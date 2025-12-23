ETV Bharat / state

రారండోయ్​ గిరిజన మ్యూజియం చూద్దాం - పిల్లలకు రూ.5, పెద్దలకు రూ.10 మాత్రమే

భద్రాచలంలో గిరిజన మ్యూజియం - రాములోరి దర్శనానికి వెళ్లొచ్చి చూడొచ్చు చక్కనైనా ప్రదేశం - ఐటీడీఏ ప్రాంగణంలోని గిరిజన మ్యూజియానికి వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు - ప్రచారం ముమ్మరం చేసి ఐటీడీఏ

TRIBAL MUSEUM ITDA
TRIBAL MUSEUM ITDA (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tribal Museum in Bhadrachalam : భద్రాచలం రామయ్య దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు ఇది శుభవార్త గానే చెప్పవచ్చు. రాములోరి దర్శనం అనంతరం ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకునే వారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అందాలను కనులారా చూడవచ్చు. శ్రీరాముడి గుడి పక్క నుంచే వెళ్లే గోదావరి, అటవీ ప్రాంతం, కొత్తగూడెంలోని సీతాదేవికి సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు, ఆ నేలపై రాముడు కొలువై ఉన్నాడనే చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు చూపే ప్రాంతాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. తరతరాలుగా వచ్చినవే కాకుండా ప్రకృతి ప్రసాదించినవి, ఐటీడీఏ ఏర్పాటు చేసిన అద్భుతాలను ఎన్నో చూడవచ్చు. ఆ తర్వాత తిరుగు ప్రయాణంలో భద్రాచలం రాములోరి దర్శనానికి వెళ్లి, ఆ దర్శనం పూర్తైన తర్వాత చూసిన ప్రదేశాలు, ఆడిన ఆటలతో ఎంతో ఎంజాయ్​ చేశామని చెప్పుకోవచ్చు.

ఈ క్రమంలో భక్తులకు చూడచక్కని ప్రదేశంగా ఐటీడీఏ ప్రాంగణంలోని గిరిజన మ్యూజియం గుర్తింపు పొందింది. వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారు ఇక్కడ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఆహ్లాదాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. అలాగే గంటల తరబడి వీక్షించినా తనివి తీరని గిరిజన సంప్రదాయ పరికరాలు, ఆవాసాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. వ్యవసాయమే జీవనాధారంగా చేసుకున్న అడవి బిడ్డల సంస్కృతికి అద్దం పట్టే విధంగా ఈ మ్యూజియం సాక్షాత్కరిస్తుందని అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ముక్కోటి ఏకాదశి మహోత్సవాలకు వచ్చే యాత్రికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక విద్యుద్దీపాలను అధికారులు అలంకరిస్తున్నారు. చిన్నపాటి మరమ్మతులను పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇక రారండోయ్​ భద్రాద్రి రామయ్యను చూసి ఆ తర్వాత గిరిజన మ్యూజియానికి అంటూ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేస్తూ పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.

1.20 లక్షల మంది సందర్శన : గతంలో గిరిజన సాంస్కృతిక పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీల సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవారు. నిధుల కొరతతో పాటు సరైన అధికారి అందుబాటులో లేకపోవటంతో ఈ విభాగం నామమాత్రంగా మారింది. శ్రీరామనవమికి ముందు మ్యూజియాన్ని వీక్షించేవారే కరవు అయ్యారు. ఒకానొక దశలో దీన్ని ఇక్కడి నుంచి భక్తులు పర్యటించే ప్రధాన రహదారి వైపు తరలించాలని అధికారులు అనుకున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్​ చొరవ తీసుకుని రూ.50 లక్షలతో అదనపు సొబగులు తీర్చిదిద్దారు. అదే స్థాయిలో సైతం ప్రచారం కూడా కల్పించారు. ఏప్రిల్​ 7న శ్రీరామ పట్టాభిషేకం వేడుకకు గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​వర్మ హాజరై ఈ మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు 1.20 లక్షల మంది పర్యాటకులు మ్యూజియాన్ని సందర్శించారు. మరో రూ.కోటి మంజూరు చేస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ నిధులతో చేపట్టాల్సిన పనులకు సంబంధించి ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు.

గిరిజన సంస్కృతి చాటేలా ఏర్పాట్లు : ఆదివాసీ సంప్రదాయ రుచులు ఇక్కడ ఎంతో ప్రత్యేకం. త్వరలో గిరిజన సంస్కృతిని చాటే ఆడియో విజువల్​, ఆర్ట్స్​ గ్యాలరీ, హస్తకళలు, వసతికి ఏసీ గదులు, గ్రంథాలయం, గిరిజన వేషధారణ గల మైనపు బొమ్మలు వంటివి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అలాగే గిరిజనులకు సంబంధించి ఇంకా కొన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు.

అన్ని వయసుల వారు ఆడుకునేలా ఏర్పాట్లు :

  • 5-15 ఏళ్ల చిన్నారులకు మ్యూజియం ప్రవేశ రుసుము రూ.5, పెద్దలకు రూ.10.
  • ఇక్కడ బోట్​ షికార్​, రిమోట్​ బ్యాటరీ కార్​ డ్రైవింగ్ వంటివి చిన్నారులకు సంతోషం కలిగిస్తున్నాయి.
  • విలువిద్యలో భాగంగా బాణాలను వదిలే క్రీడ, గిరిజన ఆచార ప్రతిమల వద్ద ఫొటోలు దిగటం, బాక్స్​ క్రికెట్​, బీచ్​ వాలీబాల్​ వంటి ఆటల్లో పాల్గొనవచ్చు.
  • ఈ ఆటల్లో పాల్గొనడానికి అన్ని వయస్సుల వారికి ఏర్పాట్లు చేశారు.
  • వీటికి తగిన రుసుము సైతం పాల్గొనేవారే చెల్లించాలి.
  • ఇలాంటి రుసుముల ద్వారా ఇప్పటివరకు రూ.14 లక్షలు సమకూరినట్లు మ్యూజియం ఇన్​ఛార్జి ప్రభాకర్​ తెలిపారు.

తెలంగాణ మినీ 'మాల్దీవులు' రా రమ్మంటోంది - న్యూ ఇయర్​కు హాయిగా అలా వెళ్లి రండి!

భద్రాచలంలో కనిపించే సుదర్శన చక్రం- ఇది వైకుంఠం నుంచి ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?

TAGGED:

TRIBAL MUSEUM
BHADRACHALAM ITDA
భద్రాచలంలోని గిరిజన మ్యూజియం
TRIBAL MUSEUM ITDA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.