కానిస్టేబుల్​ కుమారుడు కలెక్టరయ్యాడు - గల్లీ నుంచి దిల్లీ స్థాయికి ఎదిగాడు

కాలేజీలో జరిగిన కాన్వొకేషన్, స్కూల్లో కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్ల జారీ తన విజయానికి కారణాలంటున్న యువ ఐఏఎస్ - ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా పట్టువీడని విక్రమార్కుడిలా ప్రయత్నించి విజయం సాధించిన సాయి చైతన్య

Sai Chaitanya Jadhav IAS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 3, 2026 at 7:55 PM IST

Sai Chaitanya Jadhav IAS : యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయాలనేది ప్రతి సగటు విద్యార్థి కల. ఆ కల సాకారం చేయాలనుకున్నవారు జీవితంలో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలిన వెనుకంజ వేయరు. యూపీఎస్సీ అనేది అనుకోగానే వచ్చేది కాదు. గంటలు రోజులుగా, రోజులు సంవత్సరాలుగా గడిచిపోవాలి. ఎన్నో ఆటుపోట్లు, ఇబ్బందులు చూడాల్సిందే. గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి నిత్య విద్యార్థివై, నిరంతర సాధన చేయక తప్పదు. ఎందుకంటే అందులో ఇంకో మార్గం లేదు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఓ మారుమూల తండాలో పుట్టాడో ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్. వాళ్ల తండ్రి ఓ పోలీసు హెడ్‌కానిస్టేబుల్‌, తల్లి ప్రభుత్వ టీచర్​, కొడుకు కలెక్టర్‌. ఆయన మరెవరో కాదు జాదవ్​ సాయి చైతన్య. మరి ఆయన యూపీఎస్సీ జర్నీ సక్సెస్​ఫూల్​ స్టోరీని మనమూ తెలుసుకుందాం రండి.

సాయిచైతన్య తండ్రి జాదవ్ గోవిందరావు. ఈయన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నార్నూర్ పోలీస్​ స్టేషన్లో హెడ్​కానిస్టేబుల్​. తల్లి కవిత ప్రభుత్వ టీచర్. వీరి సొంతూరు తలమడుగు మండలం పల్సి(బి) తండా. ఉద్యోగాల వల్ల ఉట్నూర్​లో స్థిరపడ్డారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. వారిలో సాయిచైతన్య మొదటివారు.

ఆరోసారికి అనుకున్న లక్ష్యం : సాయిచైతన్య 1నుంచి 5 తరగతి వరకు ఉట్నూర్​లోనే చదివారు. తర్వాత ఆరో తరగతి నుంచి కాగజ్​నగర్​ నవోదయంలో చేరారు. ఇంటర్​ను హైదరాబాద్​లో పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఎన్​ఐటీ తిరుచ్చిలోని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్​లో పూర్తిచేశారు. అక్కడి నుంచే యూపీఎస్సీపై దృష్టిపెట్టారు. తన ఆరో అటెంప్ట్​లో తన లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు.

యూపీఎస్సీ వదలకుండా చేసిన సంఘటనలు : సాయిచైతన్య తన ఇంజనీరింగ్​ తర్వాత ప్లేస్​మెంట్​ వస్తే చాలనుకున్నారు. కానీ తన జీవితంలో జరిగిన రెండు ప్రధాన కారణాలు వదలకుండా చేశాయి. తిరుచ్చిలో బీటెక్​ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు కాన్వొకేషన్ జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రామ్​కు ఐఏఎస్ సాధించిన కాలేజీ సీనియర్ కీర్తి వాసన్ గెస్ట్​గా వచ్చారు. యూపీఎస్సీ, ఇండియన్​ సర్వీస్ ఉద్యోగాలపై ఆయన చేసిన ప్రసంగం సాయిచైతన్యలో స్పూర్తిని నింపింది. దీనికి ముందు నవోదయ చదువుతున్నప్పుడు క్లాస్​లోని టాపర్లకు కలెక్టర్ చేతులమీదుగా ప్రశంసాపత్రాలు ఇప్పించారు. అప్పుడు సాయిచైతన్య తను టాపర్​ కాదని చాలా బాధపడ్డారు.

క్లాస్​మేట్స్ ఎందులోనైనా టాపరై కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్లు తీసుకుంటే బాగుంటుందని అంటుంటే, ఆ మాటలు ఓ టీచర్ విని నువ్వే కలెక్టర్ అయ్యి పిల్లలకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వొచ్చుగా అని చెప్పారు. ఇలా తరగతిలో టీచర్​ ఇచ్చిన ప్రోత్సహాం అంత చిన్న వయసులో ఐఏఎస్ దృఢమైన సంకల్పంగా మారింది. ఆ సంకల్పం వయసు, చదువుతో పాటుగా ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా గమ్యాన్ని మర్చిపోకుండా చేసింది. తన జీవితంలో జరిగిన జరిగిన ఈ రెండు ఘటనలు తన యూపీఎస్సీ కల వైపు అడుగులు వేసేలా తోడ్పడ్డాయని సాయిచైతన్య చెప్పారు.

ఒక్కో మెట్టు ఎక్కి, చివరికి గమ్యానికి : సాయిచైతన్య 2019లో యూపీఎస్సీ రాశారు. కానీ క్వాలిఫై కాలేదు. 2020లో ప్రిలిమ్స్ పాసైయ్యారు. కానీ మెయిన్స్​ నెగ్గలేదు. 2021,2022లో రెండింటిలో యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేసినప్పటికీ ఇంటర్వ్యూ పోయింది. 2023లో రాసినపుడు ఇండియన్ ఫారెస్ట్​ సర్వీస్​ వచ్చింది. కానీ దానితో సంతృప్తి చెందలేదు. పట్టువదలని విక్రమర్కుడిలా 2024 మళ్లీ సన్నద్ధమ్మై పరీక్ష రాశారు. 2025 ఎప్రీల్​లో ఆలిండియా 68వ ర్యాంకును సాధించి, ఐఏఎస్​గా ఎంపికయ్యారు. తాజాగా తమిళనాడు కేడర్​లో కృష్ణగిరి జిల్లా ట్రైయినీగా కలెక్టర్​గా నియమితులయ్యారు. ఓటమి ఎన్నటికీ వృథాగా పోదు. దాని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలని ఆరోసారి యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేసిన సాయిచైతన్య చెబుతున్నారు.

