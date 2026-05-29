'ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారన్న ఆశ పోయింది' - తామే గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్న గిరిజనులు

అడవి బిడ్డలను పట్టించుకోని అధికారులు - ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా ప్రయోజనం లేదంటున్న గిరిజనులు - శ్రమదానంతో ఒక్కటై రోడ్ల మరమ్మతులు చేపట్టిన అడవి బిడ్డలు

Tribals Leading Their Own Development In AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 4:48 PM IST

Tribals Leading Their Own Development In AP: ఆధునిక యుగంలో ప్రపంచ అభివృద్ధి కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల పరిస్థితి మాత్రం ఇంకా ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో కూడా కొన్ని గిరిజన మారుమూల ప్రాంతాల పరిస్థితులు కూడా మారకుండా అలాగే ఉండిపోయాయి. అనేక గిరిజన గ్రామాలకు, సరైన రహదారులు నేటికీ ఒక అందని కలగానే మిగిలిపోయాయి. స్వచ్ఛమైన తాగునీటి సౌకర్యం అంటే ఏమిటో తెలియని గ్రామాలు వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి.

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వారి గ్రామాల పరిస్థితులు మారాలని శతవిధాలుగా ప్రయత్నాలు చేశారు. తమ దుస్థితిని మార్చుకునేందుకు గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అధికారులకు ఎన్నోసార్లు విన్నవించుకున్నారు. కానీ ఎలాంటి పరిష్కారాలు లభించలేదు. వారి ప్రయత్నం అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరులాగా అయింది. నేడో, రేపో ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారన్న ఆశ వాళ్లకు పోయింది.

ప్రకృతి ఒడిలో 'పోడు' వ్యవసాయం ద్వారా జీవనం సాగించే గిరిజన సముదాయాలు, కొండల పైనుంచి కిందికి దిగాల్సి వచ్చిన ప్రతిసారీ తీవ్రమైన కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. గుమ్మలక్ష్మీపురం, పార్వతీపురం, సీతంపేట, కురుపాం గ్రామీణం, సాలూరు గ్రామాలకు చెందిన గిరిజనులు ఎవరైనా అనారోగ్యం పాలైనా, నిత్యావసరాలు సేకరించాల్సి వచ్చినా లేదా అటవీ ఉత్పత్తులను విక్రయించాలనుకున్నా ఆ ప్రమాదకరమైన రాళ్లతో నిండిన దారుల గుండా ప్రయాణించడం వారికి నరకయాతనగా మారుతుంది.

ఈ గ్రామాలకు రహదారుల నిర్మాణం కోసం కోట్లాది రూపాయలు మంజూరైనప్పటికీ బిల్లుల చెల్లింపులు, అటవీ శాఖ అనుమతులు, ఇతర ప్రభుత్వపరమైన అడ్డంకుల కారణంగా అసలు పనులు మాత్రం నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా గ్రామస్థులే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ఆ బాధ్యతలను తమ చేతుల్లోకి తీసుకుంటున్నారు. వాళ్లు, వీళ్లు మారుస్తారు అనే ఆలోచనలను వీడి, తమ గ్రామాలను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు నడుం బిగించారు. తమ ప్రాంత అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేశారు అడవి బిడ్డలు. వీరు ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

కొండను తొలచి రహదారికి మరమ్మతులు : కురుపాం మండలంలోని ఆగంగూడ గ్రామానికి సరైన రాకపోకల రహదారి లేదు. చినుకు పడితే చాలు ఆ దారి బురదమయమై, నడవడానికి కూడా వీలులేని చిత్తడిగా మారిపోతుంది. పరిస్థితిని తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్న గ్రామస్థులు 'శ్రమదానం' ద్వారా ఒక కొండను తొలచి రహదారిని స్వయంగా నిర్మించుకుని మరమ్మతులు చేసుకున్నారు.

