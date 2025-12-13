ఉండవల్లి లేఅవుట్‌ అభివృద్ధి ప్రారంభం - నెల రోజుల్లో జరీబు భూసమస్య పరిష్కారం: పెమ్మసాని

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 3:04 PM IST

Three Member Commitee Meeting in Amravati CRDA Office : రాజధాని రైతుల సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. అమరావతిలోని సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో నేడు త్రిసభ్య కమిటి సమావేశమైంది. పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్, సీఆర్డీఏ కమిషనర్ కన్నబాబు, గుంటూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీవాత్సవ సహా పలువురు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. గత సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల అమలుపై సమీక్షించారు. అనంతరం మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఉండవల్లి లేఅవుట్‌ అభివృద్ధి : జరీబు భూముల సమస్యల పరిష్కారానికి నెల రోజుల సమయం పడుతుందని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ అన్నారు. సంబంధిత అధికారులు నేల స్వభావంపై పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. సీఆర్డీఏ కార్యకలాపాలపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహించి మాట్లాడారు. ఉండవల్లి లేఅవుట్‌ అభివృద్ధి ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు. లంక భూముల సమస్య కూడా పరిష్కారమైందని చెప్పారు. 7 వేల ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉందని వివరించారు.

"భూ సమీకరణ చేయని భూముల్లో ప్లాట్లు పొందిన వారి సమస్య పెండింగ్‌లో ఉంది. అక్కడ రైతులతో ఎమ్మెల్యే, మంత్రి మాట్లాడాక భూసేకరణకు వెళ్తాం. వేరే చోట్ల ప్లాట్లు కావాలని అడిగిన వారికి లాటరీ ద్వారా కేటాయించే చర్యలు తీసుకుంటాం. పెద్ద ప్లాట్లు పొందేవారు కొంత సమయం వేచి ఉండాలి. కమర్షియల్‌ ప్లాట్లలో వాస్తు ప్రకారం ఉండాలని కొందరు అడిగారు. 7 ఎకరాల మేర ప్లాట్లు మార్చాల్సి ఉంటుంది. రైతులు మళ్లీ వాస్తు పేరిట రావొద్దని కోరుతున్నాం. 26 గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనుల డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేస్తున్నాం. వారంలో డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేసి నెలాఖరులోగా పనులు ప్రారంభిస్తాం. సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగంగా కమ్యూనిటీ హాళ్లు, శ్మశానాలు నిర్మిస్తాం. వీటికి భూమి, నిధులు సమకూరుస్తాం. రాజధాని గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది సంఖ్య పెంచుతాం"- పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, కేంద్ర మంత్రి

వీఆర్‌ఎస్‌ ద్వారా అభిప్రాయ సేకరణ అయ్యిందన్న మంత్రి : భూసమీకరణ చేయని భూముల్లో 921 ప్లాట్లు రైతులకు వచ్చాయని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. రైతుల నుంచి వీఆర్‌ఎస్‌ ద్వారా అభిప్రాయ సేకరణ చేశామన్నారు. వేరే చోట ప్లాట్లు తీసుకోవడానికి కొందరు సమ్మతించారని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. కొందరు రైతులు వేచి చూస్తామని తెలిపినట్లు ఆయన వివరించారు. మరికొందరు తర్వాత చెబుతామన్నారని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. రైతులకు కేటాయించిన వాటిలో 7,628 ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉందని ఆయన అన్నారు. వేర్వేరు కారణాలతో రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవడం లేదని వెల్లడించారు. 1,697 ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. ఎఫ్‌ఎస్‌ఐ పెంచాలని కొందరు రైతులు అడిగారని నారాయణ తెలిపారు.

