పుడు సైనిక అవసరాలను తీర్చిన ట్రూప్ బజార్, నేడు అతిపెద్ద హోల్సేల్ ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందింది.
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