స్వచ్ఛందంగా కదిలి తొలగించిన బండరాళ్లు : సీతంపేట మండలంలోని పాకలగూడ, గజిలి, కడగండి గ్రామాలకు వెళ్లే రహదారి పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. గ్రామస్థులు స్వచ్ఛంద శ్రమతో ఆ రహదారిలోని వివిధ భాగాల్లో రాళ్లు, కంకరను పరచి, గుంతలను పూడ్చి, వాహనాలు వెళ్లడానికి వీలుగా ఆ దారిని పునరుద్ధరించారు. అదేవిధంగా పెద్దగూడ నుంచి రంగంవలసను కలిపే రహదారి కూడా అత్యంత దయనీయ స్థితిలో ఉంది. గిరిజన నివాసులు మరోసారి స్వచ్ఛంద శ్రమతో ముందుకు వచ్చి, దారిలో అడ్డంగా ఉన్న పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లను తొలగించి ఆ మార్గాన్ని బాగు చేశారు.

రూ.70 వేలు పోగుచేసి రహదారి నిర్మాణం : కురుపాం మండలంలోని మారిపల్లి పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న చీడిమానుగూడ గ్రామానికి రహదారి నిర్మించాలని పదే పదే చేసిన విన్నపాలు నిష్ప్రయోజనం కావడంతో గ్రామస్థులు స్వయంగా రంగంలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వారు సుమారు రూ.70 వేల నిధులను సమకూర్చుకుని ఈ నెల 4వ తేదీన రహదారి నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు.

20 రోజుల పాటు శ్రమించి : కొమరాడ మండలంలోని కుంతేసు పంచాయతీ పరిధిలో గిరిశిఖరపై వెలసిన బద్దిడి గ్రామానికి తాగునీటి సరఫరా పథకాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆ గ్రామస్థులు ఏళ్ల తరబడి అధికారులకు విన్నవిస్తూనే ఉన్నారు. గ్రామానికి వెళ్లడానికి సరైన రహదారి లేకపోవడంతో ఆ పథకాన్ని అమలు చేయడం అసాధ్యంగా మారింది. చివరకు గ్రామస్థులే స్వయంగా ఒకరికొకరు చేతులు కలిపారు. వారు తమ గ్రామం చుట్టుపక్కల లభించిన రాళ్లు, కంకరను సేకరించి కొంత సిమెంటును కొనుగోలు చేశారు. 20 రోజుల పాటు అవిశ్రాంతంగా శ్రమించి వారు 38 అడుగుల లోతు గుంత తవ్వి తమ కోసం ఒక బావిని నిర్మించుకున్నారు.

కుటుంబానికి రూ. 15,000 చొప్పున విరాళం : గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలంలో రేగిడిని కొండపై ఉన్న బయ్యాడతో కలిపే రహదారి ఎంత అధ్వాన స్థితిలో ఉందంటే కనీసం కాలినడకన వెళ్లడం కూడా కష్టంగా మారింది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 2021లోనే రూ. 3.35 కోట్లు మంజూరైనప్పటికీ నిర్మాణ పనులు మాత్రం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. వేరే మార్గం లేక ఆ గ్రామంలో నివసించే 75 కుటుంబాలు తమ వనరులను సమకూర్చుకుని కుటుంబానికి రూ. 15,000 చొప్పున విరాళంగా ఇచ్చాయి. మొత్తం రూ. 11.25 లక్షల నిధులను వినియోగించి ఆ రహదారిని రాకపోకలకు అనుకూలంగా మార్చేందుకు వారు తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టారు.

రూ. 2.50 లక్షల సొంత నిధులతో : అదే విధంగా గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలంలోనే లప్పటి నుంచి వాడబాయితో కలిపే రహదారి నిర్మాణం కోసం రూ. 2.80 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. అయితే పనులు ప్రారంభం కాకపోవడంతో ఆ రహదారిపై ద్విచక్ర వాహనాలు కూడా వెళ్లలేని దుస్థితి నెలకొంది. దీనికి స్పందిస్తూ ఆ గ్రామానికి చెందిన కామేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి తన సొంత నిధుల నుంచి రూ. 50,000 ఖర్చు చేసి ఒక జేసీబీని అద్దెకు తీసుకుని రహదారిపై మరమ్మతులు చేయించారు. సాలూరు మండలంలోని దిగువకాశాయివలసదీలో కూడా పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఏమీ లేదు. అక్కడి స్థానికులందరూ కలిసి సుమారు రూ. 2.50 లక్షలు సమకూర్చుకుని ఆ రహదారి నిర్మాణ బాధ్యతలను స్వయంగా చేపట్టారు.

