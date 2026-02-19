ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏఐ ఆధారిత బోధన - ప్రయోగాత్మకంగా అమలు
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏఐ ట్యూటర్ - ఐఐటీ మద్రాస్తో పాఠశాల విద్యాశాఖ ఒప్పందం 20న - ఏపీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో డిజిటల్ లెర్నింగ్ విధానం అమలు - ఉచితంగా సాంకేతిక సహాయం
Trial Implementation of AI Tutor in Government Schools :ప్రస్తుతం సాంకేతికత అందిస్తున్న సేవలు అన్ని ఇన్నీ కావు. విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పారిశ్రామికి సహా అనేక రంగాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వినియోగంతో సత్ఫలితాలు సాధ్యం అవుతున్నాయి. తాజాగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏఐ ట్యూటర్ విధానాన్ని తీసుకు వస్తోంది. ఈ డిజిటల్ లెర్నింగ్ విధానాన్ని ఐఐటీ మద్రాస్ రూపొందించింది.
ఏపీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏఐ ట్యూటర్ విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు ఈనెల 20న ఐఐటీ మద్రాస్తో పాఠశాల విద్యాశాఖ ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుంది. ఈ సాంకేతిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఐఐటీ మద్రాస్ ఉచితంగా అందించనుంది. పాఠశాల విద్యాశాఖ వద్ద ఉన్న కంటెంట్ను ఐఐటీ మద్రాస్కు అందిస్తుంది.
దీన్ని విద్యార్థుల డివైజెస్కు అక్కడి నుంచి పంపించనున్నారు. తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ భాషల్లో కంటెంట్ ఉంటుంది. మొబైల్ యాప్, వెబ్, వాట్సప్ ఇంటర్ ఫేస్లలో పని చేస్తుంది. తద్వారా విద్యార్థులు నచ్చిన పాఠాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. విద్యార్థి ఇంత వరకు నేర్చుకున్నారనేదాన్ని అక్కడే ప్రశ్నలు ఇస్తారు. వాటిని రాసిన సమాధానాల ఆధారంగా విద్యార్థి అభ్యసన సామర్థ్యాలను కూడా అంచనా వేస్తుంది.
ఏఐ ట్యూటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
- పాఠశాలల్లో స్వీయ లెర్నింగ్ సంస్కృతిని నిర్మిస్తుంది
- పాఠ్యాంశాలకు అనుగుణంగా సంభాషణాత్మక బోధన
- వాయిస్ లేదా టెక్ట్స్ ఆధారిత ఇంటరాక్షన్
- విద్యార్థి గత సమాచారం ఆధారంగా సందర్భానుసారంగా సమాధానాలు
- రెమిడియల్ (తాత్కాలిక పునశ్చరణ) కోచింగ్పై ఆధార పడడాన్ని తగ్గించడం
- తరగతి అభ్యసనను పటిష్టం చేస్తుంది
- వినియోగం, అభ్యాస ధోరణులపై డ్యాష్ బోర్డులు
- పాఠ్యపుస్తకాలు, దీక్ష, ఎస్సీఈఆర్టీ, ఎన్సీఈఆర్టీ మెటీరియల్ వినియోగం
- తప్పుదోవ పట్టించే సమాధానాలు లేకుండా నియంత్రణ
ప్రత్యేకంగా ట్యాబ్లు ఏర్పాటు : విద్యార్థులు వాళ్ల ఇంటి వద్ద ఉండే సెల్ ఫోన్లు, పాఠశాలల్లోని కంప్యూటర్ ల్యాబ్ల ద్వారా ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) వినియోగించవచ్చు. కొన్ని పాఠశాలల్లో ప్రత్యేకంగా ట్యాబ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వాటి ద్వారా ఏఐ ట్యూటర్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. కృత్రిమమేధ నేడు సర్వవ్యాపి. దాంతో నేటి విద్యార్థులు చదువు ముగించుకున్నాక ఉపాధి నిమిత్తం ఏ రంగంలో ప్రవేశించినా కృత్రిమ మేధతోనే పని చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యాసంస్థలు ఏఐను విద్యార్థులకు పరిచయం చేసి, దాన్ని బాధ్యతగా ఉపయోగించడాన్ని నేర్పించాలి.
ప్రయోజనాలు ఇవే: విద్యాబోధనలో ఏఐ సహకారం తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. పాఠాలను రివిజన్ చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద పాఠాలను కుదించి సారాంశాన్ని ఏఐ అందిస్తుంది. క్లిష్టమైన అంశాల మీద భిన్న కోణాల్లో విశ్లేషణలు కూడా చేస్తుంది. విద్యార్థులు సాధన చేయడానికి అపరిమితమైన ఎక్సర్ సైజులు తయారుచేసి ఇస్తుంది. తద్వారా పిల్లల ప్రగతిని అంచనా వేస్తుంది. విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు మంచి సహాయ వ్యవస్థగా ఏఐ పని చేస్తుంది.
అభివృద్ధి చెందిన ఏఐ వ్యవస్థలు విద్యార్థికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వెనకబడే అవకాశం ఉన్న పిల్లలను కూడా గుర్తించగలవు. అభ్యసనంలో ఎలాంటి అంతరాలు లేకుండా చూడగలవు. అలాగే టీచర్లకు బోధనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. ఏయే అంశాల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపాలి, ఏ తరహా బోధన విధానం ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతోంది లాంటి విషయాలు విద్యార్థులకు తెలుస్తాయి.
విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలు అనేవి పిల్లలు అందరిలో ఒకే స్థాయిలో ఉండవు. దాంతో కొందరు వెనకబడిపోవడం సహజం. ఆ లోటు ఏఐ ట్యూటర్తో భర్తీ చేయనున్నారు. అదేలా సాధ్యమంటే కొందరికి దృశ్యం, కొందరికి రంగులు, మరికొందరికి పాటలు ఇలా ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో పద్ధతిలో చెబితే త్వరగా అర్థం అవుతుంది. పిల్లలను చిన్న బుచ్చకుండా ఏఐ ఎన్నిసార్లు అయినా ఆయా విధానాల్లో బోధిస్తుంది. నేర్చుకోవడంలో పిల్లలకు సమస్యలుగా మారకముందే అవరోధాలను కనిపెట్టి పరిష్కరిస్తుంది.
