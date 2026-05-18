పురిటి నొప్పులతో 7 కిలోమీటర్లు నడక - ఆపై 108 వాహనం కోసం గంటసేపు నిరీక్షణ

అల్లూరి జిల్లాలో పురిటి నొప్పులతో బాధ పడుతూ వైద్యం కోసం ఏడు కిలోమీటర్లు నడిచిన గిరిజన మహిళ - అంబులెన్స్ కోసం మరో గంటపాటు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 12:32 PM IST

Tribal Woman Walks Seven Kilometers in Labor Pains: రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడం, అత్యవసర వైద్య సేవలు సకాలంలో అందకపోవడంతో గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఒక్కోసారి ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. ఇక గర్భిణుల పరిస్థితి అయితే మరీ దారుణం. వీరు ప్రసవానికి వెళ్లాలంటే డోలి మోతలే దిక్కు. ఒక్కోసారి దారిలోనే ప్రసవం అయిన ఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. తాజాగా గర్భిణిలు పడుతున్న కష్టాలు మరోసారి స్పష్టమయ్యాయి. పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న ఒక మహిళ వైద్యం కోసం దాదాపు 7 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

జిల్లాలోని పెదబయలు మండలం బొంగరం పంచాయతీ పరిధిలోని వెదురుగొయ్యి గ్రామంలో సుమారు 30 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. అయితే ఈ చిన్న గిరిజన గ్రామానికి ఇప్పటికీ సరైన రహదారి వసతి లేదు. దీనివల్ల కనీస అవసరాల కోసం కూడా గ్రామస్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆదివారం చిక్కుడు సీమలి అనే గర్భిణికి పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. గ్రామంలో ఎలాంటి రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో ఆమె ఆశా కార్యకర్త, కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో దాదాపు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వంచుర్భ గ్రామానికి కాలినడకన ప్రయాణం ప్రారంభించింది.

అంబులెన్స్ కోసం మరో గంట ఎదురుచూపు: అత్యవసర పరిస్థితి గురించి తాము ముందే '108' అంబులెన్స్‌కు సమాచారం అందించామని గ్రామస్థులు తెలిపారు. అయితే, ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా అంబులెన్స్ సకాలంలో రాలేదని వారు తెలిపారు. తీవ్రమైన నొప్పులను భరిస్తూ ఎలాగోలా వంచుర్భ చేరుకున్న ఆ మహిళ అక్కడ అంబులెన్స్ కోసం మరో గంటపాటు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. చివరకు వాహనం చేరుకున్నాక ఆమెను చికిత్స కోసం ముంచింగిపుట్టు ఆసుపత్రికి తరలించారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల పట్ల అధికారులు చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇలాంటి కష్టాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రహదారులు లేకపోవడం వల్ల తాము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని వెదురుగొయ్యి గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో ఆసుపత్రులకు వెళ్లాలన్నా, నిత్యావసర సరుకులు కొనాలన్నా, పిల్లలను పాఠశాలలకు పంపాలన్నా కొండల గుండా దాదాపు 10 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వస్తోందని వారు వాపోతున్నారు. "మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా మేము ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉండిపోతున్నాం. గర్భిణులు, వృద్ధులు, పిల్లలు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు" అని ఒక గ్రామస్థుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ తమ గ్రామానికి వెంటనే రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించాలని అధికారులను కోరారు. మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల అనేక మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో ప్రజల ప్రాణాలు ఎలా ప్రమాదంలో పడుతున్నాయో ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.

చీకట్లో 2 కిమీ నడిచిన గర్భిణి: కాగా ఇటీవల ఇదే జిల్లాలోని దారగడ్డ పంచాయతీ కరమామిడిగొంది గ్రామానికి చెందిన వలల వసంతకుమారి అనే గర్భిణి చిమ్మ చీకటిలో అడవిబాటలో సుమారు రెండు కిలోమీటర్లు కాలినడక అంబులెన్స్​ దగ్గరకు వెళ్లిన ఉదంతమిది. వసంతకుమారికి పురిటినొప్పులు రాగా ఆశా కార్యకర్త సహాయంతో గుర్తేడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి బయలుదేరారు. అయితే గ్రామానికి వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా గుంతలమయం కావడంతో, బురద, రాళ్లతో నిండి ఉండటంతో అంబులెన్స్ సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నిలిచిపోయింది. దీంతో నొప్పులతో విలవిల్లాడుతున్న వసంతకుమారి ఆశా కార్యకర్త సాయంతో చీకట్లో 2 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లి అంబులెన్స్ వద్దకు చేరుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న వైద్యుడు అక్కడికి చేరుకొని ఆమెకు అత్యవసర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.

పరీక్షల్లో వసంతకుమారికి ఉమ్మనీరు పోతుండటం, పైగా నెలలు నిండకపోవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని వైద్యుడు గుర్తించారు. వెంటనే అక్కడి నుంచి అంబులెన్స్‌లో రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరిశీలించి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రెఫర్ చేశారు. రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్‌కు చేరుకునే సరికి అర్ధరాత్రి దాటింది. వైద్యులు అత్యవసరంగా చికిత్స అందించి కాన్పు చేశారు. వసంతకుమారి పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారని, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.

