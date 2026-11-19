అరకులోయలో విషాదం - వంతెన కింద అనుమానాస్పద స్థితిలో గిరిజన విద్యార్థిని మృతదేహం
Araku Valley student death: అరకులోయ చొంపి హైవే వంతెన కింద ఐటీఐ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. హాస్టల్ వసతి లేకపోవడమే ఈ దారుణానికి కారణమని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:34 AM IST
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయలో చొంపి హైవే వంతెన కింద ఓ గిరిజన విద్యార్థిని మృతదేహం అనుమానాస్పద స్థితిలో లభ్యమైంది. బుధవారం ఉదయం వంతెన కింద పడి ఉన్న మృతదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మృతురాలిని డుంబ్రిగుడ మండలం గుంటగన్నెల పంచాయతీ జాకరవలస గ్రామానికి చెందిన కిల్లో మీన (20)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
కిల్లో మీన ఇటీవలే అరకులోయలోని ప్రభుత్వ ఆర్ఐటీఐ కళాశాలలో చేరింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ ట్రేడ్లో శిక్షణ పొందుతోంది. కళాశాలలో వసతి సదుపాయం లేకపోవడంతో అరకులోయలో ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకుని ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం ఉదయం ఆమె వంతెన కింద విగతజీవిగా కనిపించింది. మృతురాలి నోటి నుంచి రక్తం కారిన ఆనవాళ్లు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. దీంతో ఎవరో దుండగులు ఆమెను హత్య చేసి, మృతదేహాన్ని వంతెన కింద పడేసి ఉంటారన్న అనుమానాలు బలంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కన్నీరుమున్నీరైన తల్లిదండ్రులు : మీన మృతి చెందిన విషయం తెలుసుకున్న ఆమె తల్లిదండ్రులు, బంధువులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. ఎన్నో ఆశలతో చదువుకునేందుకు పంపితే ఇలా శవమై కనిపించిందంటూ కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అరకులోయ పోలీసులు ఘటనాస్థలిని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించారు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఈ విషాద ఘటన అరకులోయ ఆర్ఐటీఐలోని వసతి సమస్యను మరోసారి తెరపైకి తెచ్చింది. అల్లూరి జిల్లాలోని ప్రధాన ప్రభుత్వ ఐటీఐల్లో అరకులోయ ఆర్ఐటీఐ ఒకటి. ఇది పేరుకే నివాసానుబంధ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ. కానీ ఇక్కడ విద్యార్థులకు కనీస వసతి సదుపాయం లేదు. చింతపల్లి, పాడేరుతో పాటు మైదాన ప్రాంతాల నుంచి వందలాది మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు. హాస్టల్ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు పోస్ట్మెట్రిక్ వసతిగృహాల్లో భోజనం చేసి, బయట ప్రైవేటుగా అద్దె గదుల్లో తలదాచుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది.
ఆర్ఐటీఐకి సంబంధించి కళాశాల ఆవరణలో భవనాలు ఖాళీగానే పడి ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ గిరిజన విద్యార్థుల కోసం అక్కడ వసతిగృహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం లేదు. దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చి బయట అద్దె గదుల్లో ఉంటున్న విద్యార్థినులకు భద్రత ఎలా ఉంటుందని స్థానికులు, గిరిజన సంఘాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా జాయింట్ కలెక్టర్ తక్షణమే స్పందించాలని కోరుతున్నారు. ఐటీఐలో ఖాళీగా ఉన్న భవనాల్లో విద్యార్థినుల కోసం వెంటనే హాస్టల్ ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తద్వారా విద్యార్థినులకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అడ్డుకోవచ్చని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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