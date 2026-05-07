మద్దతు ధర లేదని డీలా పడలేదు - వినూత్నంగా ఆలోచించి సక్సెస్​ సాధించారు

సొంతంగా కాఫీ క్యూరింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న రైతులు - మౌంట్ కాఫీ పేరుతో రైతు ఉత్పత్తి సాధికార సంస్థ - 1,500 మంది రైతులతో రెండేళ్ల క్రితం ఏర్పాటు

Coffee Curing Plant At Sitaramaraju District
Published : May 7, 2026 at 3:40 PM IST

Coffee Curing Plant At Sitaramaraju District : రైతులు కష్టపడి చమటోడ్చి పండించిన పంటకు మార్కెట్​లో మంచి ధర పలకకపోతే నిరాశకు గురవుతారు. అంతేకాకుండా పంటను నేలపై పడేసి తాము నిరసన తెలుపుతారు. కానీ గిరిజన రైతులు తాము శ్రమించి పండించిన కాఫీకి మద్దతు ధర లేక దళారుల బారిన పడి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ తరుణంలో తమకు తామే రైతు ఉత్పత్తి సాధికార సంస్థలు నెలకొల్పి కాఫీ పండ్లకు అదనపు విలువ జోడించేలా కాఫీ గింజలను వారే ఉత్పత్తి చేసి ముందడుగు వేస్తున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డుంబ్రిగుడ మండలం బడిమెల గ్రామ గిరిజన యువత సొంతగా కాఫీ క్యూరింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తద్వారా కాఫీకి గిట్టుబాటు ధరను పొందుతున్నారు.

మౌంట్ కాపీ పేరుతో బడిమెలలో రైతు ఉత్పత్తి : కాఫీ పండ్లు కిలో విక్రయిస్తే 70 రూపాయల నుంచి 100 రూపాయల మేర మాత్రమే రైతుకు ఆదాయం వస్తుంది కానీ కాఫీని క్యూరింగ్ చేసి విలువ జోడిస్తే అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చని బడిమెల గ్రామ గిరిజన రైతులు నిరూపిస్తున్నారు. మౌంట్ కాపీ పేరుతో బడిమెలలో రైతు ఉత్పత్తి సాధికార సంస్థ సుమారు 1500 మంది రైతులతో రెండేళ్ల క్రితం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కాఫీ బోర్డ్ అందించిన ఆర్థిక సహకారంతో కాఫీని నిల్వ చేసేందుకు విలువ గోదామని నిర్మించుకున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా సరఫరా : ఓ ప్రైవేటు సంస్థ అందించిన రుణ సహాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని కాఫీ క్యూరింగ్ సెంటర్​ నిర్మించుకున్నారు. రెండేళ్ల నుంచి సంస్థ ప్రతినిధులు అందించిన సహకారంతో అక్కడ కాఫీని క్యూరింగ్ చేస్తూ అదనపు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ ఏడాది గిరిజన రైతులే సొంతంగా 100 టన్నుల మేర కాఫీ పండ్లను స్థానిక గిరిజన రైతుల నుంచి 120 రూపాయలకు కిలో పండ్లను కొనుగోలు చేశారు. కాఫీని క్యూరింగ్ చేసి పాలీహౌస్​లో ఎండబెట్టి కాఫీ గింజలను రాబట్టారు ఈ గింజలను గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, తదితర రాష్ట్రాల వర్తకులకు గిట్టుబాటు ధరకు విక్రయించారు.

క్యూరింగ్​ సెంటర్​ ద్వారా అదనపు ఆదాయం : ప్రస్తుతం రుణంతో ఏర్పాటు చేసిన క్యూరింగ్ కేంద్రం పూర్తిస్థాయిలో తమ ఆధీనంలోకి వచ్చేందుకు వీలుగా రైతులు కృషి చేస్తున్నారు. అదే విధంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రైతులు పండించిన కాఫీ పండ్లను ఈ క్యూరింగ్ సెంటర్లో కిలో నాలుగు రూపాయలు చొప్పున శుద్ధి చేసి అదనపు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు.

ఆర్థిక సహకారం కోరుతున్న రైతులు : తాము క్యూరింగ్ చేసిన కాఫీకి విస్తృత ప్రచారం లభించేలా ఐటీడీఏ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని గిరి రైతులు కోరుతున్నారు తమ కాళ్లపై తాము నిలబడి దళారుల బారి నుంచి రక్షణ పొందుతున్నామని ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు ఆర్థికంగా సహకారాన్ని అందిస్తే మరింత ముందడుగు వేస్తామని వారు పేర్కొంటున్నారు. గిరిజన రైతులు తమకు తామే కాఫీని ఇతర రాష్ట్రాలకు విక్రయించేలా చేసుకున్న ఏర్పాట్లపై సర్వత్ర హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

