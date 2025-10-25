స్కూల్ గ్రంథాలయానికి బహుమతిగా పుస్తకం - ఉపాధ్యాయుల స్ఫూర్తితో విద్యార్థులూ!
ఆ పాఠశాల గ్రంథాలయంలో నేడు 950కు పైగా పుస్తకాలు - వీరఘట్టం మండలం గంగంపేట గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ఉన్నత విద్యాలయంలో నిత్యం ఇదో పండగే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 3:39 PM IST
Tribal Welfare Ashram High School Library in Manyam District: ప్రపంచం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రోజురోజుకు అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమంలో కంప్యూటర్, మొబైల్ ఫోన్, వాట్సాప్, ఫేస్ బుక్, చాట్ జీపీటీ వంటి వాటితో ప్రతి ఒక్కరూ మమేకమైపోతున్నారు. ప్రస్తుత తరానికి చెందిన పిల్లలు వీటి వ్యసనాల బారిన పడి పుస్తక పఠనానికి క్రమంగా దూరమవుతున్నారు.
మొబైల్ ఫోన్ల వ్యామోహంలో పడి గ్రంథాలయాల గడప తొక్కని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కందుకూరి వీరేశలింగం చెప్పినట్లుగా "ఒక మంచి పుస్తకం ఉత్తమ మిత్రుడితో సమానం, చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కో" అన్న పెద్దల మాటలు అక్షర సత్యాలు అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులకు పుస్తక పఠనాన్ని అలవాటుగా మార్చేందుకు ఆ ఉపాధ్యాయులు ఎంతోగానో కృషి చేస్తున్నారు.
పుస్తక పఠనంతో కలిగే విజ్ఞానాన్ని పిల్లలకు వివరిస్తారు ఆ ఉపాధ్యాయులు. పరోపకారం ఎలా చేయాలో పిల్లలకు నేర్పిస్తారు. జీతంలో ఏ మాత్రం ఇంక్రిమెంట్లు వంటివి కనిపించినా, ఇంట్లో పిల్లల పుట్టినరోజైనా పాఠశాల గ్రంథాలయానికి ఓ మంచి పుస్తకం బహుమానంగా ఇస్తున్నారు. ఇది ఆ స్కూల్ విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తి నింపింది. తమ పుట్టిన రోజున ఓ పుస్తకం ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు.
900 వందాలకు పైగా పుస్తకాలు: ఇలా ఆ పాఠశాల గ్రంథాలయంలో నేటికి 950కు పైగా పుస్తకాలు కొలువు దీరాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం మండలం గంగంపేట గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ఉన్నత విద్యాలయంలో నిత్యం ఇదో పండగే అని చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ స్కూల్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ 150 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఈ పాఠశాలలో కొన్ని వందల పుస్తకాలను విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంచారు. దీంతో విషయ పరిజ్ఞానం పెంపొందించడంతో పాటు జీవిత లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునేందుకు దోహదం చేస్తాయి.
ప్రత్యేక స్టడీ మెటీరియల్: మరో ఏడాదిలో ఈ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు మన్మథరావు ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల ఆట విడుపునకు రూ.30 వేలు వెచ్చించారు. పిల్లలు సరదాగా గడిపేందుకు రంగుల రాట్నం ఏర్పాటు చేశారు. పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు సులభంగా పరీక్షలు రాసేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయులు కె. విశ్వేశ్వరరావు, సీహెచ్ కృష్ణందొర, సీహెచ్ రామందొర ప్రత్యేక స్టడీ మెటీరియల్ తయారు చేశారు. దాన్ని విద్యార్థులకు అందజేస్తున్నారు. దీంతో ఫలితాలు కూడా మెరుగ్గానే (94 నుంచి 100 శాతం) ఉంటున్నాయి.
పుస్తక పఠనం అలవడాలని:
‘పాఠశాల పని వేళలు ముగిసిన తర్వాత గ్రంథాలయంలో పుస్తక పఠనం విద్యార్థులకు అలవాటు చేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు దేశ నాయకుల చరిత్ర, శాస్త్రవేత్తల రచనలు, ఇతర పుస్తకాలు అందజేశాం. భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల అభిరుచికి తగ్గట్లుగా పుస్తకాలు గ్రంథాలయానికి బహూకరించేలా అలవాటు చేస్తాం. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యార్థుల్లో భవిష్యత్తు ఆలోచనలు మొదలవుతాయి.’ -హెచ్ఎం మురపాక భాస్కరరావు
ఉపాధ్యాయుల సహకారంతోనే పాఠ్య పుస్తకాలతో పాటు గ్రంథాలయంలోని వివిధ పుస్తకాలు చదవడం వల్ల చాలా విషయాలపై అవగాహన వచ్చింది. దేశ నాయకుల చరిత్ర, సైంటిస్ట్ల రచనలు వంటివి తెలుసుకునేందుకు దోహదపడుతుంది. మా పుట్టినరోజు నాడు స్కూల్ లైబర్రీకి పుస్తకం ఇవ్వడం ఎంతో బాగుంటుందని విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేసున్నారు.
