రామోజీరావు జయంతి - హైదరాబాద్లో 'ట్రిబ్యూట్ వాక్' - ఉత్సాహంగా బైక్ ర్యాలీలు
Tribute Walk In Hyderabad: రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్గదర్శి ఉద్యోగులు ట్రిబ్యూట్ వాక్ నిర్వహించారు.హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన వాక్లో రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:46 PM IST
పత్రికా రంగంలోనే కాకుండా అనేక రంగాల్లో సరికొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టిన రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతిని తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. రామోజీ గ్రూపు సంస్థలకు చెందిన ఉద్యోగులు రామోజీ రావు సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. పలు జిల్లాల్లో బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు.
రామోజీ రావు జయంతిని పురస్కరించుకొని మార్గదర్శి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ట్రిబ్యూట్ వాక్ అట్టహాసంగా సాగింది. హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్డు జలవిహార్ వద్ద ప్రారంభమైన 3 కిలోమీటర్ల వాకథాన్ను రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. వాక్లో పాల్గొన్న వేలాది మంది మార్గదర్శి ఉద్యోగులతో కలిసి సంస్థ అధినేతలు కలిసి నడిచారు. రామోజీ అమర్ రహే అంటూ సాగిన నినాదాలతో నెక్లెస్ రోడ్డు పరిసరాలన్నీ సందడిగా మారాయి.
వాకథాన్ ద్వారా రామోజీ రావుకు ఘనమైన నివాళి: వాకథాన్ ద్వారా రామోజీ రావుకు ఘనమైన నివాళి అర్పిస్తున్నట్లు సీఎండీ కిరణ్ తెలిపారు. తమ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ రామోజీ రావు 90వ జయంతి సందర్భంగా సహచరులందరూ ఉత్సాహంగా 3కే వాకథాన్లో పాల్గొన్నారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వారందరితో కలిసి నడవడం ఉత్సాహంగా ఉందన్న ఆయన, అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
రామోజీ రావు విధివిధానాలను పాటిస్తూ ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడుతూ ప్రజల్లో ఆయన పేరు చారిత్రాత్మకంగా నిలిచిపోయేలా ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి శ్రమిస్తున్నట్లు మార్గదర్శి సీఎండీ శైలజా కిరణ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామోజీ జయంతిని పురస్కరించుకుని రేపు(నవంబర్ 16)న విజయవాడలో కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ల చేతుల మీదుగా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడే వారికి అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నట్లు శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. రామోజీ రావు నేర్పిన విలువలు, క్రమశిక్షణతో వారి ఆశయాల సాధనకు కృషి చేస్తున్నట్లు మార్గదర్శి ఉన్నతోద్యోగులు స్పష్టం చేశారు.
"రామోజీ గ్రూప్ ఫౌండర్ రామోజీ రావు జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన గుర్తుగా మా సంస్థల ఉద్యోగులు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ప్రజా శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా ఆయన పేరు చిరస్థాయిగా నిలవాలని అందరం కృషి చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాం. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను గతేడాది నుంచి ప్రదానం చేస్తున్నాం. ఈసారి కూడా విజయవాడలో అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం." -శైలజాకిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ
సంస్థ అభివృద్ధికి కృషి: దివంగత రామోజీ రావు జయంతిని సంస్థ ఉద్యోగులు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. కరీంనగర్ మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగులు రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూలమాలవేసి నివాళులు అర్పించారు. రామోజీరావు అడుగు జాడల్లో నడిచి సంస్థ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని, కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని చూరగొనాలని ఆకాంక్షించారు.
అనంతరం కరీంనగర్ ఆర్ అండ్ బీ అతిథి గృహం కూడలి నుంచి గీతా భవన్, కమాన్ చౌరస్తా, ఎన్టీఆర్ కూడలి మీదుగా ఈనాడు యూనిట్ కార్యాలయం వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. రామోజీ రావు అమర్ రహే అంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. జగిత్యాలలో మార్గదర్శి, ఈనాడు, ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి మంచినీళ్ల బావి, టవర్ సర్కిల్, కొత్త బస్టాండ్ మీదుగా ర్యాలీ సాగింది.
