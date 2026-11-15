రామోజీరావు జయంతి - హైదరాబాద్ సహా పలుచోట్ల 'ట్రిబ్యూట్ వాక్'
Tribute Walk In Hyderabad : రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లో మార్గదర్శి ఉద్యోగులు ట్రిబ్యూట్ వాక్ నిర్వహించారు. వాక్లో రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ పాల్గొన్నారు.
Published : November 15, 2026 at 9:11 AM IST
రామోజీ గ్రూపు ఫౌండర్ రామోజీరావు జయంతి (నవంబర్ 16)ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్డులో 'ట్రిబ్యూట్ వాక్' నిర్వహించారు. జలవిహార్ వద్ద ప్రారంభమైన ఈ వాక్లో రామోజీ గ్రూపు ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్తో పాటు పెద్ద ఎత్తున మార్గదర్శి ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. జలవిహార్ నుంచి 3 కిలో మీటర్ల మేర ఇది కొనసాగింది. ఈ వాకథాన్ ద్వారా రామోజీరావుకు ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నట్లు శైలజా కిరణ్ పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్తో పాటు జిల్లాల్లోనూ ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి. సూర్యాపేట, నిజామాబాద్ సహా పలుచోట్ల బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించగా, మార్గదర్శి, ఈనాడు సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెం పట్టణంలోని మార్గదర్శి ఉద్యోగులు మోటార్ సైకిల్ ప్రదర్శన నిర్వహించారు. మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ కార్యాలయం నుంచి మొదలైన ప్రదర్శన, పట్టణంలోని బస్టాండ్ సెంటర్, విజయనగర్ కాలనీ, రైల్వే స్టేషన్, ఇల్లందు క్రాస్రోడ్ మీదుగా పాల్వంచ పట్టణాన్ని చేరుకుంది. పాల్వంచ పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా తిరిగి ప్రదర్శన కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుంది. తెల్లని టీ షర్టులు ధరించి ఉద్యోగులు ఈ మోటార్ సైకిల్ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు.
సేవలు, ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ రామోజీ గ్రూపు ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. తిరుపతి, కడప, కాకినాడ, గుంటూరు తదితర ప్రాంతాల్లో బైక్ ర్యాలీలు చేపట్టారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున రామోజీ గ్రూపు సంస్థల ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రామోజీరావు అందించిన సేవలు, ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.
విశిష్ఠ వ్యక్తులకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
సమాజ హితమే లక్ష్యంగా వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరుస్తున్న విశిష్ఠ వ్యక్తులకు 2025వ సంవత్సరం నుంచి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను రామోజీ గ్రూప్ ప్రదానం చేస్తోంది. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఏటా నవంబర్ 16న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కళలు-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, పాత్రికేయం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, గ్రామీణాభివృద్ధి-వ్యవసాయం, యూత్ ఐకాన్ విభాగాలతో పాటు ఈసారి అదనంగా విద్య, వైద్య-ఆరోగ్య విభాగాల్లోనూ అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు.
ముఖ్య అతిథిగా అమిత్ షా
గతేడాది అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పెద్ద వేడుకగా నిర్వహించారు. రెండో ఏడాది (ఈ నెల 16న) అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని సోమవారం సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచి విజయవాడలోని డా.బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కళా వేదికలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా హాజరవుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కల్యాణ్ గౌరవ అతిథులుగా హాజరు కానున్నారు. పలువురు కేంద్రమంత్రులతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవనున్నారు.
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