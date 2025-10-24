ETV Bharat / state

ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​కి మంత్రి పొన్నం హెచ్చరిక - త్వరలో మూడు రాష్ట్రాల మంత్రులు భేటీ!

బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి - విచారణకు ఆదేశించినట్లు వెల్లడి - ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​కు హెచ్చరికలు పంపిన మంత్రి పొన్నం

Minister Ponnam Prabhakar
Minister Ponnam Prabhakar (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 6:51 PM IST

Minister Ponnam Prabhakar Warning to Private Travels : బస్సులో ప్రయాణికులు ధైర్యంతో స్వేచ్ఛగా ప్రయాణం​ చేస్తున్నప్పుడు వారి భద్రత, సామాజిక బాధ్యత ఆయా యాజమాన్యాలపై ఉంటుందని రాష్ట్ర రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. బస్సుల భద్రత, ఫిట్​నెస్​ తదితర నియమనిబంధనలను పాటించకుంటే వారిపై రవాణాశాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ను హెచ్చరించారు. కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణ చేస్తున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రైవేటు ట్రావెల్​ బస్సుల మధ్య ఇటీవల అనారోగ్యకర పోటీ ఉందని, దాన్ని త్వరలోనే నివారిస్తామని పేర్కొన్నారు.

ప్రైవేటు బస్సుల వేగ నియంత్రణకు చర్యలు : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటనపై మంత్రి పొన్నం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి బస్సు బయలుదేరిన నేపథ్యంలో ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రమాదంపై అవసరమైన సహాయక చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రైవేటు బస్సుల వేగ నియంత్రణకు తదితర చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు. ప్రమాదం నేపథ్యంలో త్వరలో తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక మంత్రుల సమావేశం నిర్వహిస్తామని, బస్సుల్లో భద్రతా చర్యలపై పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని వివరించారు. ఓవర్ స్పీడ్‌ నియంత్రణకు ఒక కమిటీ వేస్తామని చెప్పారు.

ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​కి మంత్రి పొన్నం హెచ్చరిక - త్వరలో మూడు రాష్ట్రాల మంత్రులు భేటీ! (ETV)

మూడు రాష్ట్రాల మంత్రులు, అధికారులతో సమావేశం : బస్సు ప్రమాద ఘటనపై పూర్తి వివరాలు వచ్చాక తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని మంత్రి పొన్నం హామీ ఇచ్చారు. వాహనాలు వేగ నియంత్రణ నిబంధనలు పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​ ముఖాముఖిలో స్పష్టం చేశారు. బస్సుల ప్రమాణాలపై రవాణాశాఖ చెక్​పోస్టులు పెడితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేధింపులకు గురి చేస్తోందని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, వాటిని తీసేస్తేనే ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నాయని ఆగ్రహించారు. ప్రమాదం జరిగిన బస్సు వేరే రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకొని హైదరాబాద్​, బెంగళూరులో తిరుగుతోందని చెప్పారు.

"బస్సుల్లో భద్రతా చర్యలపై నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. బస్సుల ఓవర్‌ స్పీడ్‌ నియంత్రణకు కమిటీ వేస్తాం. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ మధ్య అనారోగ్యకర పోటీ ఉంది, దాన్ని నివారిస్తాం. పూర్తి వివరాలు వచ్చాక ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాం. ప్రైవేట్‌ బస్సుల వేగనియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటాం. తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక మంత్రుల సమావేశం నిర్వహిస్తాం." - పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి

బస్సుల మధ్య అనారోగ్యకరమైన పోటీ : తాను వేధించాలని చూడలేదని, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు ప్రభుత్వం చేసే యాక్షన్​ ప్లాన్​ అని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ యాజమాన్యాలను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ హెచ్చరించారు. వాస్తవానికి హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లేవారు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​లో వెళితే వేగంగా వెళ్లవచ్చని ప్రయాణాలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. బస్సులు అర్ధరాత్రి బయలుదేరడం అక్కడికి ఉదయంలోపు చేరుకునేటువంటి పోటీ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ మధ్య నెలకొందన్నారు.

తిరుమల ఘాట్​ రోడ్డుపై ప్రవేశాల మాదిరిగా టైమింగ్స్ : వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్​ నుంచి ఔటింగ్​, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశానికి సంబంధించిన టైమింగ్, నియమనిబంధనలు చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తామని మంత్రి పొన్నం తెలిపారు. తిరుమలలో ఘాట్​ రోడ్డు ఎక్కాలంటే ఉన్నటువంటి నియమనిబంధనలు మాదిరిగా రూల్స్​ తెచ్చేందుకు ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక రవాణాశాఖ అధికారులతో మాట్లాడి నిబంధనలు తీసుకువస్తామని చెప్పారు.