నిజామాబాద్లో రామోజీ రావు 90వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి ముబారక్ నగర్ వరకు సాగిన ర్యాలీలో మార్గదర్శి, ఈనాడు ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. రామోజీరావు అనుసరించిన విధానాలు, ఆశయాలు, ఆదర్శాలను కొనసాగిస్తామని నినాదాలు చేశారు. అంతకుముందు రామోజీరావు చిత్రపటానికి మార్గదర్శి మేనేజర్, ఈనాడు యూనిట్ ఇంఛార్జ్ పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. సమాజానికి ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఖాతాదారుల నమ్మకమే పునాది: వరంగల్ ట్రైసిటీలో మార్గదర్శి ఆధ్వర్యంలో రామోజీరావు జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. వరంగల్ హెడ్ పోస్టాఫీస్ నుంచి ప్రారంభమైన భారీ భైక్ ర్యాలీ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లు, రహదారుల మీదుగా కొనసాగింది. సామాన్య ప్రజల సమస్యలను సమాజం దృష్టికి తీసుకురావడంతో పాటు, ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. మార్గదర్శి ద్వారా ఖాతాదారుల నమ్మకమే పునాదిగా, వారి ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించే దిశగా సంస్థ పని చేస్తోందని ఉద్యోగులు పేర్కొన్నారు.
ఖమ్మంలో రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి ఉద్యోగులు, ఈనాడు ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఖమ్మం ప్రధాన రహదారిలోని మార్గదర్శి ప్రధాన బ్రాంచ్ నుంచి శ్రీశ్రీ సర్కిల్ వరకు అక్కడ నుంచి నయాబజార్ కూడలి మీదుగా ప్రధాన బ్రాంచ్ వరకు ర్యాలీ సాగింది. ఉద్యోగులు ఎంతో ఉత్సాహంగా బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. రామోజీ సంస్థల్లో పని చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందంటూ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కొత్తగూడెంలో మార్గదర్శి ఉద్యోగులు చిట్ ఫండ్ కార్యాలయం నుంచి పాల్వంచ వరకూ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ నమ్మకాన్ని, రామోజీరావు ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఏర్పాటైన ప్లకార్డులను పట్టుకుని ఉద్యోగులు బైకు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.
సంగారెడ్డిలో బైక్ ర్యాలీ: సంగారెడ్డిలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని బైపాస్ మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి కొత్త బస్టాండ్ మీదుగా పాత బస్టాండ్, పోతిరెడ్డిపల్లి మీదుగా ఉద్యోగులు ప్లకార్డులతో నినాదాలు ఇస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం కార్యాలయంలో ఆయన చిత్రపటానికి పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. మహబూబ్నగర్లో ఈనాడు, మార్గదర్శి ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగులు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఎంతోమందికి ఆర్థికంగా ఎదిగేలా మార్గదర్శి సంస్థ మార్గదర్శకంగా ఉందని, ఉద్యోగులుగా ఉండటం సంతోషంగా ఉందని ఉద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
నల్గొండ మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి క్లాక్ టవర్, బస్టాండ్ మీదుగా భారీ బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని రామోజీరావుకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. రామోజీరావు ఆశయాలు, విలువలను ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకు సాగుతామని ఉద్యోగులు తెలిపారు. మిర్యాలగూడలో ఈనాడు, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఉద్యోగులు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి సాగర్ రోడ్డు మీదుగా ఈదులగూడెం వరకు బైక్ ర్యాలీ కొనసాగింది. సామాన్య ప్రజల సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకురావడంలో రామోజీరావు కీలకపాత్ర పోషించారని సంస్థ ఉద్యోగులు కొనియాడారు. మీడియా, వ్యాపార, వినోద రంగాల్లో ఆయన నెలకొల్పిన సంస్థలు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు.
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