రద్దీ ఛార్జీలతో వాయు కాలుష్యం కట్టడి - 'కంజెషన్‌ టాక్స్‌' పెట్టాల్సిందేనా?

Published : December 30, 2025 at 11:28 AM IST
Congestion Tax In Hyderabad : రోజూ తిరిగే 85 లక్షల వాహనాలు, నిత్యం కొత్తగా రోడ్డెక్కుతున్న వాహనాలతో హైదరాబాద్ నగర రహదారులు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. అవసరమున్నా, లేకున్నా వాహనాలు రోడ్డెక్కిస్తుండటంతో నగరవాసులు సగటున ఏటా 85 గంటల పాటు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుంటున్నారని ఓ సంస్థ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ప్రజా రవాణాను మరింత ఎక్కువగా వినియోగించడమే ఏకైక పరిష్కార మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత వాహనాలు వీడి ఆర్టీసీ, మెట్రోలో ప్రయాణించాలంటే లండన్ సిటీ తరహాలో నగరంలో ‘రద్దీ పన్ను’ (కంజెషన్ టాక్స్) విధించాలన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బెంగళూరు నగరంలో ఈ విధానం అమలుపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.
ఏమిటీ కంజెషన్ టాక్స్ : ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లోకి వాహనాలు వెళ్లేందుకు విధించే రోజువారీ ఫీజు లేదా టోల్ పన్నే కంజెషన్ ట్యాక్స్. వ్యక్తిగత, ప్రైవేటు వాహనాలను వినియోగించకుండా, మెట్రో, బస్సులను ప్రజలందరూ ఉపయోగించేలా ప్రోత్సహించేందుకు లండన్లో ఈ విధానాన్ని అక్కడి ప్రభుత్వం అవలంభిస్తుంది. జోన్ బౌండరీలో, లోపల ఆటోమెటిక్ నంబరు ప్లేట్ రికగ్నిషన్ (ఏఎన్పీఆర్) కెమెరాల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. ఇవి వాహనం నంబరు ప్లేట్ను ఆటోమెటిక్గా గుర్తించి వెంటనే ఫొటో తీస్తాయి.
ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ లండన్ వ్యవస్థ అన్ని నంబరు ప్లేట్లను పరిశీలించి, జోన్లోకి వచ్చిన వాహనాలు ఛార్జీ చెల్లించాయా? లేదా అనే విషయాలను పూర్తిగా పరిశీలిస్తాయి. మినహాయింపు ఇచ్చిన ఈవీ వాహనాలు ముందుగానే రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఎలాంటి రుసుము ఉండదు. 2003 నుంచి దీనిని లండన్లో అమలు చేస్తుండటంతో 30 శాతం వరకు ట్రాఫిక్ గణనీయంగా తగ్గింది. సెంట్రల్ లండన్ జోన్లో వ్యక్తిగత వాహనాలతో వెళ్లేవారికి రోజుకు 15 పౌండ్ల చొప్పున రుసుము విధిస్తున్నారు. సింగపూర్, స్టాక్హోమ్, న్యూయార్క్లోనూ ఈ కంజెషన్ టాక్స్ విధానం అమలవుతోంది.
బెంగళూరులో ప్రతిపాదనలు : ట్రాఫిక్ సమస్య ప్రధానంగా ఉన్న బెంగళూరులోనూ కంజెషన్ ఛార్జీలు విధించాలన్న ప్రతిపాదనలు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి. 2025 సెప్టెంబర్లో కర్ణాటక ప్రభుత్వం 90 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ ప్రతిపాదన అమలుపై సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. ఔటర్ రింగ్రోడ్డుపై రద్దీ వేళల్లో ఒక్కరే ఉన్న (సింగిల్ ఆక్యుపెంట్) కార్లకు కూడా ఛార్జీ విధించాలని అందులో పేర్కొంది. ఫాస్టాగ్ ద్వారా ఆటోమెటిక్గా ఛార్జీలు వసూలు చేసేలా, కార్పూలింగ్కు మినహాయింపు ఇవ్వాలని అక్కడి అధికారులు యోచిస్తున్నారు.
1000 మంది ప్రయాణికులకు : మెట్రో రైలులో సుమారు 1000 మంది ప్రయాణించొచ్చు. అదే బస్సులో 40 నుంచి 50, కారులో నలుగురు, ద్విచక్ర వాహనంలో ఇద్దరు మాత్రమే వెళ్లొచ్చు. ఇదే 1000 మంది ప్రయాణించడానికి 20 నుంచి 30 బస్సులు, 250 కార్లు, 500 ద్విచక్ర వాహనాలు అవసరం పడతాయి. ఈ వాహనాలన్నీ రోడ్లపై చేరటంతో ఒక్కసారిగా వేగం తగ్గుతోంది. తీవ్ర స్థాయిలో కాలుష్య ఉద్గారాలు పెరుగుతున్నాయి.
భాగ్య నగరంలో రద్దీ ప్రాంతాలు : గచ్చిబౌలి, పంజాగుట్ట, మాదాపూర్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్, కొండాపూర్, మెహిదీపట్నం, బేగంపేట, కూకట్పల్లి, అత్తాపూర్, టోలిచౌకి, దిల్సుఖ్నగర్, నార్సింగి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, లింగంపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో ఆఫీసు వేళల్లో తీవ్రమైన రద్దీ నెలకొంటుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో అక్కడక్కడా కొంత రోడ్డు సరిగ్గా లేకపోవడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య వాహనదారులకు చుక్కలు చూపెడుతోంది. ఆఫీసుకు లేటుగా వెళితే ఒక సమస్య, త్వరగా వెళ్లాలని చూస్తే ట్రాఫిక్ సమస్యను ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉదాహరణకు ఎల్బీ నగర్ నుంచి సుష్మాకు వచ్చే దారిలో కాంట్రాక్టర్ రోడ్డుపై పిల్లర్లు వేసి అలానే వదిలేశారు. దాంతో అక్కడ రహదారి చాలా చిన్నగా మారింది. వాహనాల వేగం తగ్గుతుంది. దీంతో అక్కడ రోడ్డు మొత్తం పాడై పెద్ద పెద్ద గుంతలు పడ్డాయి. ఇలాంటి కారణాల వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య తీవ్రమవుతుంది.
