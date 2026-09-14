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ఐకమత్యంతో అద్భుతం - రేయింబవళ్లు శ్రమించి వాగుపై కర్రల వంతెన నిర్మించిన గిరిజనులు

అల్లూరి జిల్లాలోని గిరిజనులు ఐక్యతతో అద్భుతమైన కార్యాన్ని సాధించారు. వారు వనజాజుల, బోయపాడు గ్రామాలకు వెళ్లే దారిలో ఒక వంతెనను నిర్మించుకున్నారు. చింతపల్లి మండల కేంద్రానికి చేరుకోవాలంటే వారు వాగును దాటాల్సిన దుస్థితిని ఎదుర్కొనేవారు.

Tribals Constructed Bridge With Unity In Alluri District
అల్లూరి జిల్లాలోని గిరిజనులు ఐక్యతతో అద్భుతమైన కార్యాన్ని సాధించారు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 11:14 AM IST

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Tribals Constructed Bridge With Unity in Alluri District : ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు ఉద్ధరిస్తారంటూ ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూడడం దేనికి దండగ? సమస్య మనదైనప్పుడు పరిష్కారం కూడా మన చెమట ధారలోనే ఉందంటూ అల్లూరి జిల్లా గిరిజనులు నిరూపించారు. అధికారుల చుట్టూ చెప్పులరిగేలా తిరిగినా కనికరించకపోవడంతో ఐక్యతతోనే వారికి బలమైన చురక అంటించారు. నిత్యం నరకయాతన మిగిల్చే వాగుపై కర్రల వంతెనను నిర్మించుకుని స్ఫూర్తిని నింపారు.

ఐకమత్యంతో అద్భుతం చేసిన గిరిజనులు - రేయింబవళ్లు శ్రమించి వాగుపై కర్రల వంతెన నిర్మాణం (ETV Bharat)

వాగు దాటేందుకు తీవ్ర ఇబ్బంది : అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లి మండలం తాజంగి పంచాయతీ ఇది! ఇక్కడి ప్రజల ప్రయాణ కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. లోతుగెడ్డ జంక్షన్ నుంచి బూడిదపాడు మీదుగా వనజాజుల, బోయపాడు గ్రామాలకు వెళ్లే మార్గంలో పెద్ద వాగు ప్రవహిస్తోంది. బోయపాడు, బూడిదపాడు, వనజాజుల, కప్పల, బెన్నవరం, కోరుకొండ, గొడుగుమామిడి, కరకపల్లి గ్రామాల ప్రజలకు మండల కేంద్రమైన చింతపల్లికి వెళ్లాలంటే ఈ మార్గమే అత్యంత దగ్గర. కానీ చింతపల్లికి ప్రయాణమే గిరిజనులకు ఒక సాహసయాత్ర. ఏ చిన్న వర్షం కురిసినా ఆ వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంది. రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయి.

ఇక పాఠశాల విద్యార్థులైతే ప్రాణాలు అరచేతపట్టుకొని రోజూ వాగు దాటాల్సిందే. చిన్నపాటి అనారోగ్యం వస్తే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలన్నా ఇబ్బందే. ఎంతో మంది గర్భిణులు, వృద్ధులు ఈ వాగు దాటలేక పడిన నరకయాతన వర్ణనాతీతం. దశాబ్దాలుగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ తిరగని కాళ్లు లేవు అర్జీలు రాయని చేతులూ లేవు. అయినా ఎవరిలోనూ చలనం రాలేదు. హామీలు గుప్పించడం మినహా శాశ్వత వంతెన నిర్మాణానికి నోచుకోనే లేదు.

బలమైన కర్రలతో సమస్యకు చెక్​ : ఇక మీదట ఎవరి కోసం ఎదురుచూడకూడదని ఆ గ్రామాల ప్రజలు ఒకేతాటిపై నిలబడ్డారు. గిరిజనులంతా స్వయం కృషితో అద్భుతం చేశారు. వందలాది మంది యువకులు, పెద్దలు చేయీచేయీ కలిపారు. శ్రమదానం అనే ఆయుధంతో తమ కష్టాలకు చెక్ పెట్టారు. అడవి నుంచి బలమైన కర్రలను సేకరించి వాగు మధ్యలో భారీ మూలస్తంభాలను పాతారు. ఎండనక, వాననక రేయింబవళ్లు శ్రమించి అసాధ్యమనుకున్న పనిని సుసాధ్యం చేశారు. ఆ వాగుపై ఒక బలమైన తాత్కాలిక కర్రల వంతెలను అద్భుతంగా నిర్మించారు.

గిరిజనులు నిర్మించిన కర్రల వంతెన తాత్కాలికంగా వారి రాకపోకలను సులభతరం చేసింది. ఈ వంతెన నిర్మాణంతో మండల కేంద్రం చింతపల్లికి దూరం తగ్గింది. విద్యార్థులు బడికి వెళ్లేందుకు, రోగులు ఆస్పత్రులకు వెళ్లేందుకు మార్గం సుగమమైంది. ఈ తాత్కాలిక నిర్మాణం వారి భయాన్ని పూర్తిగా దూరం చేయలేకపోతోంది. రాబోయే వర్షాకాలంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే వరదలకు ఈ కర్రల వంతెన కొట్టుకుపోతే ఎలా అని వారంతా మదనపడుతున్నారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రతిసారీ ఇలాంటి వంతెనలు వేయలేమని ఆవేదన వెలిబుచ్చుతున్నారు. అధికారులు, యంత్రాంగం ఇప్పటికైనా వంతెన నిర్మించి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

BRIDGE IN ALLURI DISTRICT
WOODEN BRIDGE IN ALLURI DISTRICT
కర్రలతో తాత్కాలిక వంతెన నిర్మాణం
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