ఆధార్ లేక అవస్థలు - ప్రభుత్వ సాయానికి దూరమైన గిరిజన బిడ్డలు
ఆధార్ కార్డ్ లేక ప్రభుత్వ పథకాలకు దూరం - కేవలం ఒకరికి మాత్రమే కాదు ఆ గిరిజన తెగకు చెందిన వారెవ్వరికీ కార్డులు లేవు- ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా పనుల్లో జాప్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:01 PM IST
No Aadhar Cards For Tribe : ప్రకాశం జిల్లా మల్కాపురం దగ్గర ఉన్న వై. పాలెం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో చెంచు గిరిజన బాలిక గాయత్రి 7వ తరగతి చదువుతుంది. పాఠశాలలో 'తల్లికి వందనం' పథకం డబ్బులు, 'విద్యార్థి మిత్ర కిట్' పంపిణీ జరుగుతోంది. తన స్నేహితులంతా కొత్త పుస్తకాలు, బ్యాగులతో సంబరపడుతుంటే, గాయత్రి మాత్రం ఖాళీ చేతులతో క్లాస్ రూమ్ మూలలో కూర్చుంది. కారణం? ఆమెకు 'ఆధార్ కార్డు' లేదు. కేవలం గాయత్రికే కాదు, ఆమె కుటుంబంలోని నలుగురు పిల్లలూ ప్రభుత్వ బడిలోనే చదువుతున్నా, వారిలో ఎవరికీ ఆధార్ కార్డు లేదు. ఆధార్ లేకపోతే ప్రభుత్వ పథకాలు అందవని సార్ చెప్పారు. ఆ కార్డు కోసం గాయత్రి తండ్రి తహసీల్దార్ ఆఫీసు చుట్టూ, పంచాయతీ కార్యాలయం చుట్టూ కాళ్లు అరిగేలా తిరుగుతున్నాడు. కానీ అడవి దాటి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం ఆ గిరిజన కుటుంబానికి ఒక ప్రహసనంగా మారింది.
21 రోజుల సుదీర్ఘ పోరాటం : ఒక ఆధార్ కార్డు కావాలంటే మొదట పంచాయతీ నుంచి జనన ధృవీకరణ పత్రం రావాలి. అది తహసీల్దార్కు వెళ్లాలి. అక్కడి నుంచి రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (RDO) పరిశీలనకు వెళ్లాలి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి కనీసం 21 రోజుల సమయం పడుతుంది. అడవిలో ఉంటూ, రోజువారీ కూలీ చేసుకునే చెంచు గిరిజనులకు ఈ ఆన్లైన్ విధానాలు, ఆఫీసు నిబంధనల గురించి అవగాహన లేదు. దాంతో ఎంతోమంది గిరిజన బిడ్డలు చదువుకుంటూ కూడా ప్రభుత్వ సాయానికి దూరమవుతున్నారు. మార్కాపురం పరిసర ప్రాంతాలైన వై. పాలెం, పుల్లలచేరు, దొర్నాల మండలాల్లో సుమారు 2,000 చెంచు గిరిజన కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా, పట్టణాల్లో నివసిస్తున్న చెంచులలో కూడా చాలా మందికి ఆధార్ కార్డులు లేవని స్వచ్ఛంద సంస్థల సర్వేలు చెబుతున్నాయి. గతంలో కొన్ని సంస్థలు ప్రత్యేక క్యాంపులు పెట్టినా, నేటికీ ఈ మూడు మండలాల్లో దాదాపు 150 మంది విద్యార్థులు ఆధార్ లేక అవస్థలు పడుతున్నారు.
నిలిచిపోయిన నివాస ధృవీకరణ : చెంచుల ఇబ్బందులను గుర్తించిన ప్రభుత్వం, వారికి సులభంగా ఆధార్ వచ్చేలా 'ప్రత్యేక నివాస ధృవీకరణ పత్రం' విధానాన్ని తెచ్చింది. VRO, తహసీల్దార్ ధృవీకరిస్తే, గ్రామ సచివాలయంలో డిజిటల్ అసిస్టెంట్ దీనిని జారీ చేయాలి. కానీ, విచిత్రంగా గత పది రోజులుగా ఈ నివాస ధృవీకరణ పత్రాల జారీ ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. సాంకేతిక కారణాలో, అధికారుల నిర్లక్ష్యమో తెలియదు కానీ, గిరిజన పిల్లల భవిష్యత్తు మాత్రం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
ఈ విషయమై మండల విద్యాశాఖాధికారి (MEO) ఆంజనేయులును వివరణ అడగగా "మా పరిధిలో దాదాపు 50 మంది విద్యార్థులకు ఆధార్ కార్డులు లేవనే మాట వాస్తవమే. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం" అని తెలిపారు. అధికారుల ఫైళ్లు కదులుతున్నాయో లేదో కానీ, అడవి బిడ్డల చదువుకు మాత్రం 'ఆధార్' అడ్డంకిగా మారింది. ఇప్పటికైనా జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించి, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక మొబైల్ ఆధార్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి, తమకు న్యాయం చేయాలని గాయత్రి లాంటి వందలాది మంది విద్యార్థులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
'మా కష్టాలు చూడండి సారూ' - వంతెనలు, రోడ్లు నిర్మించాలని గిరిజనుల విజ్ఞప్తి
ఒకప్పుడు నీటి కోసం అల్లాడిన గిరి పల్లెలు - సత్యసాయి ట్రస్ట్ సాయంతో జల సవ్వడులు