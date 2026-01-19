ETV Bharat / state

ప్రాణాపాయ స్థితిలోని వారికి అభయం - శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్టు

ట్రస్టు నిధులతో మేలైన చికిత్సలు - స్విమ్స్‌లో 27,258 మందికి ఉచిత సర్జరీలు - అవయవాల మార్పిడి, నెఫ్రాలజీ, కార్డియాలజీ, కార్డియోథొరాసిక్, నెఫ్రాలజీ, న్యూరాలజీ, క్యాన్సర్, న్యూరో సర్జరీ తదితర వ్యాధులకి చికిత్స

Treatments With Tirumala Pranadanam Trust
Treatments With Tirumala Pranadanam Trust (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Treatments With Tirumala Pranadanam Trust : "మానవసేవే మాధవ సేవ"గా భావించే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, "శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్టు" ద్వారా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారి జీవితాలకు అభయంగా నిలుస్తోంది. దేవస్థానానికి వచ్చే భక్తులు ఈ ట్రస్టుకు అందిస్తున్న విరాళాలతో ఆరోగ్య సేవలను మరింత విస్తృతం చేస్తోంది. ప్రాణాపాయ స్థితిలోని పేదలకు తిరుపతిలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని శ్రీవేంకటేశ్వర వైద్యవిజ్ఞాన సంస్థ (స్విమ్స్‌) ద్వారా ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు చేస్తూ ఆయువు పోస్తోంది.

సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్, ఆరోగ్యశ్రీ, ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్‌భవ వంటి పథకాలేవీ లేని రోజుల్లోనే(2001వ సంవత్సరంలో) ఎస్వీ ప్రాణదానం ట్రస్టు పురుడుపోసుకుంది. 2014వ సంవత్సరంలో ఆరోగ్యశ్రీతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఇక్కడ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అంతేకాకుండా వాటి పరిమితికి మించి అయ్యే ఖర్చును ఈ ట్రస్టు ద్వారా సమకూరుస్తున్నారు. గడిచిన 23 ఏళ్లలో దాదాపు 27,258 మంది పేద రోగులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందారు. ఈ ట్రస్టుకు రెండు దశాబ్దాల్లో రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైగా విరాళాలు అందాయి. వాటిలో సుమారు రూ.442 కోట్లు వైద్యసేవలకు మాత్రమే వెచ్చించారు. 2025వ సంవత్సరంలో సుమారు 2,223 మంది ప్రాణదానం ట్రస్టు ద్వారా లబ్ధి పొందారు.

ఎలాంటి వ్యాధులకు? : అవయవాల మార్పిడి, నెఫ్రాలజీ, కార్డియాలజీ, కార్డియోథొరాసిక్, నెఫ్రాలజీ, న్యూరాలజీ, క్యాన్సర్, న్యూరో సర్జరీ, యూరాలజీ విభాగాలతో పాటు ఈఎన్‌టీ, సర్జికల్‌ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ, గైనకాలజీ, పిడియాట్రిక్, ఆఫ్తల్మాలజీ, జనరల్‌ సర్జరీ తదితర వ్యాధులకు ఈ ట్రస్టు ద్వారా సేవలు అందుతున్నాయి. శ్రీవారి ఉదయాస్తమాన సేవ ద్వారా సేకరించిన నిధులను ప్రాణదానం ట్రస్టుకు బదలాయించి దాదాపు రూ.230 కోట్లతో శ్రీపద్మావతి చిన్నపిల్లల సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని కూడా నిర్మిస్తున్నారు. అక్కడ జరిగే అన్నిరకాల అవయవ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలకు ప్రాణదానం నిధులను వెచ్చించనున్నారు.

"ప్రాణదానం" ట్రస్టు రికార్డులు :

  • చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టుకు చెందిన హేమకుమార్‌ (24) ఇటీవల ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడగా, బంధువులు తిరుపతి స్విమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పరీక్షించిన వైద్యులు, హేమకుమార్‌ను బ్రెయిన్‌ డెడ్‌గా ప్రకటించారు. కుటుంబసభ్యుల సమ్మతి మేరకు అతని గుండె, మూత్రపిండాలు, కాలేయం సేకరించిన వైద్యులు, అదే ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మహిళ(62)కు కాలేయాన్ని, మరో మహిళ(61)కు మూత్రపిండాన్ని అమర్చారు. శ్రీపద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయంలో ఓ యువకుడు (28) గుండెవ్యాధితో బాధపడుతుంటే అతనికి గుండెమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేశారు. సుమారు రూ.1.5 కోట్ల విలువైన మూడు సర్జరీలను టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని ‘ప్రాణదానం’ ట్రస్టు నిధులతో ఒకేరోజు నిర్వహించారు. టీటీడీకి ఇదొక రికార్డు!
  • గుంటూరు జిల్లా మాచర్లకు చెందిన సైదాబీ (12) ఛాతీలో పెద్దగడ్డతో స్విమ్స్‌ ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించారు. సీటీ సర్జరీ విభాగం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని గుండె, ఊపిరితిత్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఛాతిలో ఉన్న గడ్డను తొలగించింది. ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా అతనికి అందిన డబ్బులు పోనూ, అదనపు ఖర్చును అంతా ప్రాణదానం ట్రస్టు భరించింది.
  • అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన సోమశేఖర్‌(50)కు గుండెలోని 4 కవాటాలూ దాదాపు పూర్తిగా పూడుకుపోయాయి. హైదరాబాద్‌లోని ఆసుపత్రులను సంప్రదించినా ఏ ఆసుపత్రి కూడా సర్జరీకి ముందుకురాలేదు. చివరకు స్విమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో ఆరోగ్యశ్రీ కింద చేర్చుకొని రెండు కవాటాలు మార్చి, మరో రెండింటిని బాగుచేశారు.

"ఆపరేషన్లు చేస్తే గానీ కోలుకోలేని రోగులు, మునుపటి స్థితికి రాని పేదలు, ఇతరులు స్విమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో ఎమర్జెన్సీ, ఓపీ (ఆదివారం మినహా) విభాగాల్లోని వైద్యులను సంప్రదించవచ్చు. వారు పరీక్షించి, రోగి పరిస్థితిని బట్టి రోగిని అడ్మిట్ చేసుకుంటారు. ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలో లేని జబ్బులకు చికిత్స చేయాల్సి వస్తే రోగుల నుంచి డబ్బులు తీసుకోకుండానే, ప్రాణదానం ట్రస్టుకి వచ్చిన నిధులను చికిత్స నిమిత్తం వెచ్చిస్తాం. దీని కోసం ప్రత్యేక కమిటీ భేటీ అయ్యి, అర్హులకు మొత్తం ఆమోదం తెలుపుతుంది. రేషన్‌కార్డు లేని రోగులు, ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలకు వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి ప్రతి చికిత్సలను అందిస్తాం." - డాక్టర్‌ ఆర్‌వీ కుమార్, డైరెక్టర్‌ కమ్‌ వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్, స్విమ్స్‌

శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌ నిధులతో 5,000 ఆలయాలు - ఇప్పటికే 463కి అనుమతులు

తిరుమల శ్రీ‌వారి ఆర్జిత సేవలు - ఏప్రిల్‌ నెల కోటా బుకింగ్‌ షెడ్యూల్‌ వెల్లడి

TAGGED:

TIRUMALA PRANADANAM TRUST
TTD PRANADANAM TRUST TREATMENTS
TTD PRANADANAM TRUST
శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్టు
TIRUMALA PRANADANAM TRUST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.