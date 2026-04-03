అడుగడుగునా అభిమానం - బదిలీపై వెళ్తున్న కలెక్టర్కు గిరిజనుల ఘన వీడ్కోలు
మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి వైపు నడిపేందుకు కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్ కృషి - A.P.I.I.C. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా వెళ్తున్నకలెక్టర్ - ఫొటోలు, పుస్తకాలు బహుమతులుగా ఇచ్చిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 6:12 PM IST
Grand Farewell For Alluri Sitaramaraju District Collector : సాధారణంగా ఓ అధికారో లేకపోతే కలెక్టరో వేరే చోటికి బదిలీ అవుతున్నారంటే, తోటి అధికారులు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి బై చెబుతారు. మరికొంతమంది బొకేలు ఇచ్చి ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. కలెక్టర్ వేరేచోటుకు వెళ్తున్నారనగానే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరూ కదిలొచ్చారు. ప్రత్యేకంగా, ఎన్నడూ లేని విధంగా వీడ్కోలు పలుకుదామనుకున్నారు. అనుకున్నట్లుగానే ఆయన నడిచేటప్పుడు ఆ మార్గమంతా పూలు చల్లారు. అందరూ కలిసి ఆ ప్రాంత సంప్రదాయ నృత్యాలు వేస్తూ, మరెన్నడూ మరచిపోని విధంగా ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. ఇంతకీ ఎవరా కలెక్టర్? ఇంత అభిమానాన్ని పొందుకోవడానికి ఆయన ఏం చేశాడు? ఏ ప్రాంతంలో ఆయన సేవలందించారు? అనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అభివృద్ధివైపు నడిపేందుకు కలెక్టర్ కృషి : 2024లో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టర్గా దినేశ్ కుమార్ నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం బదిలీపై APIIC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా వెళ్తున్న ఆయనకు ఆ ప్రాంత చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ఎంతో ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. ఈయన అందరిలా ఓ అధికారే కదా ఎందుకు ఇంత ఘనంగా సన్మానం చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారా? మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలను అభివృద్ధివైపు నడిపేందుకు కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్ తీవ్రంగా కృషిచేశారు.
నిరంతరం సమస్యలతో సహజీవనం చేసే గిరిపుత్రుల ఇళ్లల్లో వెలుగులు నింపారు. బాహ్య ప్రపంచంతో గిరిజనులు కలవడానికి రోడ్లు వేయించారు. అరకు కాఫీకి ప్రత్యేక బ్రాండింగ్ కల్పిచడంలో ఎంతగానో కృషి చేశారు. గంజాయి నిర్మూలన కోసం కష్టపడ్డారు. ఇలాంటివన్నీ కలిసి ఈ కలెక్టర్కు అడవి బిడ్డల గుండెలో ప్రత్యేకమాన చోటు కల్పించాయి. అభిమానం చూపించేలా చేశాయి.
థింసా నృత్యం చేస్తూ అపూర్వ స్వాగతం : కలెక్టర్ దినేశ్ వీడ్కోలు సభను అధికారులు గురువారం(02-04-26) అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. పాడేరు పాత బస్టాండ్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల మేర భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి కలెక్టర్ నివాళులర్పించారు. ర్యాలీలో పాల్గొన్న గిరిజనులు అడుగడుగునా అపూర్వ స్వాగతం పలికారు. సంప్రదాయంగా థింసా నృత్యం చేస్తూ ప్రత్యేకమైన అభిమానం చూపించారు. ఆ ప్రేమకు దాసోహమైన కలెక్టర్ సైతం కాలు కదిపారు. గిరిజనులతో కలిసి సంతోషంగా సంప్రదాయ నృత్యం చేశారు.
గజమాలతో సత్కారం : అంతేకాకుండా తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన కలెక్టర్కు వీడ్కోలు సభలో గిరిజనులంతా కలిసి గజమాలతో సత్కరించారు. వివిధ ఫొటోలు, పుస్తకాలు, బహుమతులు ఇచ్చి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అల్లూరి జిల్లా మిగిలిన జిల్లాలా కాదని, ఇది మనలో ఉన్న టాలెంట్ని బయటకు తీస్తుందని కలెక్టర్ అన్నారు. ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం నిరతరం తనతో చర్చించేవారని తెలిపారు. అరకు కాఫీ బ్రాండింగ్ పెరగడానికి కలెక్టర్ విశేషంగా కృషి చేశారని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇతర అధికారులు ప్రశంసించారు.
"మిగిలిన జిల్లాలతో పోల్చుకుంటే అల్లూరి జిల్లా మనలో టాలెంట్ని బయటకు తీస్తుంది. మావోయిజం, గాంజా, ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పాటు ఇక్కడి ప్రజలు అనేక సమస్యలతో ఉంటారు. అధికారులు ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా దృష్టి పెట్టాలి. ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం నిరంతరం చర్చించేవారు. సీఎం చంద్రబాబు అల్లూరి జిల్లాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఇక్కడ నాకు సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు." - దినేశ్ కుమార్, అల్లూరి జిల్లా కలెక్టర్
