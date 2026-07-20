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'సెకండ్ హ్యాండ్' కార్ కొంటున్నారా? - అయితే ఇవి చెక్ చేయాల్సిందే!

పాత కారు కొనే సమయంలో ముఖ్యమైన విషయాలు - డీరిజిస్టర్‌ వాహనాలు అంటగడుతున్న దళారులు - తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న రవాణాశాఖ అధికారులు

Essential Tips Buying Used Car
Essential Tips Buying Used Car (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:59 PM IST

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Essential Tips Buying Used Car : నేటి ఉరుకుల, పరుగుల జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ వాహనం తప్పనిసరిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఇంట్లో ఓ ద్విచక్రవాహనమో, చిన్నపాటి కారో ఉంటోంది! దీంతో కొందరు నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తుండగా, మరికొందరు పాతవాహనాలను కొంటున్నారు. చాలా మంది కుటుంబ అవసరాల రీత్యా కారు కొనేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇదే ఇప్పుడు అమ్మకందారులకు వరంగా మారింది.

కొందరు రీసేల్‌ వ్యాపారులు కార్లను స్థానికంగా, మరికొందరు దిల్లీ వంటి ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడే అసలు స్టోరీ మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌ ఆదేశాలతో దిల్లీలో పది సంవత్సరాలు పూర్తైన డీజిల్, పదిహేనేళ్లు పూర్తయిన పెట్రోల్‌ వాహనాలను డీరిజిస్టర్‌ చేస్తున్నారు. వాటికి తిరిగి రిజిస్ట్రేషన్‌ పొందే అవకాశం ఉండదు. కానీ కొందరు అమ్మకందారులు వాటిని దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీసుకొస్తున్నారు. నకిలీ, తప్పుడు పత్రాలతో చట్టబద్ధమైన వాహనాలుగా చూపిస్తూన్నారు.

తక్కువ ధరకే అమ్ముతామని ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. మంచి కండిషన్‌తో ఇస్తున్నట్లు కొనుగోలుదారులను నమ్మిస్తున్నారు. నకిలీ బీమా పత్రాలను చూపుతున్నారు. దీంతో తక్కువ ధరకు పాత వాహనాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని ఆశపడిన కొందరు చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. అలాంటి వాహనాలు రవాణాశాఖ అధికారుల కంటపడినా ప్రమాదాలకు గురైనా వెంటనే సీజ్‌ చేసి స్క్రాబ్‌కు అప్పగిస్తున్నారు. ఆధ్మాత్మిక నగరం తిరుపతి కేంద్రంగా పలు వాహనాలు తిరుగుతున్నట్లు ఇటీవల రవాణాశాఖ గుర్తించింది. ఫలితంగా రూ.లక్షలు పెట్టి కొనుగోలుచేసిన వాహనాలకు నీళ్లొదులుకోవాల్సి వస్తుందని, అన్ని విషయాలు పూర్తిగా నిర్ధారించుకున్నాకే కొనుగోలు చేయాలని రవాణాశాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఈ స్టెప్స్ పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.

వివరాలు తెలుసుకోండిలా :

  • పాత వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారు వాహన పరిస్థితిని సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.
  • యాజమాన్య వివరాలు, పన్ను చెల్లింపులు, వాహన ధ్రువీకరణ పత్రం, ఇతర పత్రాలు పరిశీలించాలి.
  • parivahan. gov.in పోర్టల్‌ను ఉపయోగించి సిటిజన్‌ లాగిన్‌ క్రియేట్ చేశాక వాహన ఎన్‌వోసీ తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
  • రిజిస్ట్రేషన్‌ పత్రాలు, వాహన నంబర్, చాసీ నంబర్లు, ఒకేలా ఉన్నాయో లేదా పరిశీలించుకోవాలి.
  • సమీపంలోని రవాణాశాఖ కార్యాలయాలకు వెళ్లినా వివరాలు తెలుస్తాయి.

కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సరైన ధ్రువీకరణ లేకుండా వాహనాలు కొనుగోలు చేసి మోసపోవద్దని డీటీవో మురళీమోహన్ పేర్కొన్నారు . తక్కువ ధరకు విక్రయించే వాహనాల విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. అనుమానాస్పద వాహనాల సమాచారం తెలిసిన వెంటనే రవాణా, పోలీసు శాఖలకు సమాచారం ఇవ్వాలని మురళీ మోహన్ వెల్లడించారు.

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