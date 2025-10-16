ETV Bharat / state

విచిత్రమైన పేర్లు ​- భోజనప్రియులు మదిని దోచుకునేలా వినూత్న ఆలోచన!

ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అయ్యేలా - ఎంత వైవిధ్యంగా ఉంటే అంత బాగా వ్యాపారం

Different Names For Food Items
Different Names For Food Items (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Different Names For Food Items: హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ నేమ్స్ ట్రెండ్​కి తగ్గటుగా పెట్టి భోజనప్రియులను ఆకర్షితులను చేస్తున్నారు. తినే ఫుడ్​ ఐటమ్​ రుచితో పాటు వాటి పేర్లు కూడా వెరైటీగా పెడుతున్నారు. జిహ్వకో రుచి, మనిషికో అభిరుచి అనే మాట పెద్దలు అంటుంటారు. వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గటే ఆతిథ్యరంగం తీరు మారుతునే వస్తుంది. విభిన్నమైన ఆలోచనలతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు కొత్తగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న ఫుడ్​ స్టాల్స్ దగ్గర నుంచీ హోటల్, రెస్టారెంట్స్ వరకు ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతూనే వస్తుంది. ఆ పేర్లు గురించి చూసేద్దామా మరి!

ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అయ్యేలా: పేర్లు దగ్గర నుంచి ఈ వెరైటీని కొనసాగిస్తూ ఆహార ప్రియుల మదిని దోచుకుంటున్నారు. ఈ రకరకాల పేర్లు విషయానికి వస్తే, వీలైతే నాలుగు ముద్దలు, కుదిరితే కప్పు టీ, ట్రంప్‌ మామా బిర్యానీ, ఇవి కాక వడ్డించమంటారా, అన్నం వెడ్స్‌ పప్పు, చికెన్‌ వెడ్స్‌ బిర్యానీ, ఆకలి రాజ్యం, తిన్నంత భోజనం, గుడ్​ వైఫ్ రెస్టారెంట్ వంటి వాటిని మనం చూస్తూనే ఉంటాం.

ఇంకొంచెం తిను, సల్లగయ్యేలోపు తిను, బిల్లు కట్టి తిను, ఏం తింటావ్‌ చెప్పు, తిందామా, ఆకలేస్తుందా, వంట అయింది.రా తిను, చేతులు కడిగి తిను, నా పొట్ట నా ఇష్టం, ఒక్క ముద్ద తిను, ఉప్పు సరిపోయిందా ఇవన్నీ కొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న ఆహార దుకాణాల పేర్లు. వీటికి ఉన్నా క్రేజ్​ అలాంటిది మరి. సగటు వ్యక్తికి కనెక్ట్‌ అయ్యేలా, చాలా మంది నిర్వాహకులు తమ భోజనశాలలకు ఇలాంటి గమ్మత్తయిన పేర్లు ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్‌ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వినూత్నమైన హోటల్స్, రెస్టారెంట్ ట్రెండ్​లో ఉంటాయి.

ఎంత వైవిధ్యంగా ఉంటే - అంత వ్యాపారం: ఒకప్పటి రోజుల్లో పేర్లు పెట్టే విషయంలో అంత పట్టింపు ఉండేది కాదు. అప్పట్లో దేవుడి పేర్లు, వ్యక్తుల పేర్లే ఎక్కువగా పెట్టేవారు. వంటకాల రుచిపైనే ప్రధానంగా శ్రద్ధ చూపించేవారు. ఇప్పుడు ఆ సరసన చిత్ర విచిత్ర పేర్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఇదో వ్యాపార సూత్రంగానూ మారిందని చెప్పవచ్చు. హోటల్​ పేరు ఎంత వినూత్నంగా ఉంటే, అంతలా వ్యాపారం జరుగుతుందని నిర్వాహకులు నమ్ముతున్నారు. కొన్నిచోట్ల వంటకాలకు ఇదే శైలిని అనుసరిస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో ఇన్​ఫ్లూయర్స్​లుగా ఉండేవారు, ఆయా పేర్లున్న హోటళ్లకు పైసా ఖర్చు లేకుండా పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు. వారి మాటలు, వ్యాఖ్యానాలతో అదనపు క్రేజ్​ జోడిస్తున్నారు.

ప్రాంతాల పేర్లను జోడిస్తూ: మరికొందరూ అయితే అరిటాకు భోజనం, వివాహ భోజనం, అలనాటి రుచులు, తిన్నంత భోజనం, బాబాయ్‌ భోజనం, తాలింపు అని సంప్రదాయబద్ధంగా పేర్లు పెడుతున్నారు. దానికి తగ్గట్టుగానే అదే పద్ధతిలో వారు వడ్డిస్తున్నారు. ఇంకొందరు ఆయా ప్రాంతాల్ని ప్రతిబింబించేలా ఆంధ్ర భోజనం, కోనసీమ రుచులు, రాయలసీమ రుచులు, నెల్లూరు చేపల పులుసు, గుంటూరు గోంగూర, కోనసీమ వంటిల్లు వంటి పేర్లతోనూ హోటళ్లు నిర్వహిస్తున్నారు.

