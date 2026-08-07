ఊరు మొత్తానికి ఒక్క బోరు - ఇంటికో బిందె మంచి నీళ్లు
ఆదివాసీ గ్రామాలను సందర్శించిన మానవ హక్కుల కమిషన్ ఛైర్మన్ - స్కూలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసిన జస్టిస్ షమీం అక్తర్ - ఆదివాసీల సమస్యలకు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశాలు
Published : August 7, 2026 at 10:04 AM IST
Tribals Faces Water Issue Telangana : రాష్ట్రమంతా విద్యుత్ వెలుగుల్లో మెరుస్తుంటే, అక్కడ మాత్రం చీకటి రాజ్యమేలుతోంది. తాగు నీరు, విద్యుత్, రవాణా వంటి కనీస సౌకర్యాలు లేక ఆదివాసీలు అరిగోస పడుతున్నారు. 60 కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో కుటుంబానికో బిందె చొప్పున మాత్రమే తాగు నీరు దొరుకుతోంది. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని మల్లాపూర్ పెంట వాసుల దీన పరిస్థితి ఇది.
దినదిన గండంగా జీవనం : చుట్టూ పచ్చని ప్రకృతి, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, స్వచ్ఛమైన గాలి వంటి ప్రాంతాలు పర్యాటకులకు ఆనందాన్నిస్తాయి. కానీ అలాంటి అటవీ ప్రాంతాల్లో జీవనం సాగిస్తున్న ఆదివాసీలకు మాత్రం దినదిన గండంగా గడుస్తోంది. అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో కనీస వసతులు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కనీస అవసరాలైన తాగు నీరు, రవాణా, విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు.
టైగర్ రిజర్వ్ కోర్ ఏరియాలో ఉండటంతో : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలం మల్లాపూర్ పెంటలో సుమారు 60 కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ కోర్ ఏరియాలో ఉండటంతో వారిని మరో చోటుకు తరలించేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నించగా, ఆదివాసీలు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ఆదివాసీలకు సరైన సౌకర్యాలు లభించలేదు. జిల్లాలోని దోమలపెంట, వటవర్లపల్లి, మల్లాపూర్ పెంట వంటి ఆదివాసీగూడేలను మానవ హక్కుల కమిషన్ ఛైర్మన్ జస్టిస్ షమీం అక్తర్ సందర్శించారు. ఆయా గ్రామాల్లోని స్కూలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేశారు. ప్రజలు వివరిస్తున్న సమస్యలను పరిశీలించి చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు.
"మా ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేయడానికి భూమి ఉంది. కానీ సరైన పరికరాలు, నీరు లేకపోడంతో పని చేసే వారు కూడా చేయడం లేదు. పది మంది చేయాల్సిన ప్రాంతంలో ముగ్గురు వరకు పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా నీటి సమస్య అధికంగా ఉంది. మొదట్లో రెండు బోర్లు ఉండేవి. వీటిలో ఒకటి పాడైపోయింది. దానిని అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఒక్క బోర్పైనే ఊరంతా ఆధారపడుతున్నాం. రోజులు 60 బిందెల నీరు మాత్రమే వస్తుంది. కేవలం తాగడానికి మాత్రమే నీటిని వినియోగించుకోవాలి. ఇతర అవసరాలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు." - స్థానికులు
నీళ్లు లేకపోవడంతో : మల్లాపూర్ చెంచుపేటలో రెండు సోలార్ బోర్వెల్స్ ఉండగా ఒకటి పాడైపోయింది. ఉన్న మరొక దానిలో కేవలం 60 బిందెల నీళ్లు మాత్రమే వస్తున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రోడ్డు సౌకర్యం సరిగా లేకపోవడంతో అత్యవసర వేళల్లో అంబులెన్స్ వచ్చేందుకు సైతం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరగక అవస్థలు పడుతున్నారు. సాగు భూమి ఉన్నప్పటికీ పరికరాలు, నీళ్లు లేకపోవడంతో అటవీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడుతున్నామని ఆవేదన వెలిబుచ్చుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఆదివాసీ తండాల అభివృద్ధికి కృషి చేసి, తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని మల్లాపూర్ పెంట వాసులు కోరుతున్నారు.
"గతంలో ఇచ్చిన సోలార్ బ్యాటరీ లైట్లు ఇప్పుడు పని చేయడం లేదు. వాటి ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోవడంతో వీధి దీపాలు వెలగడం లేదు. ఇంట్లోనూ అవే సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. రాత్రులు గడవటమే కష్టంగా ఉంది" - స్థానికులు
మేమూ మీలాంటి మనుషులమే - గుర్తింపునకు ఎదురుచూస్తున్న 'గొత్తికోయ'
అంతరించిపోతున్న తెగకు అండగా యువకులు- గిరిజనులకు సాయం చేస్తున్న ఫ్రెండ్స్ టీమ్