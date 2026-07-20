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'మా కష్టాలు చూడండి సారూ' - వంతెనలు, రోడ్లు నిర్మించాలని గిరిజనుల విజ్ఞప్తి

రహదారులు, బ్రిడ్జిలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గిరిజనులు ఆందోళన - ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ప్రమాదకర వాగులు దాటాల్సి వస్తోందని వెల్లడి

No Road facility to Alluri Tribal Areas
No Road facility to Alluri Tribal Areas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 3:48 PM IST

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No Road facility to Alluri Tribal Areas: అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో చాలా కుగ్రామాలు ఇంకా ఉన్నాయి. మావోయిస్టు, గంజాయి కబంధహస్తాల్లో చిక్కుకుని ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ మౌలిక సదుపాయాలు వారి దరికి చేరడం లేదు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కిల్లంకోట పంచాయతీ పరిధిలో రహదారులు, బ్రిడ్జిలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గిరిజనులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కొండ మార్గాల ద్వారా ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ప్రమాదకర వాగులను దాటాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. భారీ వర్షాలు కురిస్తే వాగులు దాటలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని గిరిజనులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. మావోయిస్టు, గంజాయి నుంచి బయటపడేయాలని కోరుకుంటున్నారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి వంతెనలు, రహదారులు నిర్మించాలని గిరిజనులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

'మా కష్టాలు చూడండి సారూ' - వంతెనలు, రోడ్లు నిర్మించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి (ETV Bharat)

సాహస యాత్ర: ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దును ఆనుకుని జి.మాడుగుల, పెదబయలు, చింతపల్లి, జీకే వీధి మండలాల కుగ్రామాలు ఉంటాయి. జి. మాడుగుల మండలం కిల్లంకోట పంచాయతీకి రహదారులు లేవు, బ్రిడ్జిలు నిర్మించలేదు. కొండ మార్గాల గుండా ఆయా మండలాలకు ప్రయాణించేవారు. చిలకపనస, బూరెల పనుకు, సారేపల్లి, కిల్లుపల్లి, తర్తాల, చింతగుప్పలకు వెళ్లాలంటే ప్రమాదకర వాగులు దాటాల్సిందే. ఆ ప్రయాణం సాహస యాత్రలా ఉంటుంది.

'అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సైతం డోలీపై మోసుకెళ్లడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. ఎన్నో ఏళ్లు గడుస్తున్నా మాకు ఈ కష్టాలు తప్పడం లేదు. కనీస వసతులు తీర్చుకోవడం, నిత్యావసరాలు కొనుక్కొచ్చుకోవడానికి కూడా ప్రమాదకరంగా వాగులు దాటుకుంటూ వెళ్లి రావాల్సిన దుస్థితి. మండల కేంద్రానికి వెళ్లాలన్నా ఇవే తిప్పలు పడాల్సిందే. అధికారులు స్పందించి మాకు వాగులపై బ్రిడ్జ్​లు, రోడ్డు వసతులు కల్పిస్తే బాగుంటుంది.' -గిరిజనులు

రోడ్డు లేదు': ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని జర్రెల పంచాయతీ చెరువువీధి, మంగళిపుట్టు, కొత్తూరు, చీడిపుట్టు గ్రామాల చిన్నారులు పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు రోడ్డు సదుపాయం లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ గ్రామాల చిన్నారులు కరిముఖిపుట్టు గ్రామంలోని ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. మూడు కి.మీ.ల పొడవున ఉన్న మట్టిరోడ్డు వర్షాలకు బురదమయంగా మారింది. కనీసం ద్విచక్రవాహనం తిరగని స్థితిలో రోడ్డు ఉంది. కాలినడకన వెళ్లినా బురదలో జారుతున్నామని చిన్నారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ గ్రామాల ప్రజలు నిత్యావసర సరకులు తీసుకునేందుకు కూడా కరిముఖిపుట్టు వెళ్లాలి. రోడ్డు సదుపాయం లేక వారంతా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

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TAGGED:

NO DEVELOPMENT OF TRIBAL VILLAGES
TRIBALS PROBLEMS FOR TRANSPORT
TRIBALS APPEAL TO BUILD BRIDGES
TRIBALS APPEAL TO BRIDGES AND ROADS
NO DEVELOPMENT AT TRIBAL AREAS

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