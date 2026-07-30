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"బ్రెయిన్ అన్యూరిజం"కి ఆపరేషన్ లేకుండానే చికిత్స - 'కాయిలింగ్'తో ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ సవీర వైద్యులు

మెట్రో నగరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా అనంతపురంలోనే చికిత్స - అత్యాధునిక ఎండోవాస్క్యులర్ కాయిలింగ్ విధానంలో చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యులు

Brain Aneurysm Treated Without Open Surgery At KIMS Saveera, Anantapur
Brain Aneurysm Treated Without Open Surgery At KIMS Saveera, Anantapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 4:28 PM IST

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Brain Aneurysm Treated Without Open Surgery At KIMS Saveera, Anantapur : మెదడులో ఉబ్బిన రక్తనాళం (బ్రెయిన్ అన్యూరిజం) కారణంగా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆస్పత్రికి చేరిన ఓ రైతుకు ఎలాంటి ఓపెన్ బ్రెయిన్ సర్జరీ చేయకుండా అత్యాధునిక ఎండోవాస్క్యులర్ కాయిలింగ్ విధానంలో చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన ఘటన అనంతపురంలోని కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రిలో చోటు చేసుకుంది. అత్యంత క్లిష్టమైన ఈ కేసును నైపుణ్యంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ డా. కార్తీక్ రెడ్డి, ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డా. పృథ్వీరాజ్ వైద్య బృందం సేవలను ఆస్పత్రి వర్గాలు ప్రశంసించాయి. సకాలంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుని, ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించడం వల్ల రోగి పూర్తిగా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ కావడం విశేషం.

గతంలో ఓపెన్ బ్రెయిన్ సర్జరీ : తాడిపత్రి ప్రాంతానికి చెందిన రైతు రామేశ్వర్ రెడ్డి కొద్ది రోజులుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి, వాంతులు, తలతిరగడం వంటి సమస్యలతో కిమ్స్ సవీర ఆస్పత్రిని ఆశ్రయించారు. రోగి పరిస్థితిని వెంటనే గుర్తించిన వైద్యులు ఆలస్యం చేయకుండా సీటీ స్కాన్, సీటీ యాంజియోగ్రామ్ వంటి ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించారు. వాటిలో మెదడులోని ఒక రక్తనాళం ఉబ్బిపోయి బ్రెయిన్ అన్యూరిజం ఏర్పడినట్లు నిర్ధారించారు.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గతంలో తలకు కోత పెట్టి ఓపెన్ బ్రెయిన్ సర్జరీ చేయడం ప్రధాన చికిత్సగా ఉండేదని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే రోగి పరిస్థితిని, ప్రమాద స్థాయిని సమగ్రంగా అంచనా వేసిన డా. కార్తీక్ రెడ్డి, డా. పృథ్వీరాజ్ అత్యాధునిక ఎండోవాస్క్యులర్ కాయిలింగ్ విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఎలాంటి పెద్ద శస్త్రచికిత్స లేకుండానే చికిత్స విజయవంతం కావడంతో రోగి వేగంగా కోలుకున్నాడు.

ఎండోవాస్క్యులర్ కాయిలింగ్ అంటే, ఈ విధానంలో తొడ భాగంలోని రక్తనాళంలో చిన్న రంధ్రం చేసి, దాని ద్వారా చాలా సన్నని గొట్టం (కాథెటర్)ను రక్తనాళాల గుండా మెదడులోని ఉబ్బిన రక్తనాళం వరకు తీసుకెళ్తారు. అనంతరం ఆ ఉబ్బిన భాగంలో ప్రత్యేకమైన సూక్ష్మ ప్లాటినం కాయిల్స్‌ను ఉంచుతారు. దీంతో ఆ భాగంలోకి రక్తప్రవాహం ఆగిపోతుంది. రక్తనాళం పగిలే ప్రమాదం తగ్గి, రోగి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడతాడు. ఈ చికిత్సలో తలకు కోత ఉండదు, శస్త్రచికిత్స అవసరం ఉండదు, నొప్పి తక్కువగా ఉంటుంది.

బీపీ నియంత్రణపై హెచ్చరిక : రోగికి చాలా కాలంగా అధిక రక్తపోటు ఉన్నప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడడం లేదని వైద్యులు గుర్తించారు. నియంత్రణలో లేని బీపీ కారణంగా మెదడులోని బలహీనమైన రక్తనాళాలు ఉబ్బిపోయి అన్యూరిజం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుందని వారు వివరించారు. ఒకసారి ఆ రక్తనాళం పగిలితే మెదడులో తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి ప్రాణాపాయం సంభవించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. తీవ్రమైన తలనొప్పి, వాంతులు, స్పృహ కోల్పోవడం, మాట తడబడటం, చేతులు లేదా కాళ్లు పనిచేయకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఆలస్యం చేస్తే ప్రాణాపాయం పెరిగే అవకాశముందని స్పష్టం చేశారు.

ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో మాత్రమే ప్రధానంగా అందుబాటులో ఉన్న ఈ అత్యాధునిక ఎండోవాస్క్యులర్ కాయిలింగ్ చికిత్స ఇప్పుడు అనంతపురంలోని కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రిలో కూడా అందుబాటులోకి రావడం రాయలసీమ ప్రజలకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశమని వైద్యులు తెలిపారు. క్లిష్టమైన కేసును అత్యంత నైపుణ్యంతో నిర్వహించి రోగికి కొత్త జీవితం అందించిన డా. కార్తీక్ రెడ్డి, డా. పృథ్వీరాజ్‌తో పాటు వైద్య బృందం కృషి అభినందనీయమని ఆస్పత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. సకాలంలో చికిత్స అందితే బ్రెయిన్ అన్యూరిజం వంటి ప్రాణాంతక సమస్యల నుంచి కూడా రోగులను కాపాడవచ్చని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.

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