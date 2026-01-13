ETV Bharat / state

Tribal Traditional Special Festival Ramdoli Celebration At Alluri District: గిరిజన ఆచార, వ్యవహారాలను ప్రతిబింబించేలా అరకులోయ మండలం బస్కి గ్రామంలో నేడు (మంగళవారం) రామ్‌డోలీ ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి. ఏడేళ్లకోసారి నిర్వహించే రామ్‌డోలీ వేడుకకు బస్కి గ్రామం అందంగా ముస్తాబైంది. పూర్వీకుల కాలంనాటి ఆచార వ్యవహారాలకు విలువిస్తూ, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ ఈ ఉత్సవాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

అల్లూరి జిల్లా అరకులోయ మండలం బస్కి గ్రామంలో రామడోలి ఉత్సవాన్ని గిరిజనులు ఘనంగా, ఎంతో ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఉత్సవాన్ని ప్రతి ఏడేళ్లకు ఒకసారి గ్రామంలో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతామని గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఈ వేడుకలో భాగంగా సుమారు 60 అడుగుల ఎత్తున భారీ మామిడి కర్రలతో ఊయలను ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఈ వేడుకలో గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యంతో పాటు పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు.

ప్రత్యేకత ఏంటంటే: బస్కి గ్రామంలో నిర్వహించే రామ్‌డోలీ ఉత్సవం వెనక ఓ కథ ఉంది. ఒడిశాలోని ఓండ్రుగెడ్డ అనే గ్రామంలో రామ్‌డోలీ వేడుకలు జరిగేవి. పూర్వం అరకులోయ ప్రాంతం ఒడిశాలో కలిసి ఉండేది. ఆ సమయంలో అక్కడకు బంధువులుగా వెళ్లిన బస్కి ప్రాంత వాసులు రామ్‌డోలీతో అక్కడి వారంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉండటం చూసి తమ గ్రామంలోనూ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఏడేళ్లకోసారి ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

'రామ్​డోలీ నిర్వహించే కలపకూ ప్రత్యేకత ఉంది. ఏడేళ్ల క్రితం పూజారుల చేత ప్రత్యేక పూజలు చేసి రెండు మొక్కలకు కంకణం కడతాం. వాటిని పెంచి పెద్ద చేస్తాం. వాటి నుంచి తీసిన కలపతను మాత్రమే ఈ ఉత్సవాల్లో దేవుడికి తయారు చేసే ఉయ్యాల, దాని నిర్వహణకు వాడుతాం. ఈ పండుగ మాకెంతో ప్రత్యేకం. ఇలా దైవారాధన చెయ్యడం వల్ల మంచి జరుగుతుందని మేమంతా నమ్ముతాం.' -స్థానికులు

60 అడుగుల ఎత్తులో ఊయల : ఈ వేడుకలో భాగంగా పదేళ్లలోపు వయసున్న నలుగురు చిన్నారులను రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులుగా భావించి వారిని రామ్‌డోలీ నిర్వహించే ముందు రోజు ఓ గుహలో ఉంచి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజున చిన్నారులంతా ఉపవాసం పాటిస్తారు. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం పంచాయతీ పరిధిలోని గిరిజనులంతా మేళతాళాలతో గుహ వద్దకు వెళ్లి బాలలను వేడుకగా రామ్‌డోలీ నిర్వహించే ప్రాంతానికి తీసుకువస్తారు.

అనంతరం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి నలుగురు బాలలను 60 అడుగుల ఎత్తున కట్టిన ఊయలలో ఊపుతారు. ఊయల కట్టే కర్రలను సైతం ఏడేళ్లకు ముందే పూజలు చేసి పెంచిన మామిడి చెట్ల కలపతో తయారు చేస్తారు. అరకులోయ ప్రాంతం నుంచే కాకుండా ఒడిశా తదితర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఈ ఉత్సవానికి విచ్చేస్తారు. వేడుకలో భాగంగా గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసాతో పాటు పలు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తారు. గిరిజనుల్లోని అన్ని తెగల వారు ఈ ఉత్సవాల్లో భాగస్వాములవుతారు.

