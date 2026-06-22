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భార్యాపిల్లలను సజీవదహనం చేసిన భర్త! - పీఎస్​లో ఇల్లాలి ఎంట్రీతో దిమ్మతిరిగే షాక్​

2023లో మిర్యాలగూడకు చెందిన నక్క ధనలక్ష్మితో పరిచయం, పెళ్లి - ఓ మహిళను మోసం చేశాడనే కేసులో నిందితుడు జైలుకు - తనను చూసేందుకు రాలేదనే పగతో హత్యకు కుట్ర

మిర్యాలగూడలో ముగ్గురు సజీవదహనం
TRIPLE MURDER IN MIRYALAGUDA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 2:41 PM IST

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Fire Death Incident In Miryalaguda : భార్యపై పగ పెంచుకున్న ఓ భర్త ఆమెను అంతమొందించాలని అనుకున్నాడు. ఆమెతో పాటు తన పిల్లలను కూడా పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించి చంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. నిందితుడు అనుకున్న విధంగానే వారిని చంపేశాడు. ఆ ఘటనను అగ్నిప్రమాదంగా చిత్రీకరించాడు. కానీ పిల్లలతో పాటు చనిపోయింది భార్య కాదు, ఆమె తల్లి. అయితే తాజాగా హత్య చేసిన నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరి భార్య స్థానంలో ఆమె తల్లి ఎలా వచ్చింది? అసలు అతను భార్యాపిల్లలను ఎందుకు చంపాలని అనుకున్నాడనే విషయాన్ని ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

వెబ్​సైట్ల ద్వారా మహిళలతో పరిచయం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కాళహస్తి శిరీశ్​ కుమార్‌ ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం ఊళ్లపాలెం గ్రామానికి చెందిన వాడు. అతను వివిధ మ్యారేజ్​ వెబ్​సైట్ల ద్వారా మహిళలతో పరిచయం ఏర్పరచుకునేవాడు. పరిచయం అయ్యాక కుదిరితే వారిని వివాహం చేసుకునేవాడు. లేదంటే వారి దగ్గర నుంచి కొంత డబ్బును తీసుకుని మోసం చేసేవాడు. దీనిని శిరీశ్​​కుమార్ అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు.

2023లో ధనలక్ష్మితో పరిచయం : ఇం​దులో భాగంగానే 2023లో మిర్యాలగూడ కలాల్​గూడ ప్రాంతానికి చెందిన నక్క ధనలక్ష్మితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈమె భర్త కొన్నేళ్ల క్రితమే మరణించాడు. ధనలక్ష్మికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వారు కుమారుడు లక్ష్మణ్‌ (17), కుమార్తె ప్రణతి (15). శిరీశ్​ ​కుమార్​ ఈమెను పెళ్లి చేసుకున్న కొన్ని రోజుల వరకు సఖ్యతగానే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో వారు గాంధీనగర్​లో ఇల్లు నిర్మించుకోవాలని అనుకున్నారు. ఇందుకు వారి దగ్గర ఉన్న సొమ్ములను అమ్ముకున్నారు. అలాగే కొన్ని అప్పులు కూడా చేశారు. ఈ సమయంలోనే శిరీశ్​​ హజీపూర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళను మోసం చేశాడనే కేసులో జైలుకు వెళ్లాడు.

హత్యకు పథకం వేసిన నిందితుడు : శిరీశ్​​ జైలులో ఉన్నప్పుడు భార్య ధనలక్ష్మి తను బయటికి వచ్చేందుకు బెయిల్​కు ప్రయత్నించలేదు. అలాగే అతన్ని చూడటానికి కూడా రాకుండా దూరం పెట్టింది. ఇది శిరీశ్​​ భరించలేకపోయాడు. ఆమెపై పగ పెంచుకుని, అంతమొందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే ధనలక్ష్మి ఇటీవల పుణెలో తన బంధువుల ఇంటికి వెళ్లింది. ఈ నెల 1న జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన శిరీశ్​కు ఈ విషయం తెలియదు. పథకం ప్రకారం ఈ నెల 4న రాత్రి అతని ఇంటికి దగ్గర్లో ఉన్న ఓ బైక్​ను చోరీ చేసి, ఓ క్యాన్​లో 10 లీటర్ల పెట్రోల్​ను కొనుగోలు చేసుకుని వెళ్లాడు. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న ధనలక్ష్మి తల్లి వనం చంద్రమ్మ (48)తో పాటు పిల్లలపై పెట్రోల్​ పోసి నిప్పు అంటించి, వారిని సజీవదహనం చేశాడు. ఈ హత్యను ప్రమాదవశాత్తుగా జరిగినట్లు చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశాడు.

ధనలక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు : ఘటనలో ధనలక్ష్మి, ఇద్దరు పిల్లలు కూడా మరణించారని శిరీశ్​​ అనుకున్నాడు. అయితే ఈ క్రమంలో అతనికి కూడా గాయాలు అవ్వడంతో తన సొంత గ్రామానికి వెళ్లి చికిత్స చేయించుకున్నాడు. విషయం తెలిసిన ధనలక్ష్మి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వారు ఘటనా స్థలంలో ఉన్న పెట్రోల్‌ క్యాన్, సీసీ కెమెరాలు, చరవాణి వివరాల ఆధారంగా శిరీశ్​ కుమార్‌ను ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. శిరీశ్​​ నేరం చేసినట్లు ఒప్పుకోవటంతో అతన్ని రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు ఎస్పీ శరత్‌చంద్ర పవార్‌ తెలిపారు.

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Last Updated : June 22, 2026 at 2:41 PM IST

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మిర్యాలగూడలో ముగ్గురు సజీవదహనం
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