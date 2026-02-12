ప్రధాని మోదీ మెచ్చిన సైకిల్ - మన తెలుగు కుర్రాళ్లదే
అనంతపురం శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని అటల్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రంలో రూపుదిద్దుకున్న ట్రెండీ సైకిల్ - రూ.23 లక్షల నిధులతో మరిన్ని మెరుగులు
Trendy Bicycle Designed by Telugu Youth: బైక్లోగానీ, కారులోగానీ రోడ్డుపైకి రావాలంటే ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుని ఎప్పటికి ఇళ్లు చేరుతామో తెలియదు. నగరాల్లో పరిస్థితులు మరీ దారుణం. వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగతో విపరీతమైవ కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది. దాని నుంచి తప్పించుకునేందుకు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఈ వాహనాల వినియోగం పెరిగింది. అయితే పర్యావరణంతోపాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది 'ఈ - సైకిల్' ప్రయాణం. అవునండీ సామాన్యులకు ఇదే చక్కని వెసులుబాటు. దీన్ని మన తెలుగు కుర్రాళ్లే తయారు చెయ్యడం మరో గొప్ప విషయం.
సాధారంగా సైకిల్కు చైన్, పెడల్ తప్పనిసరి ఆ రెండూ లేకుండానే సైకిల్ని తయారు చేశారు నలుగురు తెలుగు కుర్రాళ్లు. సైకిల్ అన్నాక పెడల్ లేకపోతే ఎలా నడుస్తుంది అనుకుంటున్నారా అలాంటి భయమేం లేకుండా ఎంచక్కా దీనిపై ప్రయాణించవచ్చు. ఇది బ్యాటరీ సాయంతో నడుస్తుంది. అనంతపురం శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని అటల్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రంలో ఈ ట్రెండీ సైకిల్ రూపుదిద్దుకుంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వీరవాసరం మండలానికి చెందిన సంజీవ్రత్నం, విజయవాడ, భట్టిప్రోలు, పామర్రుకు చెందిన లోకేశ్, మహదేవ్, మనీష్ అనే నలుగురు యువకులు దీన్ని తయారు చేశారు.
రూ.23 లక్షల నిధులు: సివిల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన ఈ యువకులు ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రంలోని నిపుణులతో తమ ఆలోచనను పంచుకున్నారు. అది నచ్చిన వారు సలహాలు ఇచ్చి దీని రూపకల్పనకు ప్రోత్సహించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇంక్యుబేషన్ కేంద్ర సహకారం, ఇతర సంస్థలతో చేసుకున్న ఒప్పందంతో ఇప్పటి వరకు రూ.23 లక్షల నిధులను సమకూర్చుకున్నారు. వాటితో సైకిల్ డిజైన్ను మరింత మెరుగుపరుస్తున్నట్లు తెలుపుతున్నారు ఆ కుర్రాళ్లు.
మోదీ మెచ్చుకున్నారు : ఈ సైకిల్కు ఛార్జింగ్ బ్యాటరీని అమర్చి వైర్ను అనుసంధానం చేస్తూ దాన్ని వెనుక చక్రానికి కలిపారు. దీని ద్వారా అది రోడ్డుపై విద్యుత్తు సరఫరాతో పరుగులు పెడుతుంది. అవసరమనుకుంటే దీనికి పెడల్స్ సైతం అమర్చుకొని తొక్కొచ్చు. ఇలా చేస్తే సైకిల్ తొక్కినప్పుడు విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యే విధంగా తగిన పరికరాలు అమర్చారు. మన అవసరాలకు అనుగునంగా ఇది సైకిల్, ద్విచక్ర వాహనంలా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని ‘పెడల్ బై వైర్ బైస్కిల్’గా పిలుస్తున్నారు. ఇది గంటకు 25 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. గత సంవత్సరం దిల్లీలో జరిగిన ఒక సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎదుట ఈ సైకిల్ను ప్రదర్శించారు. ప్రధాని ఎంతగానో మెచ్చుకుని, ఎక్కడ తయారు చేశారు, మార్కెట్లోకి ఎప్పుడొస్తుందని అడిగినట్లు యువకులు తెలుపుతున్నారు.
