వెలిగొండకు ఒకరోజు ముందే పండగొచ్చింది - ప్రాజెక్టు ట్రయల్ రన్ విజయవంతం
వెలిగొండ ప్రాజెక్టును రేపు జాతికి అంకితం చేయనున్న చంద్రబాబు - కృష్ణా జలాల కోసం 30 ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 10:27 PM IST
Veligonda Project Trial Run Success : వెలిగొండకు ఒకరోజు ముందే పండుగొచ్చింది. దుర్భిక్షం, కరవు పీడత ప్రాంతాన్ని కృష్ణమ్మ ముద్దాడింది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టును రేపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జాతీకి అంకితం చేస్తున్న వేళ అధికారులు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. కొల్లం వాగు నుంచి 2 వేల క్యూసెక్కులను వెలిగొండ టన్నెళ్ల ద్వారా పంపించారు. కృష్ణ జలాల కోసం 30 ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న అక్కడి స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున టన్నెళ్ల వద్దకు తరలివచ్చారు. తమ నేలపై కృష్ణమ్మ పరుగులు చూసి ఆనందంలో తడిసిముద్దయ్యారు.
కొల్లం వాగు వద్ద గేట్లు ఎత్తి : వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో నీటి విడుదలకు సంబంధించిన ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. కొల్లం వాగు వద్ద గేట్లు ఎత్తి నీటిని సొరంగ మార్గంలోకి విడుదల చేశారు. నీటి ప్రవాహం, గేట్ల పనితీరు, సొరంగంలో నీటి తరలింపు ప్రక్రియను అధికారులు పరిశీలించారు. దాదాపు 19 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించి కృష్ణా జలాలు సొరంగం నుంచి బిరబిరా బయటకు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో సైరన్ మోగించి అప్రమత్తం చేశారు.
ఫీడర్ కెనాల్లోకి : సొరంగం నుంచి కృష్ణా జలాలు ఫీడర్ కెనాల్లోకి ప్రవేశించాయి. 4 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి గంటావనిపల్లె దగ్గర క్రాస్ రెగ్యులేటర్ వద్దకు చేరుకున్నాయి. రేపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గేట్లు ఎత్తి నల్లమల సాగర్లోకి నీటిని విడుదల చేస్తారు. అనంతరం అక్కడే జల హారతి ఇవ్వనున్నారు.
చంద్రబాబు భగీరథ ప్రయత్నం : మూడు దశాబ్దాలుగా ఎదురు చూస్తున్న కృష్ణా జలాలు తమ ప్రాంతంలో పరుగులు పెడుతున్న క్షణాలను చూసేందుకు స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. సొరంగం నుంచి ఫీడర్ కెనాల్ వెంట కృష్ణా జలాలను చూసి సంతోషంతో ఉబ్బితబ్బిబయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు భగీరథ ప్రయత్నం వల్లే ఇది సాధ్యమైందని కొనియాడారు.
ఫీడర్ కెనాల్ రెగ్యులేటర్ గేట్ల వద్దకు : వెలిగొండ టన్నెల్స్ నుంచి ఫీడర్ కెనాల్ రెగ్యులేటర్ గేట్ల వద్దకు కృష్ణా జలాలు చేరుకున్నాయి. ఫీడర్ కెనాల్ జలహారతి ఘాట్ వద్ద మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, అనగాని సత్యప్రసాద్, ఆనం రామనారాయణరెడ్డి సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు. జలహారతి ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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