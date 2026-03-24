ఎలక్షన్లు అయిపోతే తిరిగి చూడరు - తండాకు రోడ్డు వేయలేదని గిరిజనుల వంటావార్పు
రోడ్డు లేక అవస్థలు పడుతున్నామని రోడ్డుపై వంటావార్పు పెట్టిన తండా వాసులు - నర్సంపేటకు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్న గిరిజన తండా - నాయకులు, అధికారులు పట్టించుకోవాలని డిమాండ్
Published : March 24, 2026 at 5:22 PM IST
Tribals Dharna For Road Facility : దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి వందేళ్లు పూర్తి చేసుకునే లోపు అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా పురోగతి సాధించే దిశగా ప్రభుత్వాలు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నాయి కానీ, ఇప్పటికీ ఎన్నో గ్రామాల్లో కనీస వసతులు కూడా లేవు. ప్రధానంగా చాలా తండాలకు రోడ్డు లేక బయటి ప్రపంచాలతో నేటికీ అనుసంధానం లేదు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలానికి కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఓ గిరిజన తండాకు రోడ్డు లేదు. ఇప్పటికీ ఊరికి అంబులెన్స్ కూడా రాలేని పరిస్థితి. దీంతో ఆ ప్రజలు విసిగిపోయి ధర్నాకు దిగారు. వంటా వార్పు చేస్తూ తమ గోడు వినిపించారు.
వినతి పత్రాలకే పరిమితం : మా తండాకు రోడ్డు నిర్మించాలని, మా తండా శివారులో ఉన్న డంపింగ్ యార్డ్ ను అక్కడి నుండి వెంటనే తరలించాలంటూ వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం రాజపేట గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని చింతగట్టు తండా వాసులు నర్సంపేట పాకాల ప్రధాన రహదారిపై ధర్నా నిర్వహించారు. అంతే కాక వంటా వార్పునకు చేపట్టారు. దీంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. తండాకు రోడ్డు సౌకర్యం లేక 30 సంవత్సరాలు అవుతుందని, ఏ ప్రజా ప్రతినిధి వచ్చినా, ఏ అధికారి వచ్చినా తమ నుంచి వినతిపత్రం స్వీకరిస్తున్నారే తప్ప తండాకు రెండు కిలోమీటర్ల రోడ్డు వేసింది లేదని, అందుకోసమే రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేస్తున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మా తండాకు రోడ్డే లేదు. చాలా ప్రభుత్వాలు వచ్చి పోయినయి. నర్సంపేట మండలానికి కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మా తండాకు రోడ్డు వేసిన నాథుడు లేడు. ఈ రహదారి మీదుగానే కొన్ని వందల ఎకరాల పంట పొలాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. పక్కనే ఉన్న ఖానాపురం కాలువ కట్టకు పోవాలన్నా ఇదే దారి. వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఈ రోడ్డు గుండా వెళ్తే మోకాళ్ల లోతు దిగుబడుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్ కూడా ఊరి లోపలికి వచ్చేందుకు సరైన దారి లేదు" - సౌందర్య, తండా వాసి
సాగుకూ కష్టమవుతోంది : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఊరికి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి బురదమయం అవుతుండడంతో ఎటు వెళ్లాలన్నా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని తండా వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తండా శివారు దాదాపు కొన్ని వందల ఎకరాల పొలాలు ఉన్నాయని, రైతులు ఈ మార్గం గుండానే ప్రయాణించవలసి వస్తుందని తెలిపారు. వర్షాలు కురిస్తే దారి వెంట నడవలేక, పొలాలు సాగు చేసుకోవడానికి ట్రాక్టర్లు కూడా వెళ్లలేక అవస్థలు పడుతున్నామని ప్రజలు వాపోతున్నారు.
"నాయకులందరూ మా తండాకు ఎలక్షన్లప్పుడే వస్తున్నారు. మా ఊరికి రోడ్డు, మంచినీళ్లు, డంపింగ్ యార్డు గురించి ఏ నాయకుడు పట్టించుకోవడం లేదు. రోడ్డు సరిగా లేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. నర్సంపేట డంపింగ్ యార్డును మా ఊరికి సమీపంలో ఉంది. ఆ చెత్త నుంచి వచ్చే వాసనతో రోగాలు వస్తున్నాయి. దాన్ని ఇక్కడి నుంచి తరలించాలి" - భద్రు, తండా వాసి
"నర్సంపేట డంపింగ్ యార్డు పక్కనే మా పొలం ఉంది. దాని నుంచి వచ్చే వాసనతో మా చేనుకు కూలీలు కూడా రావడం లేదు. చెత్తను తగలబెడుతుండటంతో ఆ మంటలు, పొగ కారణంగా పంట కూడా దెబ్బతింటాంది. మాకు జ్వరాలు వస్తున్నాయి. డంపింగ్ యార్డు చుట్టు పక్కల ఉన్న రైతులం కలిసి దరఖాస్తు కూడాపెద్ద సారుకు ఇచ్చినం. అయినా కూడా ఎవరూ పట్టించుకుంటలేరు" - వీరమ్మ, తండా వాసి
