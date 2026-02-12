కాఫీ సాగు వెనుక కనిపించని నిర్లక్ష్యం - ఆర్థికంగా నష్టపోతున్న గిరిజన రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 11:52 AM IST
Coffee Cultivation in Manyam District : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాఫీ తోటలు అనే పేరు ఎత్తగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది మన్యం. అక్కడ అడుగు పెట్టగానే కనుచూపు మేరలో ఈ కాఫీ తోటలే కనిపిస్తాయి. ఈ కాఫీ పంట రాకముందుకు గిరిజన జీవనశైలి వేరు. కానీ ఇది వచ్చాక వీరి జీవన విధానం పూర్తిగా కాఫీ పంటల పైనే ఆధార పడింది. ఓ అతిథిలా అల్లూరికి జిల్లాకు వచ్చి గిరిజనుల జీవితాల్లో భాగమైపోయింది. మన్యం కాఫీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. ఈ పంట గిరిజనుల జీవనశైలిని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇంతటి గుర్తింపు ఉన్న కాఫీ వెనుక కనిపించని నిర్లక్ష్యం కూడా ఉంది. వీటికి గల కారణాల ఏమిటి? దిగుబడుల పెంపును రైతులు ఎందుకు విస్మరిస్తున్నారు? వంటి వివరాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆర్థికంగా నష్టపోతున్న రైతులు : మన్యం కాఫీ గ్లోబల్ బ్రాండ్ గుర్తింపు వచ్చినా ఇటు రైతులు, అటు అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. వీరు మన్యంలో కాఫీ తోటల విస్తరణపై దృష్టి సారిస్తున్నారే గానీ దిగుబడుల పెంపును విస్మరిస్తున్నారు. ఇది రైతులను ఆర్థికంగా తీవ్రంగానే నష్టపరుస్తోంది. కేజి పార్చిమెంటు కాఫీ ధర స్థానికంగానే రూ.450 వరకు ఉంది. అదే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని ధర కేజీ రూ.600 పైమాటే. ఇక చెర్రీ కాఫీ ధర మన్యంలో ప్రస్తుతం రూ.280 వరకు కూడా ఉంది. సగానికి పైగా రెట్టింపు ధర పార్చిమెంటు కాఫీకి ఉంది. అయినా రైతులంతా చాలా వరకు చెర్రీ కాఫీ తయారీకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీని వల్ల గిరిజనులు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు.
కొరవడుతున్న నాణ్యత : కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలతో పోల్చి చూస్తే మన్యంలో కాఫీ దిగుబడులు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి. అక్కడ హెక్టారుకు సగటున 40 కేజీల వరకూ దిగుబడులు వస్తున్నాయి. దీంతో మన్యంలో హెకార్డుకు 150 కేజీలకు మించి దిగుబడులు సాధించడం లేదు. ఒకవైపు దిగుబడులు రాకపోగా కాఫీ సాగులో సరైన శాస్త్రీయ విధానాలను పాటించకపోవడంతో నాణ్యత కూడా కొరవడుతోంది. ఫలితంగా గిరిజన రైతులు పండించిన కాఫీకి మార్కెట్లో తగిన ధరలు రాక మన్యం వాసులు నష్టపోతున్నారు.
మరింత ఖ్యాతి : కాఫీ సాగులో గిరిజన రైతులు నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తే అన్ని విధాలుగా లాభం చేకూరుతుందని ప్రాంతీయ కాఫీ పరిశోధనా స్థానం అధిపతి డాక్టర్ సునీల్బాబు తెలిపారు. దీనికి బదులు పార్చిమెంటుగా తయారు చేసేలా ప్రోత్సాహకాలను కేంద్ర కాఫీ బోర్డు కల్పిస్తోందన్నారు. పంటల సాగులో నాణ్యత పాటించేలా రైతులకు అవసరమైన తర్ఫీదు ఇస్తున్నామని చెప్పారు.
పూర్తి ఆధారం ఈ సాగుపైనే : వీటిని సందర్శించటానికి అల్లూరి జిల్లాకు ఎప్పుడు వెళ్లినా ఈ తోటల్లో నిరంతరం పని చేసే గిరిజనులు కంట పడుతూనే ఉంటారు. ఆ ప్రాంతమంతా ఈ తోటలు విస్తరించి ఉన్నాయి. దాదాపు 2.25 లక్షల ఎకరాల్లో ఈ కాఫీని పండిస్తున్నారు. 1.7 లక్షల ఎకరాల కాఫీ తోటల ద్వారా దిగుబడులు వస్తున్నాయి. అందుకే కాఫీ సాగు అనగానే మన్యం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. దీనిపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారుగా 1.5 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ఏటా 18 వేల మెట్రిక్ టన్నులు ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఇక వ్యాపార లావాదేవీల విషయానికి వస్తే ఏటా వ్యాపారం రూ.150 కోట్ల నుంచి రూ.200 కోట్ల వరకూ జరుగుతున్నాయి. దీంతో గిరిజనుల ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా 75 శాతం కాఫీ మారింది.
